Ultra Lüks Villası Ağızları Açık Bıraktı!
38 yaşındaki sosyetik güzelin hayatında en çok merak edilen biri de yaşadığı ev. İşte Yasemin Özilhan'ın lüks villası
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Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'da yaşam verdiği Ela Altındağ karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 38 yaşındaki sosyetik güzelin hayatında en çok merak edilen biri de yaşadığı ev. İşte Yasemin Özilhan'ın lüks villası
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Sosyetenin en fit isimlerinden Yasemin Özilhan, Boğaz manzaralı süper lüks villasının alt katını, 500 bin lira ödeyerek spor salonuna çevirmişti.
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İki kızları ve evcil hayvanlarıyla Boğaz manzaralı lüks bir villada yaşayan sosyetik çift Yasemin ile İzzet Özilhan, spor tutkularını evlerine taşımıştı.
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Düzenli spor sayesinde formda kalan Özilhan çifti, villalarının alt katını adeta profesyonel bir spor salonuna dönüştürmüştü.
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ÖZEL YALITIM SİSTEMİ Yürüyüş bandından ağırlığa kadar birçok spor aletine burada yer veren Yasemin ile İzzet Özilhan, spor salonlarını kum torbalarıyla da donatmıştı.
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Villanın alt katına buhar odası ve sauna da yaptıran Özilhan çifti, spor yaptıkları alanın yalıtımı ve havalandırması için de hiçbir masraftan kaçınmamıştı.
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Özel koçlarını haftanın belirli günleri villalarına çağırıp burada spor yapan çiftin, fit kalabilmek uğruna 500 bin lirayı gözden çıkardığı konuşuluyor.
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Fit vücuduyla dikkat çeken, spora olan düşkünlüğü ile bilinen Yasemin Özilhan, evinin alt katını spor salona çevirdi.