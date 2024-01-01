İşte Dünyanın En Küçük 15 Ülkesi
Dağın tepesindeki kaleye 'ülke' demişler!
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Dünya üzerinde 208 farklı ülke var. Bunlardan kimi hem yüz ölçümü ve nüfus bakımından devasa boyutlara ulaşmışken kimi ise kimsenin bilmediği küçücük ülkeler.
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Mikrodevlet denen bu ülkelerin yüzeyi bin kilometrekareyi geçmiyor. İşte dünyanın en küçük 15 ülkesi...
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1. VATİKAN İtalya'nın Roma şehrinde bulunan bu ülkede yerleşik nüfus 1000 civarında. Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi olan bu ülke dünyanın en küçük ülkesi olma statüsünde.
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2. MONAKO Avrupa'da Kuzeybatı Akdeniz kıyılarındaki bu ülke Vatikan'dan sonra en küçük ikinci mikrodevlet. Uzunluğu 3 bin 350 metre ve genişliği, en geniş yerde bin metre olan Monako'da yaklaşık 35 bin kişi yaşıyor.
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3. NAURU Okyanusya'da bulunan bu ada ülkesinin yüz ölçümü 21 kilometrekare ve nüfusu yaklaşık 10 bin kişiden oluşuyor.
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4. TUVALU Büyük Okyanus'ta bulunan bu ülke 9 tane mercan adasından oluşuyor ve deniz seviyesinden sadece 5 metre yükseklikte. 26 km2 yüz ölçümüne ve takribi 11 bin nüfusa sahip.
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5. SAN MARINO Güney Avrupa'da İtalya Yarımadası'nda bulunuyor. Bu ülke tam olarak Apenin Dağları'nın tepesi ve hiçbir yere kıyısı yok. Etrafı İtalya topraklarıyla çevrili bu ülkede yaklaşık 33 bin kişi yaşıyor.
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6. LİHTENŞTAYN Orta Avrupa'nın güneybatısında yer alıyor ve Almanca konuşuluyor. 160 km2'lik bu ülkede yaklaşık 38 bin kişi yaşıyor.
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7. MARSHALL ADALARI Kuzey Pasifik Okyanusu'nda yer alan bu ülke birçok ada grubundan oluşuyor ve nüfusu 58 bin civarında.
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8. SAINT KITTS VE NEVIS Karayipler'deki 261 km2'lik bu ülkenin nüfusu 52 bin civarında. Nüfusun çoğunluğu Afrika kökenli.
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9. MALDİVLER Hindistan'ın güneyindeki Sri Lanka açıklarında bulunan ve turizm cenneti olan bu ada ülkesinde tahmini 379 bin kişi yaşıyor.
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10. MALTA Sicilya'nın güneyindeki adalar devleti olan bu ülkeki en büyük takım adasının yüzeyi 237 km2. Nüfusu ise yaklaşık 519 bin.
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11. GRENADA Ülkenin uzunluğu 20 kilometreden biraz fazla. Baharat yönünden zengin olduğundan Baharat Adası olarak da bilinen bu ülkede yaklaşık 111 bin kişi yaşıyor.
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12. SAINT VINCENT VE GRENADİNLER 110 bin nüfuslu bu ülke Karayipler'de küçük bir ada ve 369 km2 yüzölçümüne sahip.
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13. BARBADOS Karayipler'de küçük bir ada olan bu ülke 439 km2 yüz ölçümüne ve yaklaşık 287 bin nüfusa sahip.
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14. ANTIGUA VE BARBUDA Karayipler'de bulunan bu adada yaklaşık 96 bin kişi yaşıyor.
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15. ŞEYSELLER Afrika kıtasına bağlı olan bu ülke, Madagaskar'ın kuzeydoğusunda yer alıyor. Ülkede yaklaşık 98 bin kişi yaşıyor.