Borsa Ne Zaman Açılacak?
Borsa İstanbul açılış tarihi
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Kurban Bayramı tatili devam ederken yatırımcıların gündeminde Borsa çalışmaları var. Borsa İstanbul'da hisse senedi alıp satan yatırımcılar, Kurban Bayramı tarihlerinde borsanın açık olup olmadığını dair araştırmalarına, yeni hafta ile beraber hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Kurban Bayramı haftasında 9 gün idari izin verilmesiyle memurlar ve kamu kuruluşlarının tatil tarihleri belli olmuştu. İşte, Borsa İstanbul açılış tarihi...
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BAYRAM TATİLİNDE BORSA ÇALIŞMALARI Kurban Bayramı 16-19 Haziran arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı tatili nedeniyle gelecek hafta pazartesi, salı ve çarşamba günü yurt içi piyasalar kapalı olacak.
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Borsa, Kurban Bayramı'nda kapalı olacak. Borsa İstanbul, 20 Haziran Perşembe günü açılacak.