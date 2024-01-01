Müslüman aleminin en değerli günlerinden olan bayram günleri çocuklar için de neşe ve keyif dolu günler olarak görülmektedir. Peki çocuklara dini bayramlar nasıl anlatılmalı? Aile Danışmanı ve Yazar Hatice Kübra Tongar, biz aile büyükleri olarak çocuklarımıza bayramın güzelliklerini nasıl anlatmamız gerektiğini ve dini bayramlarımızın önemini nasıl izah edebileceğimiz hakkında çok önemli bilgiler verdi.