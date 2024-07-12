Apple İos 18'İ Tanıttı
WWDC 2024'te tüm duyurulanlar
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Apple, WWDC 2024 etkinliğiyle birlikte iOS 18 işletim sistem güncellemesini tanıttı. ABD'li teknoloji şirketi, yeni yapay zeka özelliklerini de duyurdu. İşte WWDC 2024'te tüm duyurulanlar:
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APPLE, VISIONOS2'Yİ TANITTI WWDC duyurularının bir parçası olarak Apple, Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü için ilk büyük yazılım güncellemesi olan visionOS 2'yi tanıttı. Normal fotoğraflardan fotoğrafları "uzamsallaştırmanıza" olanak tanıyacak visionOS 2, hızlı eylemlere erişimi kolaylaştırmak için hareket sisteminde değişiklikler içeriyor.
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ULTRA GENİŞ MONİTÖR ÇÖZÜNÜRLÜKLERİ Ayrıca daha yüksek ekran çözünürlüğü ve boyutları da macOS yansıtmaya geliyor. Kullanıcılar, visionOS 2 ile birlikte ultra geniş monitör çözünürlükleri elde edebilecek.
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5 ÜLKEDE DAHA SATIŞA ÇIKIYOR Apple, karma gerçeklik gözlüğünü ABD dışında ilk olarak Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'ta 12 Temmuz 2024'te satışa sunacağını duyurdu.
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iOS 18 TANITILDI Apple, merakla beklenen iOS 18'i tanıttı. İşletim sistemi güncellemesiyle birlikte iPhone cihazların daha fazla kişiselleştirilebileceği kaydedildi.
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UYGULAMA İKON RENKLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLECEK iOS 18 ile birlikte, karanlık modda yeni bir görünüm ve tüm uygulama simgeleriniz için bir renk tonu ayarlamanıza olanak tanıyan yeni bir özelleştirme sayfası yer alıyor.
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KARANLIK MOD iOS, duvar kağıdınızın şemasına göre uygulamaların rengini değiştirmeniz için size önerilerde bulunabilecek, uygulamaların ikon renklerini kişisel tercihlerinize göre düzenleyebileceksiniz. Denetim Merkezi'ne de yeni özelleştirme özellikleri gelecek. Ayrıca uygulama simgelerini ana ekran ızgarası üzerinde dilediğiniz herhangi bir yere yerleştirebileceksiniz.
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UYGULAMALAR FACEID İLE KİLİTLENEBİLECEK iOS 18'de, kilitli uygulamalarınızı açmaya çalışan birinin pin veya FaceID ile kimlik doğrulaması yapması gerekecek şekilde bir uygulamayı kilitleyebilirsiniz. Bu uygulamalardaki veriler aramada veya diğer uygulamalarda görünmez. Ayrıca bir uygulamayı meraklı gözlerden gizleyebilirsiniz.
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UYDU ÜZERİNDEN MESAJ GÖNDERİLEBİLECEK Mesajlar, geri dokunuşlar için bir güncelleme alıyor. Artık mesajlara herhangi bir emoji veya çıkartma ile tepki verebilirsiniz ve bunlar renkli olarak görünecek. Mesajları daha sonra gönderebilecek ve metni biçimlendirebileceksiniz. (altını çizme, üstünü çizme vb.)
UYDU ÜZERİNDEN MESAJLAR
iPhone 14 ve sonraki sürümlerdeki uydu özelliğini kullanarak şebeke dışındayken insanlarla mesajlaşabilirsiniz. Bu özellik daha önce acil durum iletişimi ile sınırlıydı.
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HARİTALAR VE MAİL UYGULAMASI GÜNCELLENİYOR Haritalar, çevrimdışı olarak erişilebilen ayrıntılı yürüyüş parkuru verileri içeren yeni topografik haritalara kavuşacak.
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FOTOĞRAFLAR UYGULAMASI YENİLENİYOR Fotoğraflar uygulaması artık özelleştirilebiliyor, böylece farklı albümler ve geziler gibi koleksiyonları yeniden sıralayabiliyorsunuz ve öne çıkan ve favorilere eklenen fotoğrafları gösteren yeni bir alan var. Bu alana erişmek için sağa kaydırmanız yeterli. Bu yeni Fotoğraflar uygulaması iOS 18'in en önemli özelliklerinden biri olacak. Fotoğraflar uygulaması artık kişileri birlikte gruplayabiliyor.
