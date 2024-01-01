Saç Ektirmek İçin Girdiği Hastaneden Cenazesi Çıktı

Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriye uyruklu Yasin Dibo (46), saç ekimi için Gaziantep'teki özel bir hastaneye başvurdu. Hastanede dün operasyona alınan Dibo, iddiaya göre bir süre sonra hayatını kaybetti.

Yasin Dibo, operasyona alınmadan önce ailesine fotoğraflarını göndermişti ancak 5 saat sonra yakınları ölüm haberini aldı.