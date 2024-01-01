Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses İtirafı!
"2 kez bekledim ama..."
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Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri adlı YouTube programına konuk olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli itiraflarıyla gündem oldu.
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"SARIŞIN KIZ BENİ BUL"
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İlk tanışma anlarının İstinye Park'ta yaşandığını söyleyen Tatlıses, arabasını valeden almaya doğru giderken "Yasemin beni eziyordu" dedi.
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Bu olayda Yasemin'in kendisiyle hiç ilgilenmediğine bozulan Tatlıses, instagram hesabından bir paylaşım yaparak "İstinye Park'taki sarışın kız beni bul" yazmış.
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2021 yılında dünya evine giren ünlü çift, 2024 yılının ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına aldı.
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TEKLİF GELMEMİŞ
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Yasemin Şefkatli, 2 kez tektaş almasına rağmen hiç evlilik teklifi almadığını da itiraf etti.