En Leziz Kavurma Nasıl Yapılır?

Aynı zamanda bir çeşit et saklama yöntemi olan kavurma, soğuduktan sonra büyük tencere veya küplerde buzdolabında muhafaza edilebilir. Uzmanlar, en lezzetli kavurmanın kuzunun kol ve but kısımlarından çıkarılan etlerden yapıldığını söylüyor. İyi bir kavurmanın bir diğer püf noktası ise etin dinlenmiş olması ve baharat seçimi.

PEKİ EN LEZİZ KAVURMA NASIL YAPILIR?