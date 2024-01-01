Beyaz saçları 30 dakikada yok ediyor!

Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek
Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek
Bayrama Özel Oranlarla 50.000 TL Kredi!
Bayrama Özel Oranlarla 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı!
Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı!
Bayram öncesi akaryakıt fiyatlarında son durum
Bayram öncesi akaryakıt fiyatlarında son durum
Aile hekimlerinin raporlu reçete yazabildiği ilaç sayısı artırıldı
Aile hekimlerinin raporlu reçete yazabildiği ilaç sayısı artırıldı
Okullarda son ders zili yarın çalacak
Okullarda son ders zili yarın çalacak
Bakan Yerlikaya: 2023'te bin 22 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya: 2023'te bin 22 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'de mayısta 110 bin 588 konut satıldı
Türkiye'de mayısta 110 bin 588 konut satıldı
İkinci el araçta sert düşüş! Fiyatlar bir yılda %30 düştü
İkinci el araçta sert düşüş! Fiyatlar bir yılda %30 düştü
Bayram fırsatçısına geçit yok! Denetimler sıkılaştırıldı
Bayram fırsatçısına geçit yok! Denetimler sıkılaştırıldı
'Karbon Vergisi' ile tüketim kısıtlanacak!
'Karbon Vergisi' ile tüketim kısıtlanacak!
Kurbanlığın canlı kilo fiyatı 40 lira birden geriledi
Kurbanlığın canlı kilo fiyatı 40 lira birden geriledi
Erdoğan ile Özel ziyaretinde neler konuşuldu!
Erdoğan ile Özel ziyaretinde neler konuşuldu!
AK Parti'den depremzede iddiasına cevap
AK Parti'den depremzede iddiasına cevap
TSK personeline ilişkin teklif Genel Kurulda kabul edildi
TSK personeline ilişkin teklif Genel Kurulda kabul edildi
Türkiye'den 2 üniversite dünyada ilk 10'a girdi
Türkiye'den 2 üniversite dünyada ilk 10'a girdi
İstanbul'da öğretmene yumruk atan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da öğretmene yumruk atan şüpheli tutuklandı
Bakan Tekin: ÖMK ile eğitimcilere şiddetin önlenmesinde güçlü adımlar atacağız
Bakan Tekin: ÖMK ile eğitimcilere şiddetin önlenmesinde güçlü adımlar atacağız
İBB Meclisinden art arda 'zam' kararları
İBB Meclisinden art arda 'zam' kararları
TOGG'dan bayram öncesi Trugo'da %50'lik indirim
TOGG'dan bayram öncesi Trugo'da %50'lik indirim
Bahçeli: MHP, Sinan Ateş davasında hazır bulunacak
Bahçeli: MHP, Sinan Ateş davasında hazır bulunacak
Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Özgür Özel açıkladı: CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüşecek
Özgür Özel açıkladı: CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüşecek
Bakan Tunç'tan 'Sinan Ateş' açıklaması: Devam eden soruşturma var
Bakan Tunç'tan 'Sinan Ateş' açıklaması: Devam eden soruşturma var
Kurban pazarlarında IBAN'lı önlem
Kurban pazarlarında IBAN'lı önlem
OECD raporu açıklandı: G20'nin lideri Türkiye
OECD raporu açıklandı: G20'nin lideri Türkiye
Bakan Şimşek: AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık
Bakan Şimşek: AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık
Karar tepkiyle karşılanmıştı: Kamuda servisler kaldırılacak mı?
Karar tepkiyle karşılanmıştı: Kamuda servisler kaldırılacak mı?
Ankara'da ormanlara giriş yasağı
Ankara'da ormanlara giriş yasağı
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak

Beyaz Saçları 30 Dakikada Yok Ediyor!

Beyaz saçları 30 dakikada yok ediyor!

  1. Beyaz saçlar yaş ilerledikçe ortaya çıkan normalize bir durum olsa da birçok kişi rahatsız olabiliyor. Diğer yandan tercih edilen domates yöntemi, saçları koyulaştırmak için çok etkili olabiliyor. İşte çürük domateslerden elde edilen kür.

