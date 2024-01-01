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En Leziz Kavurma Nasıl Yapılır?

kurban bayramı kahvaltılarında yer alan kavurmayı nesilden nesile aktarmak ve doğru yöntemini öğretmek için bir yazı hazırladık. En leziz kavurma nasıl yapılır?

  1. Milyonlarca insanın sabırsızlıkla beklediği kurban bayramı geldi. Kesilen kurbanların ardından ilk pişirilen kavurmalar mis gibi mutfakları sardı. Tarihin ilk çağlarından beri kurban bayramı kahvaltılarında yer alan kavurmayı nesilden nesile aktarmak ve doğru yöntemini öğretmek için biz yazı hazırladık. En leziz kavurma nasıl yapılır? Kavurma yapmanın püf noktaları nelerdir? Daha birçok detayı içeriğimizde ayrıntılı bulabilirsiniz.

    Milyonlarca insanın sabırsızlıkla beklediği kurban bayramı geldi. Kesilen kurbanların ardından ilk pişirilen kavurmalar mis gibi mutfakları sardı. Tarihin ilk çağlarından beri kurban bayramı kahvaltılarında yer alan kavurmayı nesilden nesile aktarmak ve doğru yöntemini öğretmek için biz yazı hazırladık. En leziz kavurma nasıl yapılır? Kavurma yapmanın püf noktaları nelerdir? Daha birçok detayı içeriğimizde ayrıntılı bulabilirsiniz.

  2. Kurban bayramlarının vazgeçilmezi olan kavurma, sade lezzeti ile herkesin beğendiği bir yemektir. Bayram sofralarını, özel günleri, şık sofraları şölene çevirebilen lezzetlerin başında gelen kavurmanın özellikle sacda yapılan kavurma, biber, soğan ve domatesle lezzetlenip baharatlarla lezzetini katlıyor. Yumuşacık adeta lokum gibi bir kavurma pişirmek istiyorsanız birkaç püf noktaya dikkat etmeniz gerekiyor.

    Kurban bayramlarının vazgeçilmezi olan kavurma, sade lezzeti ile herkesin beğendiği bir yemektir. Bayram sofralarını, özel günleri, şık sofraları şölene çevirebilen lezzetlerin başında gelen kavurmanın özellikle sacda yapılan kavurma, biber, soğan ve domatesle lezzetlenip baharatlarla lezzetini katlıyor. Yumuşacık adeta lokum gibi bir kavurma pişirmek istiyorsanız birkaç püf noktaya dikkat etmeniz gerekiyor.

  3. Aynı zamanda bir çeşit et saklama yöntemi olan kavurma, soğuduktan sonra büyük tencere veya küplerde buzdolabında muhafaza edilebilir. Uzmanlar, en lezzetli kavurmanın kuzunun kol ve but kısımlarından çıkarılan etlerden yapıldığını söylüyor. İyi bir kavurmanın bir diğer püf noktası ise etin dinlenmiş olması ve baharat seçimi. <br> PEKİ EN LEZİZ KAVURMA NASIL YAPILIR?

    Aynı zamanda bir çeşit et saklama yöntemi olan kavurma, soğuduktan sonra büyük tencere veya küplerde buzdolabında muhafaza edilebilir. Uzmanlar, en lezzetli kavurmanın kuzunun kol ve but kısımlarından çıkarılan etlerden yapıldığını söylüyor. İyi bir kavurmanın bir diğer püf noktası ise etin dinlenmiş olması ve baharat seçimi.
    PEKİ EN LEZİZ KAVURMA NASIL YAPILIR?

  4. Kurban etini bir gece dinlendirildikten sonra sinirlerini temizlenerek kuşbaşı şeklinde doğayın. Ayrı bir kaba 1 kilo ete 250 gram iç yağı olacak şekilde iç yağı doğrayın.

    Kurban etini bir gece dinlendirildikten sonra sinirlerini temizlenerek kuşbaşı şeklinde doğayın. Ayrı bir kaba 1 kilo ete 250 gram iç yağı olacak şekilde iç yağı doğrayın.

  5. Etler genişçe bir tencereye alınarak kapağı kapalı bir şekilde kendi suyunu çekene kadar kavurun. Pişerken üzerinde biriken köpükler kaşık yardımı ile temizleyin.

    Etler genişçe bir tencereye alınarak kapağı kapalı bir şekilde kendi suyunu çekene kadar kavurun. Pişerken üzerinde biriken köpükler kaşık yardımı ile temizleyin.

  6. Et kavrulurken diğer yandan iç yağları ayrı bir kapta kavrulmaya başlayın. İç yağını kaynadıktan sonra üzerinde biriken kıkırdakları kevgir yardımı ile toplayın.

    Et kavrulurken diğer yandan iç yağları ayrı bir kapta kavrulmaya başlayın. İç yağını kaynadıktan sonra üzerinde biriken kıkırdakları kevgir yardımı ile toplayın.

  7. Kavurma tencerenize 2-3 çorba kaşığı sıvı yağ koyduktan sonra yağın kızmasını bekleyin ve ardından kuşbaşı doğradığınız eti atarak 4-5 dakika karıştırarak kavurun.

