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Dilan Yağmur Yüksel'den Köy Pozları!

O kareler çok beğenildi

  1. Kanal 7'nin sevilen dizisi Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı ve son dönemin en dikkat çeken genç oyuncularından olan Yağmur Yüksel köy paylaşımlarıyla gündem oldu.

    Kanal 7'nin sevilen dizisi Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı ve son dönemin en dikkat çeken genç oyuncularından olan Yağmur Yüksel köy paylaşımlarıyla gündem oldu.

  2. 22 yaşındaki güzel oyuncu, 2002 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğdu ve aslen Amasyalı.

    22 yaşındaki güzel oyuncu, 2002 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğdu ve aslen Amasyalı.

  3. Amasya'daki ailesini ziyaret giden Yüksel, kiraz ağacından meyve topladı.

    Amasya'daki ailesini ziyaret giden Yüksel, kiraz ağacından meyve topladı.

  4. Ünlü oyuncunun köy halleri sosyal medyada beğeni topladı.

    Ünlü oyuncunun köy halleri sosyal medyada beğeni topladı.

  5. Yağmur Yüksel babannesinin de fotoğrafını paylaşarak "Pamuk babannem" notunu düştü.

    Yağmur Yüksel babannesinin de fotoğrafını paylaşarak "Pamuk babannem" notunu düştü.