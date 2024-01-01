Oyuncu Yusuf Atala Gözaltına Alındı!

Yurtdışı çıkış harcına dev zam: 1500 TL olacak
Yurtdışı çıkış harcına dev zam: 1500 TL olacak
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Satın Alın
Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Satın Alın
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin'den lisede yaşanan kıyafet tartışmasıyla ilgili açıklama
Bakan Tekin'den lisede yaşanan kıyafet tartışmasıyla ilgili açıklama
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52 oldu
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52 oldu
İllere göre bayram namazı saatleri
İllere göre bayram namazı saatleri
Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yaz tatiline çıkacak
Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yaz tatiline çıkacak
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara 2 milyar liralık ceza
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara 2 milyar liralık ceza
Konut fiyatlarında düşüş
Konut fiyatlarında düşüş
Kurban Bayramı düzenlemesi: Birçok ilde ağır tonajlı araçlara kısıtlama
Kurban Bayramı düzenlemesi: Birçok ilde ağır tonajlı araçlara kısıtlama
Bahçeli'nin o sözleri AK Parti'de yankılandı!
Bahçeli'nin o sözleri AK Parti'de yankılandı!
Kocaeli'de bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Kocaeli'de bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Yatırımcı yurt dışına gidiyor, kiralık ev krizi kapıda
Yatırımcı yurt dışına gidiyor, kiralık ev krizi kapıda
20 ilin başsavcısı değişti
20 ilin başsavcısı değişti
Dünya Bankası'ndan Mehmet Şimşek ve ekibine tam not
Dünya Bankası'ndan Mehmet Şimşek ve ekibine tam not
Okullarda son ders zili yarın çalacak
Okullarda son ders zili yarın çalacak
Yenilenen resmi yazışma yönetmeliği 5 milyar liralık tasarruf sağladı
Yenilenen resmi yazışma yönetmeliği 5 milyar liralık tasarruf sağladı
Borsadan vergi alma ertelendi
Borsadan vergi alma ertelendi
Yol isteyen ambulansın önünü kesip şoförü dövdü
Yol isteyen ambulansın önünü kesip şoförü dövdü
AK Parti'den Özgür Özel'e sert yanıt: Saygısız bir saldırganlık
AK Parti'den Özgür Özel'e sert yanıt: Saygısız bir saldırganlık
Bakan Yerlikaya'dan 'yasa dışı dinleme' iddialarına dair açıklama
Bakan Yerlikaya'dan 'yasa dışı dinleme' iddialarına dair açıklama
Kadrosuzluk nedeniyle derecesi yükselmeyen memurlara ilişkin talep
Kadrosuzluk nedeniyle derecesi yükselmeyen memurlara ilişkin talep
Et ve Süt Kurumu, hastalıklı ithal et iddialarını yalanladı
Et ve Süt Kurumu, hastalıklı ithal et iddialarını yalanladı
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği'nden açıklama
Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği'nden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya Gazze teşekkürü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'ya Gazze teşekkürü
LGS'ye giren öğrenci dava açtı: Fen Bilgisi 13. soru değiştirilmeli!
LGS'ye giren öğrenci dava açtı: Fen Bilgisi 13. soru değiştirilmeli!
40 kişiye mezar olan binayı 'Depreme dayanıklı' diye satmışlar!
40 kişiye mezar olan binayı 'Depreme dayanıklı' diye satmışlar!
ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı
ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı
Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek
Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek
Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı!
Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı!

Oyuncu Yusuf Atala Gözaltına Alındı!

Birçok dizide oynamıştı

  1. Yaprak Dökümü, Kampisistan ve Pis Yedili dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan sinema oyuncusu Yusuf Atala gözaltına alındı.

    Yaprak Dökümü, Kampisistan ve Pis Yedili dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan sinema oyuncusu Yusuf Atala gözaltına alındı.

  2. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında bu ilin yanı sıra Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "devre mülk tatili" adıyla binlerce kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Yalova Adliyesi'ne getirildi.

    Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında bu ilin yanı sıra Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "devre mülk tatili" adıyla binlerce kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Yalova Adliyesi'ne getirildi.

  3. Ne olmuştu?<p> Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "devre mülk tatili" adıyla binlerce insanın mağduriyetinin artması üzerine iki yıl önce dosya için tek savcı görevlendirilmişti.

    Ne olmuştu?

    Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "devre mülk tatili" adıyla binlerce insanın mağduriyetinin artması üzerine iki yıl önce dosya için tek savcı görevlendirilmişti.

  4. Soruşturma kapsamında, Termal ilçesindeki bir termal otele kısa mesaj ve internetteki paylaşımlardan "Ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.

    Soruşturma kapsamında, Termal ilçesindeki bir termal otele kısa mesaj ve internetteki paylaşımlardan "Ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.

  5. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

  6. Yabancılara yüksek karla satış yapma vaadi<p> Şüphelilerden bazılarının, müşteri gibi davranıp sözde devre mülk satın aldığına ilişkin anonslar yapıldığı, sözleşmedeki tarihlerde boş yer olmadığını ileri sürerek "kırmızı dönem satışı" olarak adlandırdıkları bir üst kategoriye geçmeye ikna etmeye çalıştıkları, bazılarının bu tuzağa düşüp ikinci kez dolandırıldığı da tespit edildi. Zanlıların, savcılığa şikayet edenlerin kendilerine ulaşmaması için 21 ayrı şirket kurarak eylemlerine devam ettiği anlaşıldı.

    Yabancılara yüksek karla satış yapma vaadi

    Şüphelilerden bazılarının, müşteri gibi davranıp sözde devre mülk satın aldığına ilişkin anonslar yapıldığı, sözleşmedeki tarihlerde boş yer olmadığını ileri sürerek "kırmızı dönem satışı" olarak adlandırdıkları bir üst kategoriye geçmeye ikna etmeye çalıştıkları, bazılarının bu tuzağa düşüp ikinci kez dolandırıldığı da tespit edildi. Zanlıların, savcılığa şikayet edenlerin kendilerine ulaşmaması için 21 ayrı şirket kurarak eylemlerine devam ettiği anlaşıldı.

  7. Muhatap bulamayan mağdurların, işten ayrılırken bilgilerini alan eski çalışanlar tarafından "yüksek karla satış yapma" vaadiyle bir kez daha tuzağa düşürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Mağdurları arayarak "yabancı yatırımcılara yüksek karla satış" vaadinde bulunan eski çalışanların, kredi çektirerek, katkı payı ödeterek haksız kazanç sağladıkları tespitinde bulunuldu. Şüphelilerin "Nitelikli dolandırıcılık" eylemleriyle 50 milyon liradan fazla haksız kazanç sağladıkları öne sürülüyor.

    Muhatap bulamayan mağdurların, işten ayrılırken bilgilerini alan eski çalışanlar tarafından "yüksek karla satış yapma" vaadiyle bir kez daha tuzağa düşürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Mağdurları arayarak "yabancı yatırımcılara yüksek karla satış" vaadinde bulunan eski çalışanların, kredi çektirerek, katkı payı ödeterek haksız kazanç sağladıkları tespitinde bulunuldu. Şüphelilerin "Nitelikli dolandırıcılık" eylemleriyle 50 milyon liradan fazla haksız kazanç sağladıkları öne sürülüyor.