Apple İos 18'İ Tanıttı

SİRİ YAPAY ZEKAYA KAVUŞTU VE LOGOSU DEĞİŞTİ Siri 13 yıl önce piyasaya sürüldü, şimdi yapay zeka ile "ileriye doğru büyük bir adım" atıyor. Daha doğal, daha ilgili ve daha kişisel hale gelecek. Apple'ın sesli asistanı yeni üretken yetenekleri kullanma yeteneği de dahil olmak üzere uygulamalar içinde ve genelinde yüzlerce yeni eylem gerçekleştirme yeteneğine sahip olacak. Ayrıca ürünler hakkında daha derin bilgiye sahip olacak, böylece telefonunuz hakkında yardım isteyebileceksiniz. Örneğin, "şimdi bir mesaj yazıp yarın nasıl gönderebilirim" sorusu, iOS 18 Mesajlar'daki yeni zamanlanmış gönderme özelliğinin kullanımına ilişkin yardım talimatlarını ortaya çıkaracaktır. Bu özellikler kademeli olarak kullanıma sunulacak ve yeni yetenekler iOS 18 ile birlikte gelecek.