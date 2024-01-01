Tarkan Beklenen Albümünü Youtube Hesabından Duyurdu

Kuantum 51'de şarkıların birçoğunun söz ve müziği Tarkan imzası taşıyor.Bunun yanı sıra, sözleri Aysel Gürel'e ait iki şarkı, söz ve müziği Güler Özince'ye ait bir şarkı, Turaç Berkay Özer, Murat Matthew Erdem ve Serkan İzzet Özdoğan besteleri ve iki şarkıda Günay Çoban sözleri bulunuyor.