Elektrikli Araç Sahiplerine Bayram Müjdesi %50'Ye Varan İndirim

Trugo?da sunulan şarj fiyatlarına bakacak olursak DC, yani hızlı şarjda 180 kW?lık ve 300 kW?lık ünitelerde kW/h başına 7,99 TL?lik bir ücret bulunuyor. %50?ye ulaşırsa bu da yaklaşık birim başına yaklaşık 4 TL?ye şarj imkânı sunulacağı anlamına geliyor. Tabii ki indirim oranları değişiklik göstereceğinden kesin olarak %50 oranında düşecek demek mümkün değil. Tam oranları bayram başladığında göreceğiz. O zaman daha sağlıklı bir hesap yapılabilir.