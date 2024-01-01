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Noodle Sevenlere Üzücü Haber: Çöpe Atın

Bir erişte (noodle) markasının bazı ürünleri nedeniyle raflardan kaldırıldı.

  1. Danimarka, Güney Koreli bir erişte (noodle) markasının bazı ürünlerini, içeriğindeki acı biber oranının oldukça yüksek olması nedeniyle raflardan kaldırdı.

    Danimarka, Güney Koreli bir erişte (noodle) markasının bazı ürünlerini, içeriğindeki acı biber oranının oldukça yüksek olması nedeniyle raflardan kaldırdı.

  2. Danimarka Veterinerlik ve Gıda İdaresince yapılan açıklamada, markanın çok acılı ve baharatlı 3 ürünün raflardan toplatılması yönünde karar alındığı bildirildi.

    Danimarka Veterinerlik ve Gıda İdaresince yapılan açıklamada, markanın çok acılı ve baharatlı 3 ürünün raflardan toplatılması yönünde karar alındığı bildirildi.

  3. Açıklamada, tek bir paketteki acı biber bileşeni olan kapsaisinin, kişide akut zehirlenmeye neden olabilecek seviyede "yüksek" olduğu belirtildi.

    Açıklamada, tek bir paketteki acı biber bileşeni olan kapsaisinin, kişide akut zehirlenmeye neden olabilecek seviyede "yüksek" olduğu belirtildi.

  4. Tüketicilere, ellerinde bulunan ürünleri çöpe atmaları veya satın aldıkları mağazaya iade etmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, ürünlerin çocuklar için de son derece zararlı olduğu vurgulandı.

    Tüketicilere, ellerinde bulunan ürünleri çöpe atmaları veya satın aldıkları mağazaya iade etmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, ürünlerin çocuklar için de son derece zararlı olduğu vurgulandı.

  5. Sosyal medyada konuya ilişkin yapılan yorumlarda, Danimarka halkının "baharatlı" yiyecekleri sevmediği, bu nedenle acılı ürünleri "zehirli" olarak tanımladığı iddia edildi.

    Sosyal medyada konuya ilişkin yapılan yorumlarda, Danimarka halkının "baharatlı" yiyecekleri sevmediği, bu nedenle acılı ürünleri "zehirli" olarak tanımladığı iddia edildi.

  6. Bu arada, Danimarka'da daha önce bu ürünlere bağlı bir zehirlenme vakası yaşanmadığı kaydedildi.

    Bu arada, Danimarka'da daha önce bu ürünlere bağlı bir zehirlenme vakası yaşanmadığı kaydedildi.

  7. Günümüzün popüler yemeği Noodle, artık küçükten büyüğe pek çok kişi tarafından tüketilirken Noodle yemeği uzakdoğu mutfağından çıkıp, tüm dünyada sıkça kullanılmaktadır. Peki Noodle makarna zararlı mı? Noodle makarna içinde ne var? Noodle Makarna hakkında merak edilen tüm bilgiler!

    Günümüzün popüler yemeği Noodle, artık küçükten büyüğe pek çok kişi tarafından tüketilirken Noodle yemeği uzakdoğu mutfağından çıkıp, tüm dünyada sıkça kullanılmaktadır. Peki Noodle makarna zararlı mı? Noodle makarna içinde ne var? Noodle Makarna hakkında merak edilen tüm bilgiler!

  8. Yemek yapmaya vakit bulamayanların yardımına koşan hazır gıdaların tüketimi gün geçtikçe artıyor.

    Yemek yapmaya vakit bulamayanların yardımına koşan hazır gıdaların tüketimi gün geçtikçe artıyor.

  9. Hazır ve paketli gıda tüketimi ile birlikte başta kalp damar hastalıkları ve obezite olmak üzere çeşitli sağlık sorunları da ortaya çıkıyor.

    Hazır ve paketli gıda tüketimi ile birlikte başta kalp damar hastalıkları ve obezite olmak üzere çeşitli sağlık sorunları da ortaya çıkıyor.

  10. Son günlerin en çok tüketilen ve en popüler hazır gıdası kısa sürede tüketilebilen "Noodle"lar...

    Son günlerin en çok tüketilen ve en popüler hazır gıdası kısa sürede tüketilebilen "Noodle"lar...

  11. Özellikle uzak doğu ve K-Pop kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte gençlerin sıklıkla tercih ettiği benzeri gıdalar, oldukça revaçta. Ancak uzmanlar aşırı tüketimi sonucunda doğabilecek zararlara karşı uyarılarda bulunuyor.

    Özellikle uzak doğu ve K-Pop kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte gençlerin sıklıkla tercih ettiği benzeri gıdalar, oldukça revaçta. Ancak uzmanlar aşırı tüketimi sonucunda doğabilecek zararlara karşı uyarılarda bulunuyor.

