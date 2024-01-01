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Bir Bu Eksikti! Taze Soğanlı Kahve Popüler Oldu

Sosyal medyada akımlar ve yemek trendleri gün geçtikçe garip bir hal almaya başladı.

  1. Sosyal medyada akımlar ve yemek trendleri gün geçtikçe garip bir hal almaya başladı. Yaz aylarında soğuk kahve çeşitlerine taze soğanlı çeşidi eklenerek herkesi şaşırttı. Çin'de çok popüler olan bu latteler görünüşüyle de bir hayli etkileyici.

    Sosyal medyada akımlar ve yemek trendleri gün geçtikçe garip bir hal almaya başladı. Yaz aylarında soğuk kahve çeşitlerine taze soğanlı çeşidi eklenerek herkesi şaşırttı. Çin'de çok popüler olan bu latteler görünüşüyle de bir hayli etkileyici.

  2. Sosyal medyada '#springonionlatter' hashtag'i için yapacağınız basit bir arama, üzerinde yeşil soğan bulunan lattelerin olduğu düzinelerce fotoğraf ve videoyu bulmanızı sağlayacaktır.

    Sosyal medyada '#springonionlatter' hashtag'i için yapacağınız basit bir arama, üzerinde yeşil soğan bulunan lattelerin olduğu düzinelerce fotoğraf ve videoyu bulmanızı sağlayacaktır.

  3. İlk kez geçen ay viral olan içecek şimdiye kadar denenen en şaşırtıcı kombinasyonlardan biri olarak nitelendiriliyor.

    İlk kez geçen ay viral olan içecek şimdiye kadar denenen en şaşırtıcı kombinasyonlardan biri olarak nitelendiriliyor.

  4. Görünüşe göre, iyi bir yeşil soğanlı latte yapmak için önce fincanda birkaç yeşil soğanı ezmeniz, ardından buz, süt ve kahve eklemeniz ve son olarak da üzerine bol miktarda doğranmış yeşil soğan eklemeniz gerekiyor.

    Görünüşe göre, iyi bir yeşil soğanlı latte yapmak için önce fincanda birkaç yeşil soğanı ezmeniz, ardından buz, süt ve kahve eklemeniz ve son olarak da üzerine bol miktarda doğranmış yeşil soğan eklemeniz gerekiyor.

  5. Bunu neden yaptıklarına gelince alacağınız cevap ise; "Çünkü neden olmasın?"

    Bunu neden yaptıklarına gelince alacağınız cevap ise; "Çünkü neden olmasın?"

  6. Hiç kimse taze soğan latte'nin nasıl, nerede veya ne zaman ortaya çıktığını tam olarak bilmiyor, ancak son aylarda bu çılgın karışım sosyal medyada dikkat çekmek için pek çok sayıda kahve dükkanı tarafından benimsenmiş gibi görünüyor.

    Hiç kimse taze soğan latte'nin nasıl, nerede veya ne zaman ortaya çıktığını tam olarak bilmiyor, ancak son aylarda bu çılgın karışım sosyal medyada dikkat çekmek için pek çok sayıda kahve dükkanı tarafından benimsenmiş gibi görünüyor.

  7. Garip kombinasyon göz önüne alındığında beklendiği üzere taze soğan lattesine verilen tepkiler karışıktı.

    Garip kombinasyon göz önüne alındığında beklendiği üzere taze soğan lattesine verilen tepkiler karışıktı.

  8. Bazı insanlar bir gün soğansız kahve istemek zorunda kalacaklarını hiç düşünmediklerini söylerken, diğerleri benzersiz lattenin ilgilerini çektiğini ancak ağız kokusundan endişe duyduklarını belirtti.

    Bazı insanlar bir gün soğansız kahve istemek zorunda kalacaklarını hiç düşünmediklerini söylerken, diğerleri benzersiz lattenin ilgilerini çektiğini ancak ağız kokusundan endişe duyduklarını belirtti.