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Çocuklara Dini Bayramlar Nasıl Anlatılmalı?

Peygamberimiz döneminde bayram

  1. Müslüman aleminin en değerli günlerinden olan bayram günleri çocuklar için de neşe ve keyif dolu günler olarak görülmektedir. Peki çocuklara dini bayramlar nasıl anlatılmalı? Aile Danışmanı ve Yazar Hatice Kübra Tongar, biz aile büyükleri olarak çocuklarımıza bayramın güzelliklerini nasıl anlatmamız gerektiğini ve dini bayramlarımızın önemini nasıl izah edebileceğimiz hakkında çok önemli bilgiler verdi.

    Müslüman aleminin en değerli günlerinden olan bayram günleri çocuklar için de neşe ve keyif dolu günler olarak görülmektedir. Peki çocuklara dini bayramlar nasıl anlatılmalı? Aile Danışmanı ve Yazar Hatice Kübra Tongar, biz aile büyükleri olarak çocuklarımıza bayramın güzelliklerini nasıl anlatmamız gerektiğini ve dini bayramlarımızın önemini nasıl izah edebileceğimiz hakkında çok önemli bilgiler verdi.

  2. ÇOCUKLARA DİNİ BAYRAMLAR NASIL ANLATILMALI? Çocuklara anlatmak istediğimiz her dönem ?ortam? hazırlanarak anlatılır. Dini bayramlar için de böyledir.

    ÇOCUKLARA DİNİ BAYRAMLAR NASIL ANLATILMALI? Çocuklara anlatmak istediğimiz her dönem ?ortam? hazırlanarak anlatılır. Dini bayramlar için de böyledir.

  3. Çünkü ortamı hazırlamak çocuğun kalbine heyecan katar ve ?anlatmayı? ?yaşamaya? dönüştürür.

    Çünkü ortamı hazırlamak çocuğun kalbine heyecan katar ve ?anlatmayı? ?yaşamaya? dönüştürür.

  4. Yaklaşan bayram için de, öncelikle bir bayram geri sayım takvimi hazırlayarak, çocuklarımızın bayram gününü heyecanla beklemelerini sağlayabiliriz.

    Yaklaşan bayram için de, öncelikle bir bayram geri sayım takvimi hazırlayarak, çocuklarımızın bayram gününü heyecanla beklemelerini sağlayabiliriz.

  5. Ayrıca ?bayram? kelimesinin neşe, sevinç, huzur anlamları taşıdığını anlatıp, çocuğumuzun yaşına göre Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların Allah?ın mağfiretine ve rahmetine vesile olduğunu belirtebiliriz.

    Ayrıca ?bayram? kelimesinin neşe, sevinç, huzur anlamları taşıdığını anlatıp, çocuğumuzun yaşına göre Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların Allah?ın mağfiretine ve rahmetine vesile olduğunu belirtebiliriz.

  6. ?Şimdi bayram geliyor, bayram Müslümanın sevincidir, mutluluğudur? diyebiliriz. Çocuklar süslemeleri, kutlamaları severler.

    ?Şimdi bayram geliyor, bayram Müslümanın sevincidir, mutluluğudur? diyebiliriz. Çocuklar süslemeleri, kutlamaları severler.

  7. Onların ruhuna böylesi hazırlıklar hitap eder. Bayram için de bir gün öncesinden evimizi süsleyip, ailece oturarak ziyaret edeceğimiz akrabalarımızın listesini hazırlayabilir, hatta ufak hediyeler alıp beraber paketleyebilirsiniz.

    Onların ruhuna böylesi hazırlıklar hitap eder. Bayram için de bir gün öncesinden evimizi süsleyip, ailece oturarak ziyaret edeceğimiz akrabalarımızın listesini hazırlayabilir, hatta ufak hediyeler alıp beraber paketleyebilirsiniz.

  8. PEYGAMBERİMİZ (SAV) ZAMANINDA ÇOCUKLARLA BAYRAM NASIL GEÇERDİ? Çocuklar hayatın içindeydiler. Bayram namazında mescitte koşuşur, bayramın neşesi olurlardı. Günümüzde sanıyorum en çok bunu kaybettik.

    PEYGAMBERİMİZ (SAV) ZAMANINDA ÇOCUKLARLA BAYRAM NASIL GEÇERDİ? Çocuklar hayatın içindeydiler. Bayram namazında mescitte koşuşur, bayramın neşesi olurlardı. Günümüzde sanıyorum en çok bunu kaybettik.

  9. Çocukların yaşı kaç yaşında olursa olsun bayram namazına götürüp, cemaat ruhunu ve cemaat içi bayramlaşmanın ilk tohumlarını çocuğunun yüreğine bırakabilir. Efendimiz (sav) bunu yapardı.

    Çocukların yaşı kaç yaşında olursa olsun bayram namazına götürüp, cemaat ruhunu ve cemaat içi bayramlaşmanın ilk tohumlarını çocuğunun yüreğine bırakabilir. Efendimiz (sav) bunu yapardı.

  10. BAYRAM HARÇLIĞI VERİLMELİ Mİ? Bayramda çocuklara harçlık ve hediye verilebilir tabii

    BAYRAM HARÇLIĞI VERİLMELİ Mİ? Bayramda çocuklara harçlık ve hediye verilebilir tabii

  11. Lakin çocuğu bayrama motive etmek için şimdiden ?Dedenlere gidince kim bilir ne kadar toplayacaksın? gibi telkinler yapılmamalı.

    Lakin çocuğu bayrama motive etmek için şimdiden ?Dedenlere gidince kim bilir ne kadar toplayacaksın? gibi telkinler yapılmamalı.

  12. Bu, bayram ruhunu öldüreceği gibi, çocuğumuza da menfaatçiliği aşılar. ?El öpeyim ki harçlık alayım? düşüncesi oluşturur.

    Bu, bayram ruhunu öldüreceği gibi, çocuğumuza da menfaatçiliği aşılar. ?El öpeyim ki harçlık alayım? düşüncesi oluşturur.

  13. Bayramda çocuğa verilecek harçlıklar, hediyeler doğal bir seyir içinde olmalıdır. Bir beklentiye dönüşmesi uygun değildir.

    Bayramda çocuğa verilecek harçlıklar, hediyeler doğal bir seyir içinde olmalıdır. Bir beklentiye dönüşmesi uygun değildir.

  14. Pek çok şey söylenebilir elbette ama bence en önemlisi sıla-ı rahimi sağlıyor olması.

    Pek çok şey söylenebilir elbette ama bence en önemlisi sıla-ı rahimi sağlıyor olması.

  15. Akrabaların buluşması, şenlikli sofraların kurulması, küslerin bile bayram hürmetine barışıyor olması pedagojik açıdan çok büyük bir kazanımdır.

    Akrabaların buluşması, şenlikli sofraların kurulması, küslerin bile bayram hürmetine barışıyor olması pedagojik açıdan çok büyük bir kazanımdır.

  16. Bu nedenle bayramlar ?bayram? olmalı, bayrama ?tatil? gözüyle bakılmamalıdır.

    Bu nedenle bayramlar ?bayram? olmalı, bayrama ?tatil? gözüyle bakılmamalıdır.

  17. Aile büyüklerini ziyaret ediyor olmak, çocuğa köklerindeki gücü keşfetmesini, ait hissetmesini, güven duygusunun pekişmesini sağlar.

    Aile büyüklerini ziyaret ediyor olmak, çocuğa köklerindeki gücü keşfetmesini, ait hissetmesini, güven duygusunun pekişmesini sağlar.