    Kavurma tencerenize 2-3 çorba kaşığı sıvı yağ koyduktan sonra yağın kızmasını bekleyin ve ardından kuşbaşı doğradığınız eti atarak 4-5 dakika karıştırarak kavurun.

  8. Et suyunu salmaya başladığı zaman ocağınızın altını ?en kısık? konuma getirin ve tencerenin kapağını kapatın.

    Et suyunu salmaya başladığı zaman ocağınızın altını ?en kısık? konuma getirin ve tencerenin kapağını kapatın.

  9. 15&#8242;er dakikalık aralarla etinizi karıştırın ve kapağını vakit kaybetmeden tekrar kapatın. Karıştırma işlemi dışında kesinlikle kapağını açmayın.

    15′er dakikalık aralarla etinizi karıştırın ve kapağını vakit kaybetmeden tekrar kapatın. Karıştırma işlemi dışında kesinlikle kapağını açmayın.

  10. 1 saat kadar sonra tuz, karabiber ve kekiğini de ilave ettikten sonra 15-20 dakika kadar daha pişirin.

    1 saat kadar sonra tuz, karabiber ve kekiğini de ilave ettikten sonra 15-20 dakika kadar daha pişirin.

  11. Böylece 80-90 dakika aralığında ağır ateşte kendi suyunun lezzetiyle pişmiş ve yumuşacık bir kavurma hazırlayabilirsiniz.

    Böylece 80-90 dakika aralığında ağır ateşte kendi suyunun lezzetiyle pişmiş ve yumuşacık bir kavurma hazırlayabilirsiniz.

  12. Etler suyunu tamamen çektikten sonra ya da çok miktarda kavurma yapıyorsanız et suyu bolca olacaktır bu durumda et piştiğinde tencerenin tabanında kalan bu koyu renkli suyu kepçe yardımı ile alın, suyu çekmesini beklerseniz etleriniz çok piştiğinden ezilecektir.

    Etler suyunu tamamen çektikten sonra ya da çok miktarda kavurma yapıyorsanız et suyu bolca olacaktır bu durumda et piştiğinde tencerenin tabanında kalan bu koyu renkli suyu kepçe yardımı ile alın, suyu çekmesini beklerseniz etleriniz çok piştiğinden ezilecektir.

  13. Suyunu çeken etlere iç yağı ekleyin. Normalde yemeğe koyduğumuzdan biraz daha fazla tuz koyarak 5 dakika kadar daha kavurun.

    Suyunu çeken etlere iç yağı ekleyin. Normalde yemeğe koyduğumuzdan biraz daha fazla tuz koyarak 5 dakika kadar daha kavurun.

  14. Ocak kapatılarak etler sıcakken ısıya dayanıklı yayvan kaplara veya tepsilere boşaltılarak soğuması beklenir (plastik kap kullanmayınız).

    Ocak kapatılarak etler sıcakken ısıya dayanıklı yayvan kaplara veya tepsilere boşaltılarak soğuması beklenir (plastik kap kullanmayınız).

  15. Yağlar donduktan sonra kavurma kaplardan buzdolabı poşetlerine alınır.

    Yağlar donduktan sonra kavurma kaplardan buzdolabı poşetlerine alınır.

  16. Normalde yemeğe koyduğumuzdan biraz daha fazla tuz koyarak 5 dakika kadar daha kavurun.

    Normalde yemeğe koyduğumuzdan biraz daha fazla tuz koyarak 5 dakika kadar daha kavurun.

  17. Bir ay içinde tüketilecekse buzdolabında, uzun süre de tüketilecekse derin dondurucuda muhafaza edilebilir.

    Bir ay içinde tüketilecekse buzdolabında, uzun süre de tüketilecekse derin dondurucuda muhafaza edilebilir.

  18. KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR? Kurban etleri, parçalara ayrıldıktan sonra serin ve temiz bir yerde 5-6 saat dinlendirilmeli. Parçalanmış etin iç kısmının sıcaklığının düşmesi için et, üstü kapatılmadan bekletilmelidir.

    KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR? Kurban etleri, parçalara ayrıldıktan sonra serin ve temiz bir yerde 5-6 saat dinlendirilmeli. Parçalanmış etin iç kısmının sıcaklığının düşmesi için et, üstü kapatılmadan bekletilmelidir.

  19. Et dinlendirildikten sonra temiz kaplar içerisinde buzdolabında 3-4 gün dondurularak (-18) 6 aya kadar saklanabilir. Dondurup çözdürülen etlerin tekrar kullanılması sağlıklı olmadığından etler, tek seferde tüketilecek büyüklükte paketlenmelidir.

    Et dinlendirildikten sonra temiz kaplar içerisinde buzdolabında 3-4 gün dondurularak (-18) 6 aya kadar saklanabilir. Dondurup çözdürülen etlerin tekrar kullanılması sağlıklı olmadığından etler, tek seferde tüketilecek büyüklükte paketlenmelidir.