'Ölüler Kahvehanesi'nde Tam 800 Kişi...
Adana'nın Kozan İlçesi'nde bulunan nostaljik kahvehane "Ölüler kahvehanesi" olarak anılıyor.
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Adana'nın Kozan İlçesi'nde bulunan nostaljik kahvehane "Ölüler kahvehanesi" olarak anılıyor. Duvarında tam 800 fotoğrafın bulunduğu kahvehane dikkat çekiyor. Fotoğrafı bulunan herkes lakabıyla anılıyor. Hatta her bayramda ölenler için mevlit okunuyor ve dua ediliyor.
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Kozan'ın tarihi çarşısında bulunan nostaljik kahvehane diğer kahvehanelerden farklı olmasıyla dikkat çekiyor.
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Onu diğer kahvehanelerden ayıran özellik ise duvarlarını ölen 800 kişinin fotoğrafının süslemesi oluyor.
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Kahvehanede işletmeci Nejat Karataş, kahvehanenin "Ölüler kahvehanesi" olarak bilindiğini ifade etti.
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Her bayram ilçede ölmüş vatandaşlar için dua ettiklerini aktaran Karataş, "Eski Kozanlıların hepsinin bir lakabı var. Balık İsmail, omzu geniş, tilki, kahveci, paçacı gibi. Şu an 800 kişiyi geçti fotoğraflarımız.
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Yeni kuşaklarda lakap yok ama biz ve bizim büyüklerimiz hep burada birbirlerini lakapları ile tanır. Bizler de bu geleneği sürdürüyoruz.
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Her bayram bir araya geliyoruz ve ölmüşlerimize dua ediyoruz mevlit okutuyoruz" dedi.
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Kahvehane sakinlerinden Şuayip Sönmez kendisinin lakabının da Kozanlı Şuayip olduğunu ifade ederek, "Bizim burada herkesin bir lakabı var. Burada lakap koyarken ailenin geçmişleri baz alınır" diye konuştu.
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Bülent Türküseven ise lakabının "Paça Bülent" olduğunu ifade ederek, "Benim dede mesleğim olduğu için 'Paça Bülent' derler. İlk torun olmuşum. Yiğit namı ile anılır derler ve Kozan da yiğit yatağı" diye konuştu.