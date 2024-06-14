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Bayramda Bu Araçlara Trafiğe Çıkış Yasaklandı

İçişleri Bakanlığı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 81 il valiliğine, kara yollarında alınacak trafik tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi.

  1. İçişleri Bakanlığı, bayram tedbirleri kapsamında alınması gereken önlemleri açıkladı.

    İçişleri Bakanlığı, bayram tedbirleri kapsamında alınması gereken önlemleri açıkladı.

  2. Cumartesi günü başlayacak tatil öncesinde 14-15 Haziran tarihlerinde büyükşehirlerden diğer tatil beldelerine taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşacağının altı çizildiği açıklamada trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00?dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00?e kadar alınacak tedbirler sıralandı.

    Cumartesi günü başlayacak tatil öncesinde 14-15 Haziran tarihlerinde büyükşehirlerden diğer tatil beldelerine taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşacağının altı çizildiği açıklamada trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00?dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00?e kadar alınacak tedbirler sıralandı.

  3. Kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verileceği bildirildi.

    Kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verileceği bildirildi.

  4. İŞTE TRAFİK TEDBİRLERİ D100 karayolu ve Anadolu (O4) otoyolu Batı ? Doğu istikametine&#894; ? İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya ili katılımlarından, ? D575 karayolunda, Yalova ilinden itibaren, ? D650 karayolunda, Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren, ? D655 karayolunda, Düzce ilinden itibaren, ? D750 karayolunda, Zonguldak ili Devrek ilçesinden itibaren, ? D755 karayolunda, Karabük ilinden itibaren, ? D765 karayolunda, Kastamonu ve Çankırı illerinden itibaren, ? D795 karayolunda, Çorum ilinden itibaren,

    İŞTE TRAFİK TEDBİRLERİ D100 karayolu ve Anadolu (O4) otoyolu Batı ? Doğu istikametine; ? İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya ili katılımlarından, ? D575 karayolunda, Yalova ilinden itibaren, ? D650 karayolunda, Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren, ? D655 karayolunda, Düzce ilinden itibaren, ? D750 karayolunda, Zonguldak ili Devrek ilçesinden itibaren, ? D755 karayolunda, Karabük ilinden itibaren, ? D765 karayolunda, Kastamonu ve Çankırı illerinden itibaren, ? D795 karayolunda, Çorum ilinden itibaren,

  5. D750 karayolunda ve Anadolu otoyolunda Gerede istikametine Ankara ilinden itibaren, Ankara - Kırıkkale - Samsun ili istikametine&#894; ? Ankara, Kırıkkale, Çorum, Amasya ili katılımlarından, ? D200 karayolunda, Ankara ilinden itibaren, ? D765 karayolunda, Kırıkkale ilinden itibaren, ? D765 karayolunda, Yozgat ilinden itibaren,

    D750 karayolunda ve Anadolu otoyolunda Gerede istikametine Ankara ilinden itibaren, Ankara - Kırıkkale - Samsun ili istikametine; ? Ankara, Kırıkkale, Çorum, Amasya ili katılımlarından, ? D200 karayolunda, Ankara ilinden itibaren, ? D765 karayolunda, Kırıkkale ilinden itibaren, ? D765 karayolunda, Yozgat ilinden itibaren,

  6. Antalya ili istikametine&#894; ? D650 karayolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren, ? D300 Karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ili katılımlarından itibaren,

    Antalya ili istikametine; ? D650 karayolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren, ? D300 Karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ili katılımlarından itibaren,

  7. İzmir ili istikametine&#894; ? O5 (Gebze ? İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, ? D300 Karayolunda, Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren, ? D550 karayolunda, Çanakkale ilinden itibaren, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesi trafik düzeni ve güvenliğine katkı sağlayacağı bildirildi.

    İzmir ili istikametine; ? O5 (Gebze ? İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, ? D300 Karayolunda, Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren, ? D550 karayolunda, Çanakkale ilinden itibaren, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesi trafik düzeni ve güvenliğine katkı sağlayacağı bildirildi.

  8. Açıklamada "Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için&#894; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir." denildi.

    Açıklamada "Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir." denildi.