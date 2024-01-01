Kurban Bayramı Sona Erdi: Dönüş Trafiği Başladı
Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilciler, dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde yer yer akıcı yoğunluğa neden oluyor.
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Bayramın son gününde memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen bazı sürücüler nedeniyle bölgede hareketlilik yaşanıyor.
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Otoyolun İstanbul istikameti Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik akıcı yoğun seyrediyor.
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Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise trafik normal seyrinde ilerliyor.
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Öte yandan Anadolu Otoyolu'nu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de akıcı yoğun trafik görülüyor.
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Güzergahta trafik akışı Ankara istikametinde ise normal seyrediyor.