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iOS 18'İ HANGİ CİHAZLAR DESTEKLEYECEK?
Her yıl yeni iOS sürümüyle birlikte hangi cihazların yazılım güncellemeyi destekleyeceği merak ediliyor. İşte iOS 18'i destekleyecek cihazlar;
iPhone 15 iPhone 15 Artı iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Artı iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 13 iPhone 13mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone SE (2. nesil) iPhone SE (3. nesil)
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GELEN ARAMALARI REDDETMEK İÇİN YENİ YÖNTEM AirPods Pro kullanıcıları artık başlarını "Evet" veya "Hayır" anlamında sallayarak Siri ile etkileşime geçebiliyor. GELEN ARAMALARI REDDETMEK İÇİN YENİ YÖNTEM Örnek olarak telefonunuz çaldığında gelen aramaları kafanızı sağa sola sallayarak reddedebileceksiniz. AirPods Pro ayrıca yeni bir Ses Yalıtımı özelliğine sahip. Bu özellik çağrı kalitesini artırmak için arka plan gürültüsünü ortadan kaldıracak. Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses, oyunlar sırasında sesi daha etkileyici hale getirmek için oyunlar için de gelecek.
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WATCHOS 11 Apple, watchOS 11 ile birlikte kalp atış hızı gibi şeyler de dahil olmak üzere en önemli sağlık ölçümlerinizi bir bakışta kontrol etmenizi sağlayan yeni bir Vitals uygulaması getirecek. Ölçümleriniz normal aralığınızın dışında olduğunda kullanıcılar akıllı saat tarafından uyarılacak. Tüm watchOS 11 güncellemeleri Apple Watch'u daha kullanışlı bir yaşam tarzı aygıtı haline getiriyor. watchOS 11 güncellemesi alan Apple Watch cihazları farklı uygulamaların etkinliğini ekranda gösterebilecek.
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IPAD'E HESAP MAKİNESİ GELDİ Apple, iPadOS 18'in yeni özelliklerini tanıttı. iPad'deki Hesap Makinesi uygulaması temel olarak iPhone versiyonuna benziyor ancak biraz daha büyütülmüş. El yazısıyla yazılmış matematik problemlerini çözmek için Apple Pencil'ı kullanan Math Notes adlı önemli bir yeni özellik var. Önümüzdeki yazılım güncellemesi, ana ekranınızı kişiselleştirmenin yeni yolları ve özelleştirilmiş bir kontrol merkezi de dahil olmak üzere birkaç yeni iOS 18 özelliği de sunacak. Ayrıca, uygulamalarda gezinmeyi kolaylaştıran, özelleştirebileceğiniz bir kayan sekme de ekliyor.
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MACOS SEQUIOA Apple, Mesajlar'daki yeni Tapbacks gibi daha önce bahsedilen özellikleri ekleyen macOS Sequoia'yı duyurdu. iPhone yansıtma özelliğiyle birlikte iPhone cihazınızı Mac ekranınızda kullanabileceksiniz Apple, iPhone bildirimlerini ilk kez Mac'e getiriyor ve kullanıcılar böylelikle telefonlarına gelen bildirimleri Mac cihazlarında da alabilecek.
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PENCERE KONUMLANDIRMA
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Ubisoft, Apple ekosistemine gelecek yeni oyunlardan bahsetti. Assassin's Creed Shadows Kasım ayında Mac ve iPad'e geliyor. Assasin's Creed Shadows ile birlikte gelecek oyunlar da ortaya çıktı.
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APPLE'IN YAPAY ZEKA ÖZELLİĞİ Apple, merakla beklenen yapay zeka özelliğini tanıttı. Apple Intelligence, günlük görevleri daha hızlı ve kolay hale getirmek için büyük dil modellerine sahip. Apple'ın uzun süredir bu an için çalıştığını ve Apple Intelligence'ın iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya geleceği kaydedildi. BİLDİRİMLERİ ÖZETLEYEBİLECEK Örneğin Apple Intelligence, iPhone'un bildirimleri önceliklendirmesini ve yazdığınız metni özetlemek için yazma araçlarını kullanmasını sağlayacak. Apple Intelligence'daki dil modelleri, bildirimlerin okunmasını sağlayacak ve önemli olanlara öncelik vermesine ve dikkat dağıtıcı unsurların azaltılmasına yardımcı olacak. GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA ÖZELLİĞİ Apple Intelligence, görüntüyü gönderdiğiniz kişinin bağlamına göre yapay zeka kullanarak orijinal görüntüler oluşturabiliyor. kullanıcıları Apple Intelligence ile birlikte taslak görüntüler, illüstrasyonlar ve animasyonlar oluşturabilecek.
