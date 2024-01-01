Apple Pil Ömrünü Korumak İçin Bunu Yapacak

iPhone 15, iOS 18 öncesinde ??in üzerinde şarj olmasını önleyen bir ayara sahipti. iOS 18 ile ?, ? ve ? şarj limiti seçeneği geldi. Peki, en uygun seçenek hangisi? Yeni iOS sürümü, kullanıcının en uygun şarj limitini belirlemesine yardımcı olan öneride bulunuyor. Bildirimin yanı sıra Ayarlar uygulamasında Pil - Şarj oluyor altında da Apple?ın önerisi görülebiliyor.