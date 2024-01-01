Elektrikli Araç Sahiplerine Bayram Müjdesi %50'Ye Varan İndirim
bayramda tüm elektrikli otomobillerin şarjı için yüzde 50?ye varan indirim uygulanacak
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Elektrikli otomobil sahiplerini sevindirecek haber geldi. Marka model fark etmeksizin tüm elektrikli araç sahipleri, bayram boyunca Trugo istasyonlarında %50'ye varan indirimlerden yararlanabilecek.
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Kampanya, Togg?un şarj uygulaması Trugo?nun resmî sosyal medya hesabından paylaşılan gönderiyle duyurdu. Şirket, istasyonlarda indirim yapılacağını duyurdu. Üstelik sadece Togg T10X?e değil, tüm marka modeller indirimli fiyatlardan yararlanabilecek.
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BAYRAM BOYUNCA %50?YE VARAN İNDİRİM SUNULACAK
Trugo?nun açıklamasına göre Trugo şarj istasyonlarında Kurban Bayramı boyunca marka fark etmeksizin tüm elektrikli araç modellerine %50?ye ulaşan oranda indirim sunulacak. İndirimler, 16 Haziran 00.00 ila 19 Haziran 23.59 arasında geçerli olacak. Togg, indirim oranlarının farklılık gösterebileceğini belirtmiş. Oranların değişimi konusunda bir bilgi yok.
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Trugo?da sunulan şarj fiyatlarına bakacak olursak DC, yani hızlı şarjda 180 kW?lık ve 300 kW?lık ünitelerde kW/h başına 7,99 TL?lik bir ücret bulunuyor. %50?ye ulaşırsa bu da yaklaşık birim başına yaklaşık 4 TL?ye şarj imkânı sunulacağı anlamına geliyor. Tabii ki indirim oranları değişiklik göstereceğinden kesin olarak %50 oranında düşecek demek mümkün değil. Tam oranları bayram başladığında göreceğiz. O zaman daha sağlıklı bir hesap yapılabilir.
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Kısa menzilli Togg T10X, 52,4 kW/h?lik bataryaya sahipti. Bu da tam şarjının 418 TL civarında dolmasını sağlıyordu. 88,5 kW/h?lik uzun menzilli T10X ise 707 TL civarında bir fiyata doluyordu.