    Beyaz saçlar yaş ilerledikçe ortaya çıkan normalize bir durum olsa da birçok kişi rahatsız olabiliyor. Diğer yandan tercih edilen domates yöntemi, saçları koyulaştırmak için çok etkili olabiliyor. İşte çürük domateslerden elde edilen kür.

  2. Çürük domates kullanarak beyaz saçlarınıza karşı harika bir kür elde edebilirsiniz. Çürük olması, işlevini tamamen yitirdiği anlamına gelmiyor. Bu meyve saç köklerinin güçlenmesine yardımcı oluyor.

    Çürük domates kullanarak beyaz saçlarınıza karşı harika bir kür elde edebilirsiniz. Çürük olması, işlevini tamamen yitirdiği anlamına gelmiyor. Bu meyve saç köklerinin güçlenmesine yardımcı oluyor.

  3. Çürüyen veya arta kalan domatesleri çöpe atmak yerine saçlarınız için kullanabilirsiniz. Özellikle C ve E vitamini bulunduran domates, kökteki hücrelerin yenilenmesi için gerekli. Saçlarınızda etkili olmayan kozmetik ürünler yerine doğal yiyecekleri tercih edebilirsiniz.

    Çürüyen veya arta kalan domatesleri çöpe atmak yerine saçlarınız için kullanabilirsiniz. Özellikle C ve E vitamini bulunduran domates, kökteki hücrelerin yenilenmesi için gerekli. Saçlarınızda etkili olmayan kozmetik ürünler yerine doğal yiyecekleri tercih edebilirsiniz.

  4. Çürük domates ile beyazlayan saçları koyulaştırmak istiyorsanız ilk işe domateslerin çürük kısımlarını kesmekle başlayın. Ardından miksere ekleyip bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Son olarak püre haline gelen bu karışıma pirinç unu ilave edin.

    Çürük domates ile beyazlayan saçları koyulaştırmak istiyorsanız ilk işe domateslerin çürük kısımlarını kesmekle başlayın. Ardından miksere ekleyip bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Son olarak püre haline gelen bu karışıma pirinç unu ilave edin.

  5. Tamamen karışan domates kürünü yağlı ve kirli olan saçlara uygulayıp saç bandı takabilirsiniz. 30 dakika beklettikten sonra ılık su kullanarak durulamalısınız. Bu yöntemi haftada bir defa uygulayabilirsiniz.

    Tamamen karışan domates kürünü yağlı ve kirli olan saçlara uygulayıp saç bandı takabilirsiniz. 30 dakika beklettikten sonra ılık su kullanarak durulamalısınız. Bu yöntemi haftada bir defa uygulayabilirsiniz.

  6. Beyaz saçlara neden olan köklerin sayısı bu şekilde azalabilir. Domates sayesinde pigment yenilenmesi gerçekleşir ve saçlar koyulaşmaya başlayabilir. Bu nedenle çürük domatesleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz.

    Beyaz saçlara neden olan köklerin sayısı bu şekilde azalabilir. Domates sayesinde pigment yenilenmesi gerçekleşir ve saçlar koyulaşmaya başlayabilir. Bu nedenle çürük domatesleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz.

  7. Ayrıca domatesin içerdiği E vitamini ve proteinler, saç tellerinin yapısını güçlendirir ve kırılmaları önler. Ayrıca saç derisindeki yağ üretimini dengede tutmak için domatesi deneyebilirsiniz. Özellikle boyalı saçlarda domatesin besleyici etkisi saç renginin solmasını önleyebilir.

    Ayrıca domatesin içerdiği E vitamini ve proteinler, saç tellerinin yapısını güçlendirir ve kırılmaları önler. Ayrıca saç derisindeki yağ üretimini dengede tutmak için domatesi deneyebilirsiniz. Özellikle boyalı saçlarda domatesin besleyici etkisi saç renginin solmasını önleyebilir.