Elma Sirkesi Sanıldığı Gibi Sağlığa Yararlı Mı?
Elma sirkesini yanlış mı tanıdık?
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Elma sirkesi (ACV), maya içinde fermente edilen ve şekeri etanole dönüştüren ezilmiş elma suyundan oluşur. Belirli aşamalardan geçen elma sirkesi ikiye ayrılır. Filtrelenmiş veya filtresiz.
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Filtrelenmiş ACV berrak ve pastörize edilmişken, filtrelenmemiş ACV'de kalın bir tortu bulunur. Mağazadan satın alınan ACV'lerin çoğunun filtrelendiği biliniyor.
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Peki elma sirkesinin genel sağlık açısından gerçekten yararlı mı? Healthline, sağlık profesyonellerinin araştırma bulgularına dayanarak ACV'nin tüketim için sağlıklı olduğunu doğruladı.
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Organik, filtrelenmemiş elma sirkesi ayrıca, ürüne karanlık bir görünüm veren protein iplikçikleri, enzimler ve dost bakterilerden oluşan sirke anası (anne) adı verilen bir madde içerir. Sirkenin anası da aslında sirkedeki en besleyici kısım olarak kabul edilir.
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Bugüne kadar sirkenin en dikkat çekici etkilerinden biri tip 2 diyabetin tedavisine yardımcı olmasıdır.
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Elma sirkesinin tokluk hissini artırarak kilo verme sürecine destek olduğu da biliniyor. Cilt sağlığını artıran kuruluk ve egzamayı tedavi eden sirkenin bilinen en belirgin etkileri bunlar.
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Sabahları aç karnına bir yemek kaşığı sirkenin bir bardak suya karıştırılarak tüketilmesini tavsiye eden uzmanlar, sirkenin başlarda küçük dozlarla tüketilmesi gerektiğini, büyük miktarlarda almaktan kaçınmak gerektiğini söyledi.