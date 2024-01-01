Esra Bilgiç Takipçilerinden Tam Not Aldı

Esra Bilgiç, rol aldığı Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi projelerin ardından kariyerinde büyük bir ilerleme yaşadı. Esra Bilgiç başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor.