Beslenme Raporu Çarpıcı Gerçeği Ortaya Çıkardı!

"ÇOCUKLARA MUTLU, SAĞLIKLI OLMA ŞANSI VERİLMİYOR" Ünlü İngiliz Şef Jamie Oliver ise raporla ilgili ?Onlarca yıldır hükümetin ihmali, çocukların obeziteye bağlı hastalıklardan daha fazla muzdarip olması, ortalama boyların kısalması ve hayatlarının daha kısa sürmesi anlamına geliyor; onlara mutlu, sağlıklı insanlar olma şansı verilmiyor. Ve bundan çok daha fazlasını hak ediyorlar? açıklamasını yaptı.