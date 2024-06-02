Sitedeki Dairelerin Kolonları Çatladı

"GÖÇMÜŞ DURUMDA" Son depremde iki tane blokta oturma olduğunu ve taşındığını anlatan daire sahibi bulunan İbrahim Altınok, ?Binaların durumu çok kötü, kentsel dönüşüm çalışmalarımız 2-3 senedir devam ediyor." dedi. "A1 ve A2 bloklar şu an göçmüş durumda. Geçen depremde binalarda bir oturma oldu, bir hareketlilik oldu." diye konuşan Altınok, "O depremden sonra buradan taşınarak ayrıldım. Burada ev sahibi olarak oturanlar çok az, olduğu gibi kiracı. Binaların yapımı 1987-88 yıllarında başlandı.? diye konuştu.