Esra Bilgiç Takipçilerinden Tam Not Aldı
Esra Bilgiç'ten leopar tarzı!
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Esra Bilgiç, rol aldığı Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi projelerin ardından kariyerinde büyük bir ilerleme yaşadı. Esra Bilgiç başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor.
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Son olarak Birkan Sokullu ile 'Zamanın Kapıları'nda rol alan güzel oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor.
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ESRA BİLGİÇ LEOPAR DESENLİ TARZI İLE DİKKAT ÇEKTİ
Bilgiç, tarzıyla dikkat çekti. Leopar desenli etek-ceket takımı giyen güzel oyuncu pozlarını da hayranlarıyla paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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Esra Bilgiç Biyografi
Esra Bilgiç, oyuncu. 1992'de Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümü ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinde okudu. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Ayrıca Moda tasarımı konusunda da faaliyet göstermektedir. 2017'de futbolcu Gökhan Töre ile evlendi.
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