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İşte Dünyanın En Küçük 15 Ülkesi

Dağın tepesindeki kaleye 'ülke' demişler!

  1. Dünya üzerinde 208 farklı ülke var. Bunlardan kimi hem yüz ölçümü ve nüfus bakımından devasa boyutlara ulaşmışken kimi ise kimsenin bilmediği küçücük ülkeler.

    Dünya üzerinde 208 farklı ülke var. Bunlardan kimi hem yüz ölçümü ve nüfus bakımından devasa boyutlara ulaşmışken kimi ise kimsenin bilmediği küçücük ülkeler.

  2. Mikrodevlet denen bu ülkelerin yüzeyi bin kilometrekareyi geçmiyor. İşte dünyanın en küçük 15 ülkesi...

    Mikrodevlet denen bu ülkelerin yüzeyi bin kilometrekareyi geçmiyor. İşte dünyanın en küçük 15 ülkesi...

  3. 1. VATİKAN İtalya'nın Roma şehrinde bulunan bu ülkede yerleşik nüfus 1000 civarında. Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi olan bu ülke dünyanın en küçük ülkesi olma statüsünde.

    1. VATİKAN İtalya'nın Roma şehrinde bulunan bu ülkede yerleşik nüfus 1000 civarında. Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi olan bu ülke dünyanın en küçük ülkesi olma statüsünde.

  4. 2. MONAKO Avrupa'da Kuzeybatı Akdeniz kıyılarındaki bu ülke Vatikan'dan sonra en küçük ikinci mikrodevlet. Uzunluğu 3 bin 350 metre ve genişliği, en geniş yerde bin metre olan Monako'da yaklaşık 35 bin kişi yaşıyor.

    2. MONAKO Avrupa'da Kuzeybatı Akdeniz kıyılarındaki bu ülke Vatikan'dan sonra en küçük ikinci mikrodevlet. Uzunluğu 3 bin 350 metre ve genişliği, en geniş yerde bin metre olan Monako'da yaklaşık 35 bin kişi yaşıyor.

  5. 3. NAURU Okyanusya'da bulunan bu ada ülkesinin yüz ölçümü 21 kilometrekare ve nüfusu yaklaşık 10 bin kişiden oluşuyor.

    3. NAURU Okyanusya'da bulunan bu ada ülkesinin yüz ölçümü 21 kilometrekare ve nüfusu yaklaşık 10 bin kişiden oluşuyor.

  6. 4. TUVALU Büyük Okyanus'ta bulunan bu ülke 9 tane mercan adasından oluşuyor ve deniz seviyesinden sadece 5 metre yükseklikte. 26 km2 yüz ölçümüne ve takribi 11 bin nüfusa sahip.

    4. TUVALU Büyük Okyanus'ta bulunan bu ülke 9 tane mercan adasından oluşuyor ve deniz seviyesinden sadece 5 metre yükseklikte. 26 km2 yüz ölçümüne ve takribi 11 bin nüfusa sahip.

  7. 5. SAN MARINO Güney Avrupa'da İtalya Yarımadası'nda bulunuyor. Bu ülke tam olarak Apenin Dağları'nın tepesi ve hiçbir yere kıyısı yok. Etrafı İtalya topraklarıyla çevrili bu ülkede yaklaşık 33 bin kişi yaşıyor.

    5. SAN MARINO Güney Avrupa'da İtalya Yarımadası'nda bulunuyor. Bu ülke tam olarak Apenin Dağları'nın tepesi ve hiçbir yere kıyısı yok. Etrafı İtalya topraklarıyla çevrili bu ülkede yaklaşık 33 bin kişi yaşıyor.

  8. 6. LİHTENŞTAYN Orta Avrupa'nın güneybatısında yer alıyor ve Almanca konuşuluyor. 160 km2'lik bu ülkede yaklaşık 38 bin kişi yaşıyor.

    6. LİHTENŞTAYN Orta Avrupa'nın güneybatısında yer alıyor ve Almanca konuşuluyor. 160 km2'lik bu ülkede yaklaşık 38 bin kişi yaşıyor.

  9. 7. MARSHALL ADALARI Kuzey Pasifik Okyanusu'nda yer alan bu ülke birçok ada grubundan oluşuyor ve nüfusu 58 bin civarında.

    7. MARSHALL ADALARI Kuzey Pasifik Okyanusu'nda yer alan bu ülke birçok ada grubundan oluşuyor ve nüfusu 58 bin civarında.

  10. 8. SAINT KITTS VE NEVIS Karayipler'deki 261 km2'lik bu ülkenin nüfusu 52 bin civarında. Nüfusun çoğunluğu Afrika kökenli.

    8. SAINT KITTS VE NEVIS Karayipler'deki 261 km2'lik bu ülkenin nüfusu 52 bin civarında. Nüfusun çoğunluğu Afrika kökenli.

  11. 9. MALDİVLER Hindistan'ın güneyindeki Sri Lanka açıklarında bulunan ve turizm cenneti olan bu ada ülkesinde tahmini 379 bin kişi yaşıyor.

    9. MALDİVLER Hindistan'ın güneyindeki Sri Lanka açıklarında bulunan ve turizm cenneti olan bu ada ülkesinde tahmini 379 bin kişi yaşıyor.

  12. 10. MALTA Sicilya'nın güneyindeki adalar devleti olan bu ülkeki en büyük takım adasının yüzeyi 237 km2. Nüfusu ise yaklaşık 519 bin.

    10. MALTA Sicilya'nın güneyindeki adalar devleti olan bu ülkeki en büyük takım adasının yüzeyi 237 km2. Nüfusu ise yaklaşık 519 bin.

  13. 11. GRENADA Ülkenin uzunluğu 20 kilometreden biraz fazla. Baharat yönünden zengin olduğundan Baharat Adası olarak da bilinen bu ülkede yaklaşık 111 bin kişi yaşıyor.

    11. GRENADA Ülkenin uzunluğu 20 kilometreden biraz fazla. Baharat yönünden zengin olduğundan Baharat Adası olarak da bilinen bu ülkede yaklaşık 111 bin kişi yaşıyor.

  14. 12. SAINT VINCENT VE GRENADİNLER 110 bin nüfuslu bu ülke Karayipler'de küçük bir ada ve 369 km2 yüzölçümüne sahip.

    12. SAINT VINCENT VE GRENADİNLER 110 bin nüfuslu bu ülke Karayipler'de küçük bir ada ve 369 km2 yüzölçümüne sahip.

  15. 13. BARBADOS Karayipler'de küçük bir ada olan bu ülke 439 km2 yüz ölçümüne ve yaklaşık 287 bin nüfusa sahip.

    13. BARBADOS Karayipler'de küçük bir ada olan bu ülke 439 km2 yüz ölçümüne ve yaklaşık 287 bin nüfusa sahip.

  16. 14. ANTIGUA VE BARBUDA Karayipler'de bulunan bu adada yaklaşık 96 bin kişi yaşıyor.

    14. ANTIGUA VE BARBUDA Karayipler'de bulunan bu adada yaklaşık 96 bin kişi yaşıyor.

  17. 15. ŞEYSELLER Afrika kıtasına bağlı olan bu ülke, Madagaskar'ın kuzeydoğusunda yer alıyor. Ülkede yaklaşık 98 bin kişi yaşıyor.

    15. ŞEYSELLER Afrika kıtasına bağlı olan bu ülke, Madagaskar'ın kuzeydoğusunda yer alıyor. Ülkede yaklaşık 98 bin kişi yaşıyor.