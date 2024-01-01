Demet Akalın'ın Yeni Görüntüsü Çok Konuşuldu!
10 kilo veren Akalın dikkat çekti
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Güçlü sesi ve yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen Demet Akal'ın yeni görüntüsüyle çok konuşuldu. 10 kilo veren Akalın, sosyal medyada birçok yorum aldı.
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Pop müziğinin sevilen sanatçılarından biri olan Demet Akalın, sunuculuğunu yaptığı 'Gel Konuşalım' programında yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çekmişti.
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Dobra tavırları ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da bir ikon haline gelen Akalın, şimdide verdiği kilolarla gündemde.
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10 kilo veren ve imaj değişikliğine giden ünlü pop şarkıcısı Akalın, baştan aşağı değişti.
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İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ
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Uzun süredir koyu renk saç rengiyle gördüğümüz Akalın, saçlarını yeniden boyattı.
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Ünlü şarkıcının yeni saçları "eski Demet geri geliyor" dedirtti.
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İşte Demet Akal'ın yeni hali