Noodle Sevenlere Üzücü Haber: Çöpe Atın

NOODLE KISIRLIK YAPAR MI? Hazır çorba ve noodle"lar herhangi bir besleyici öğe içermemektedir. Besleyici öğelerin yerine katkı maddeleri içerirler, bunların bazıları toksik bir koruyucu olan tersiyer bütil hidrokinon (TBHQ) içerir. Bu katkı maddeleri noodle"larla beraber midede kalır ve bu da uzun süren noodle"ları sindirme çabası sırasında birçok ciddi sağlık sorununa yol açabilir.