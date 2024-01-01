Dilan Yağmur Yüksel'den Köy Pozları!
O kareler çok beğenildi
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Kanal 7'nin sevilen dizisi Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı ve son dönemin en dikkat çeken genç oyuncularından olan Yağmur Yüksel köy paylaşımlarıyla gündem oldu.
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22 yaşındaki güzel oyuncu, 2002 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğdu ve aslen Amasyalı.
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Amasya'daki ailesini ziyaret giden Yüksel, kiraz ağacından meyve topladı.
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Ünlü oyuncunun köy halleri sosyal medyada beğeni topladı.
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Yağmur Yüksel babannesinin de fotoğrafını paylaşarak "Pamuk babannem" notunu düştü.
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