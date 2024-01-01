Soğuk su ve dondurma vücudu olumsuz etkiler mi?

SOĞUK SU İÇMEK ZARARLI MI?

Soğuk su içmenin doğrudan zararlı olmadığı biliniyor ancak bazı durumlarda yan etkileri ile karşı karşıya kalmak da mümkün olabiliyor. Bazı yan etkileri şöyle;

Boğaz Rahatsızlığı; Soğuk içecekler soğuk algınlığı döneminde tüketilirse rahatsızlık hissi ortaya çıkarıyor.

Mide Rahatsızlığı; Midesi hassas olan kişilerde soğuk su tüketmek mide problemlerine yol açıyor.

Diş Hassasiyeti; Soğuk su tüketimi özellikle diş minesinde hasar veya diş eti çekilmesi yaşayan kişilerde dikkat edilmesi gereken bir konu.