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YAPAY ZEKA, HANGİ CİHAZLARA GELECEK? Apple'ın yeni yapay zekası Apple Intelligence, A17 Pro, M1, M2, M3, M4 işlemcilere ait cihazlarda çalışacak. Apple Intelligence, iPhone 15 Pro ve Pro Max cihazları ve daha yeni versiyonlarında çalışacak.
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SİRİ YAPAY ZEKAYA KAVUŞTU VE LOGOSU DEĞİŞTİ Siri 13 yıl önce piyasaya sürüldü, şimdi yapay zeka ile "ileriye doğru büyük bir adım" atıyor. Daha doğal, daha ilgili ve daha kişisel hale gelecek. Apple'ın sesli asistanı yeni üretken yetenekleri kullanma yeteneği de dahil olmak üzere uygulamalar içinde ve genelinde yüzlerce yeni eylem gerçekleştirme yeteneğine sahip olacak. Ayrıca ürünler hakkında daha derin bilgiye sahip olacak, böylece telefonunuz hakkında yardım isteyebileceksiniz. Örneğin, "şimdi bir mesaj yazıp yarın nasıl gönderebilirim" sorusu, iOS 18 Mesajlar'daki yeni zamanlanmış gönderme özelliğinin kullanımına ilişkin yardım talimatlarını ortaya çıkaracaktır. Bu özellikler kademeli olarak kullanıma sunulacak ve yeni yetenekler iOS 18 ile birlikte gelecek.
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SİRİ, UYGULAMALARIN İÇİNDE İŞLEM YAPABİLECEK Apple, önümüzdeki yıl içinde Siri'yi geliştirmek için yeni özellikler sunacağını söylüyor. Siri ayrıca uygulamalarınızın içinde sizin adınıza işlem yapabiliyor. Apple bu yılı Siri için yeni bir dönemin başlangıcı olarak adlandırıyor. Tüm bunların hayata geçmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor. Ayrıca Siri'nin artık fotoğraflardaki arka planları kaldırarak düzenlemeler yapabileceği de kaydedildi. GÜNDE 1.5 MİLYAR KULLANIM Siri'nin her gün dünya genelinde 1.5 milyar kez kullanıldığı belirtildi.
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GENMOJİ ÖZELLİĞİ Apple Intelligence, mesajlarda doğrudan klavyede oluşturulabilen Genmoji, yapay zeka tarafından oluşturulan emoji de dahil olmak üzere görüntü oluşturma yeteneklerine sahip olacak. Çeşitli uygulamalara entegre edilen Image Playground adlı yeni bir özellik daha var. Bu uygulama, verdiğiniz metin açıklamalarına göre görüntüler oluşturmanıza olanak tanıyor. Bu, geçtiğimiz birkaç ay içinde Microsoft ve diğerlerinden gördüklerimizle aynı seviyede.
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APPLE, CHATGPT İLE İŞBİRLİĞİNİ DUYURDU Apple OpenAI ile ortaklık kurdu ve ChatGPT'yi Siri aracılığıyla iPhone'a entegre ediyor. Apple, ChatGPT entegrasyonunun ücretsiz olacağını, abonelerin ise Apple arayüzündeki ücretli özelliklere erişebileceklerini söylüyor. Apple, OpenAI ile herhangi bir bilgi paylaşılmadan önce kullanıcılara sorulacağını söylüyor. Şirket, diğer yapay zeka modelleri için desteğin daha sonra geleceğini söylüyor.
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CHATGPT, SİRİ İLE İPHONE'A ENTEGRE OLUYOR Siri'ye bir şey sorabilirsiniz ve o da bu konuda ChatGPT'ye başvurmak isteyip istemediğinizi sorabilir. İsteğe bağlı hikayeler oluşturmak için ChatGPT'yi veya görüntüler oluşturmak için Dall-E'yi de kullanabilirsiniz. NE ZAMAN GELECEK? ChatGPT entegrasyonu bu yıl içinde Apple'ın tüm yeni işletim sistemlerine gelecek.