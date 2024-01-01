Soğuk Su Ve Dondurma Vücudu Olumsuz Etkiler Mi?
Soğuk su ve dondurma vücudu olumsuz etkiler mi?
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Soğuk yiyecek ve içecekler hasta eder mi, terli su içilir mi, dondurma boğaz ağrısı yapar mı?
Yazın gelmesiyle birlikte sıcak günlerin yaşandığı bu dönemde herkesin kafasını kurcalayan soğuk yiyecek ve içecekler hasta eder mi, terli su içilir mi, dondurma boğaz ağrısı yapar mı soruları sıkça araştırılıyor.
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Soğuk yiyecek ve içecek tüketimi, sıcak yaz günlerinde serinlemek için tercih ettiğimiz alışkanlıklarımızdan biri. Uzmanlar ise konu hakkında hem uyarı yapıyor hem faydalı yönlerini paylaşıyor. Bu konuda uzmanlar farklı yönde açıklama yapsalarda soğuk su içmenin doğrudan hastalığa sebep olduğu bilimsel olarak kanıtlanmadı. Ancak bazı kişiler kendi vücut yapısı ya da hastalıklarından dolayı soğuk yiyecek ve içeceklerden sonra rahatsızlık hissedebiliyor.
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SOĞUK SU İÇMEK ZARARLI MI?
Soğuk su içmenin doğrudan zararlı olmadığı biliniyor ancak bazı durumlarda yan etkileri ile karşı karşıya kalmak da mümkün olabiliyor. Bazı yan etkileri şöyle;
Boğaz Rahatsızlığı; Soğuk içecekler soğuk algınlığı döneminde tüketilirse rahatsızlık hissi ortaya çıkarıyor.
Mide Rahatsızlığı; Midesi hassas olan kişilerde soğuk su tüketmek mide problemlerine yol açıyor.
Diş Hassasiyeti; Soğuk su tüketimi özellikle diş minesinde hasar veya diş eti çekilmesi yaşayan kişilerde dikkat edilmesi gereken bir konu.
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DONDURMA BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELİR Mİ?
Dondurma yemek boğaz için kısa süreli bir rahatlama hissi sağlamakla beraber fazla şeker içeriyorsa hastalığı kötüleştirebilir.
Bilimsel olarak doğrudan hasta etmediği belirtilen dondurma kişilerin kendi semptomlarıyla da değişiklik gösterebilir.