Saç Ektirmek İçin Girdiği Hastaneden Cenazesi Çıktı
Kahramanmaraş'tan saç ektirmek için Gaziantep'teki özel bir hastaneye giden Suriyeli Yasin Dibo, iddiaya göre operasyonun ardından hayatını kaybetti.
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Gaziantep'te bir kişinin saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriye uyruklu Yasin Dibo (46), saç ekimi için Gaziantep'teki özel bir hastaneye başvurdu. Hastanede dün operasyona alınan Dibo, iddiaya göre bir süre sonra hayatını kaybetti.
Yasin Dibo, operasyona alınmadan önce ailesine fotoğraflarını göndermişti ancak 5 saat sonra yakınları ölüm haberini aldı.
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Aileye, Dibo'nun kalp krizi geçirerek öldüğü söylendi. Ancak ailesi Yasin Dibo'nun hiçbir sağlık sorununun olmadığını belirtti. Aile, hastane yönetiminden şikayetçi oldu.
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Adli Tıp Kurumu'nun Gaziantep'teki morguna kaldırılan Dibo'nun cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Dibo'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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Hastane yönetiminden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.