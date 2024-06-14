Bayramda Bu Araçlara Trafiğe Çıkış Yasaklandı

İŞTE TRAFİK TEDBİRLERİ D100 karayolu ve Anadolu (O4) otoyolu Batı ? Doğu istikametine; ? İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya ili katılımlarından, ? D575 karayolunda, Yalova ilinden itibaren, ? D650 karayolunda, Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren, ? D655 karayolunda, Düzce ilinden itibaren, ? D750 karayolunda, Zonguldak ili Devrek ilçesinden itibaren, ? D755 karayolunda, Karabük ilinden itibaren, ? D765 karayolunda, Kastamonu ve Çankırı illerinden itibaren, ? D795 karayolunda, Çorum ilinden itibaren,