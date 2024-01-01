Borsa Ne Zaman Açılacak?

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
Bakan Bolat: Otomobil piyasasını normalleştireceğiz
Bakan Bolat: Otomobil piyasasını normalleştireceğiz
Yeni eşi, vefat eden eşle kıyaslamak boşanma nedeni
Yeni eşi, vefat eden eşle kıyaslamak boşanma nedeni
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Hz. Muhammed ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
Bakan Özhaseki: Denize erişimi engelleyen tüm unsurları kaldıracağız
Bakan Özhaseki: Denize erişimi engelleyen tüm unsurları kaldıracağız
Tuzla'da fabrikada yangın: Yandaki fabrika ve ormana sıçradı
Tuzla'da fabrikada yangın: Yandaki fabrika ve ormana sıçradı
Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
Lekelenmeme hakkı, 1 milyonu aşkın kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Lekelenmeme hakkı, 1 milyonu aşkın kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörler mercek altında
Bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörler mercek altında
Engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV'yi ödeme zorunluluğu
Engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV'yi ödeme zorunluluğu
Özel hastanelerin provizyon oyunu
Özel hastanelerin provizyon oyunu
Uyutmaya 'komisyon' karar versin
Uyutmaya 'komisyon' karar versin
Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor
Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor
Ev sahipleri yüzde 25'lik sınırın acısını çıkaracak
Ev sahipleri yüzde 25'lik sınırın acısını çıkaracak
Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Sağlık Bakanı Koca'dan 'fermuar yöntemi' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'fermuar yöntemi' paylaşımı
Siyasi partilerden karşılıklı bayram ziyaretleri
Siyasi partilerden karşılıklı bayram ziyaretleri
Şehirlerde 'su bütçesi uygulamasına' geçilmesi önerisi
Şehirlerde 'su bütçesi uygulamasına' geçilmesi önerisi
Erdoğan: Kana susamış İsrail durdurulamıyor
Erdoğan: Kana susamış İsrail durdurulamıyor
Dondurma serinletmiyor! Fiyatı cep yakıyor
Dondurma serinletmiyor! Fiyatı cep yakıyor
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Otomotivde üretim yüzde 2 düştü
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İzmir'in üç ilçesinde orman yangını çıktı
İletişim Başkanlığı'ndan o hebasa erişim engeli talebi
İletişim Başkanlığı'ndan o hebasa erişim engeli talebi
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İstanbul Havalimanı'nda en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı
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'Elektronik mühür' uygulaması hizmete hazır
Tatil beldeleri ve günübirlik kiralara sıkı denetim geliyor
Tatil beldeleri ve günübirlik kiralara sıkı denetim geliyor
Engelli aday başvurdu: TİHEK, ÖSYM'ye para cezası verdi
Engelli aday başvurdu: TİHEK, ÖSYM'ye para cezası verdi
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Süt devi iflas etti: İcradan satışa çıkacak
Bayramın ilk iki gününün acı bilançosu: 16 ölü, 2 bin 716 yaralı
Bayramın ilk iki gününün acı bilançosu: 16 ölü, 2 bin 716 yaralı
Kentsel dönüşüme tapu engeli
Kentsel dönüşüme tapu engeli

Borsa Ne Zaman Açılacak?

Borsa İstanbul açılış tarihi

  1. Kurban Bayramı tatili devam ederken yatırımcıların gündeminde Borsa çalışmaları var. Borsa İstanbul'da hisse senedi alıp satan yatırımcılar, Kurban Bayramı tarihlerinde borsanın açık olup olmadığını dair araştırmalarına, yeni hafta ile beraber hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Kurban Bayramı haftasında 9 gün idari izin verilmesiyle memurlar ve kamu kuruluşlarının tatil tarihleri belli olmuştu. İşte, Borsa İstanbul açılış tarihi...

    Kurban Bayramı tatili devam ederken yatırımcıların gündeminde Borsa çalışmaları var. Borsa İstanbul'da hisse senedi alıp satan yatırımcılar, Kurban Bayramı tarihlerinde borsanın açık olup olmadığını dair araştırmalarına, yeni hafta ile beraber hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Kurban Bayramı haftasında 9 gün idari izin verilmesiyle memurlar ve kamu kuruluşlarının tatil tarihleri belli olmuştu. İşte, Borsa İstanbul açılış tarihi...

  2. BAYRAM TATİLİNDE BORSA ÇALIŞMALARI Kurban Bayramı 16-19 Haziran arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı tatili nedeniyle gelecek hafta pazartesi, salı ve çarşamba günü yurt içi piyasalar kapalı olacak.

    BAYRAM TATİLİNDE BORSA ÇALIŞMALARI Kurban Bayramı 16-19 Haziran arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı tatili nedeniyle gelecek hafta pazartesi, salı ve çarşamba günü yurt içi piyasalar kapalı olacak.

  3. Borsa, Kurban Bayramı'nda kapalı olacak. Borsa İstanbul, 20 Haziran Perşembe günü açılacak.

    Borsa, Kurban Bayramı'nda kapalı olacak. Borsa İstanbul, 20 Haziran Perşembe günü açılacak.