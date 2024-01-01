Demet Akalın'ın Yeni Görüntüsü Çok Konuşuldu!

THY Kurban Bayramı'nda seferlerini artırdı
THY Kurban Bayramı'nda seferlerini artırdı
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Sponsorlu İçerik
9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?
9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?
Bakan Koca'dan 'kurban eti tüketimi' uyarısı
Bakan Koca'dan 'kurban eti tüketimi' uyarısı
Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği
Kurban pazarlarında arife günü hareketliliği
Bodrum'a son 3 günde 175 bin araç giriş yaptı
Bodrum'a son 3 günde 175 bin araç giriş yaptı
3 ilde denize girmek yasaklandı
3 ilde denize girmek yasaklandı
GİB'den yurt dışına çıkış harcı açıklaması
GİB'den yurt dışına çıkış harcı açıklaması
Erdoğan: ABD de İsrail'in artan şımarıklığından rahatsız
Erdoğan: ABD de İsrail'in artan şımarıklığından rahatsız
Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz
Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz
Bayramda hava sıcaklıkları düşecek
Bayramda hava sıcaklıkları düşecek
Bakanlıktan bayram trafiğine yakın takip
Bakanlıktan bayram trafiğine yakın takip
Öğretmenlerin Haziran Mesleki Çalışma Yerleri Belli Oldu
Öğretmenlerin Haziran Mesleki Çalışma Yerleri Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Son 9 günde 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi
Son 9 günde 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi
Bayram yolculuğunda şoförlerin dikkat etmesi gerekenler
Bayram yolculuğunda şoförlerin dikkat etmesi gerekenler
Bu haftanın kazandıranları borsa ve altın
Bu haftanın kazandıranları borsa ve altın
Kurban fiyatı 4 yılda 12'ye katlandı
Kurban fiyatı 4 yılda 12'ye katlandı
İkinci el piyasasında 'yaprak kımıldamıyor'
İkinci el piyasasında 'yaprak kımıldamıyor'
Piyasada fiyatlar yerine oturuyor!
Piyasada fiyatlar yerine oturuyor!
Bahçeli'nin tepkisi 10 isme... Cumhur'u Kavala karıştırdı iddiası!
Bahçeli'nin tepkisi 10 isme... Cumhur'u Kavala karıştırdı iddiası!
AK Parti kaynakları vergi paketinin detaylarını anlattı
AK Parti kaynakları vergi paketinin detaylarını anlattı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır
15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı
CTE personelinin isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı
CTE personelinin isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı sahte atama işlemleri ile ilgili uyardı
Cumhurbaşkanlığı sahte atama işlemleri ile ilgili uyardı
Alaçatı'da fiyatlar cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?
Alaçatı'da fiyatlar cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi
Bakan Tekin: Devamsızlıkla ilgili bir af düşünmüyoruz
Bakan Tekin: Devamsızlıkla ilgili bir af düşünmüyoruz
Diyanet'ten 'Hac vizesi olmayanlar şikayet edildi' iddiasına açıklama
Diyanet'ten 'Hac vizesi olmayanlar şikayet edildi' iddiasına açıklama

Demet Akalın'ın Yeni Görüntüsü Çok Konuşuldu!

10 kilo veren Akalın dikkat çekti

  1. Güçlü sesi ve yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen Demet Akal'ın yeni görüntüsüyle çok konuşuldu. 10 kilo veren Akalın, sosyal medyada birçok yorum aldı.

    Güçlü sesi ve yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen Demet Akal'ın yeni görüntüsüyle çok konuşuldu. 10 kilo veren Akalın, sosyal medyada birçok yorum aldı.

  2. Pop müziğinin sevilen sanatçılarından biri olan Demet Akalın, sunuculuğunu yaptığı 'Gel Konuşalım' programında yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çekmişti.

    Pop müziğinin sevilen sanatçılarından biri olan Demet Akalın, sunuculuğunu yaptığı 'Gel Konuşalım' programında yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çekmişti.

  3. Dobra tavırları ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da bir ikon haline gelen Akalın, şimdide verdiği kilolarla gündemde.

    Dobra tavırları ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da bir ikon haline gelen Akalın, şimdide verdiği kilolarla gündemde.

  4. 10 kilo veren ve imaj değişikliğine giden ünlü pop şarkıcısı Akalın, baştan aşağı değişti.

    10 kilo veren ve imaj değişikliğine giden ünlü pop şarkıcısı Akalın, baştan aşağı değişti.

  5. İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

    İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

  6. Uzun süredir koyu renk saç rengiyle gördüğümüz Akalın, saçlarını yeniden boyattı.

    Uzun süredir koyu renk saç rengiyle gördüğümüz Akalın, saçlarını yeniden boyattı.

  7. Ünlü şarkıcının yeni saçları "eski Demet geri geliyor" dedirtti.

    Ünlü şarkıcının yeni saçları "eski Demet geri geliyor" dedirtti.

  8. İşte Demet Akal'ın yeni hali

    İşte Demet Akal'ın yeni hali