  12. Ortaya atılan kısırlık iddiası da bunlardan birisi oldu. Noodle kısır mı yapıyor sorusu milyonların kafasında soru işaretlerine neden oldu.

    Ortaya atılan kısırlık iddiası da bunlardan birisi oldu. Noodle kısır mı yapıyor sorusu milyonların kafasında soru işaretlerine neden oldu.

  13. Peki noodle yemek zararlı mı? Noodle kısırlık yapar mı? İşte merak edilenler...

    Peki noodle yemek zararlı mı? Noodle kısırlık yapar mı? İşte merak edilenler...

  14. NOODLE YEMEK ZARARLI MI?

    NOODLE YEMEK ZARARLI MI?

  15. Uzak Doğu yemeklerinden biri olan noodle son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Ancak yapılan araştırmalar noodle?ın çok da sağlıklı bir besin olmadığını gösterdi.

    Uzak Doğu yemeklerinden biri olan noodle son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Ancak yapılan araştırmalar noodle?ın çok da sağlıklı bir besin olmadığını gösterdi.

  16. Güney Kore?de 11 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada özellikle noodle tüketenlerin felç, kadınlarda kalp rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara yakalandığı gözlemlendi.

    Güney Kore?de 11 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada özellikle noodle tüketenlerin felç, kadınlarda kalp rahatsızlıkları ve diyabet gibi hastalıklara yakalandığı gözlemlendi.

  17. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre noodle tüketenlerde metabolik sendrom'a yakalananların enerji kontrolünü sağlayamadığını dolayısıyla kişide yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi durumlar baş gösterdiği belirtildi. Bu sorunlar ise şeker hastalığı ve kalp hastalıklarını tetikliyor.

    Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre noodle tüketenlerde metabolik sendrom'a yakalananların enerji kontrolünü sağlayamadığını dolayısıyla kişide yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi durumlar baş gösterdiği belirtildi. Bu sorunlar ise şeker hastalığı ve kalp hastalıklarını tetikliyor.

  18. Uzmanlar, spor yapan ya da dengeli beslenen kadınların bile haftada 2 kereden fazla hazır noodle tüketmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

    Uzmanlar, spor yapan ya da dengeli beslenen kadınların bile haftada 2 kereden fazla hazır noodle tüketmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

  19. NOODLE KISIRLIK YAPAR MI? Hazır çorba ve noodle"lar herhangi bir besleyici öğe içermemektedir. Besleyici öğelerin yerine katkı maddeleri içerirler, bunların bazıları toksik bir koruyucu olan tersiyer bütil hidrokinon (TBHQ) içerir. Bu katkı maddeleri noodle"larla beraber midede kalır ve bu da uzun süren noodle"ları sindirme çabası sırasında birçok ciddi sağlık sorununa yol açabilir.

    NOODLE KISIRLIK YAPAR MI? Hazır çorba ve noodle"lar herhangi bir besleyici öğe içermemektedir. Besleyici öğelerin yerine katkı maddeleri içerirler, bunların bazıları toksik bir koruyucu olan tersiyer bütil hidrokinon (TBHQ) içerir. Bu katkı maddeleri noodle"larla beraber midede kalır ve bu da uzun süren noodle"ları sindirme çabası sırasında birçok ciddi sağlık sorununa yol açabilir.

  20. Tersiyer bütil hidrokinon (TBHQ) koruyucu petrol yan ürünüdür. Tüketiciler, sentetik kimyasalların antioksidan özellikler içerebileceğini gözardı etse de bu antioksidanlar doğal antioksidanlardan farklıdır ve herhangi bir yararı yoktur.

    Tersiyer bütil hidrokinon (TBHQ) koruyucu petrol yan ürünüdür. Tüketiciler, sentetik kimyasalların antioksidan özellikler içerebileceğini gözardı etse de bu antioksidanlar doğal antioksidanlardan farklıdır ve herhangi bir yararı yoktur.

  21. Noodle'ın kısırlık yaptığına dair henüz net bir araştırma yok. Ancak bu tür ürünlerin bu tür rahatsızlıklara neden olabileceği ihtimali her zaman var.

    Noodle'ın kısırlık yaptığına dair henüz net bir araştırma yok. Ancak bu tür ürünlerin bu tür rahatsızlıklara neden olabileceği ihtimali her zaman var.

  22. Uzmanlar, özellikle pandemi koşullarında daha sağlıklı yiyeceklerin tüketilmesini, hazır ve paketli gıdalardan uzak durulmasını tavsiye ediyor.

    Uzmanlar, özellikle pandemi koşullarında daha sağlıklı yiyeceklerin tüketilmesini, hazır ve paketli gıdalardan uzak durulmasını tavsiye ediyor.