Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses İtirafı!

Mangalcılara kötü haber! Kanat fiyatı ikiye katlandı
Mangalcılara kötü haber! Kanat fiyatı ikiye katlandı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
Üç ilde denize girmek yasaklandı
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsadan haftalık kapanış rekoru
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkarıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkarıyor
Diyarbakır ile Mardin arasındaki yangında can kaybı arttı
Diyarbakır ile Mardin arasındaki yangında can kaybı arttı
Emeklilere YHT indirimi: 62 bin kişi indirimden faydalandı
Emeklilere YHT indirimi: 62 bin kişi indirimden faydalandı
Net rezervlerde iyileşme sürüyor
Net rezervlerde iyileşme sürüyor
Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kutsal topraklarda yeni uygulama
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kutsal topraklarda yeni uygulama
Yılmaz'dan vergi reform paketi ile ilgili açıklama
Yılmaz'dan vergi reform paketi ile ilgili açıklama
Bayram tatilinin ilk 6 gününde yaşanan kazalarda 49 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin ilk 6 gününde yaşanan kazalarda 49 kişi hayatını kaybetti
Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi öldü
Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi öldü
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor: 30 bin TL ceza kesilecek
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor: 30 bin TL ceza kesilecek
Ayçiçek yağının fiyatı arttı raflara yansıması bekleniyor
Ayçiçek yağının fiyatı arttı raflara yansıması bekleniyor
Kiralık araması arttı fiyatlar canlandı
Kiralık araması arttı fiyatlar canlandı
Üreticide fiyat düştü, marketler direniyor
Üreticide fiyat düştü, marketler direniyor
Türkiye'de yılın ilk 5 ayında 27,6 bin elektrikli araç satıldı
Türkiye'de yılın ilk 5 ayında 27,6 bin elektrikli araç satıldı
Kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek?
Kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek?
Diyanet'ten 'Amerika Diyanet Merkezi' ile ilgili iddialara açıklama
Diyanet'ten 'Amerika Diyanet Merkezi' ile ilgili iddialara açıklama
Mekke'de aşırı sıcaklardan binden fazla hacı hayatını kaybetti
Mekke'de aşırı sıcaklardan binden fazla hacı hayatını kaybetti
Konya'da feci kaza: Polis memuru ve eşi ile birlikte 4 kişi öldü
Konya'da feci kaza: Polis memuru ve eşi ile birlikte 4 kişi öldü
İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı
İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı
Bakanlık '19 KİT'in özelleştirileceği ve satılacağı' iddialarını yalanladı
Bakanlık '19 KİT'in özelleştirileceği ve satılacağı' iddialarını yalanladı
4 milyon emekli çalışıyor: Primlerin emeklilere geri dönüşü sağlanmalı
4 milyon emekli çalışıyor: Primlerin emeklilere geri dönüşü sağlanmalı
Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Gelecek yıl 10'lu seviyelere düşebilir
Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Gelecek yıl 10'lu seviyelere düşebilir
Akaryakıt zamları ertelendi
Akaryakıt zamları ertelendi
Yeni vergilerde sona doğru: İşte düzenlemenin ayrıntıları
Yeni vergilerde sona doğru: İşte düzenlemenin ayrıntıları
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı geldi
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı geldi

Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses İtirafı!

"2 kez bekledim ama..."

  1. Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri adlı YouTube programına konuk olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli itiraflarıyla gündem oldu.

    Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri adlı YouTube programına konuk olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli itiraflarıyla gündem oldu.

  2. "SARIŞIN KIZ BENİ BUL"

    "SARIŞIN KIZ BENİ BUL"

  3. İlk tanışma anlarının İstinye Park'ta yaşandığını söyleyen Tatlıses, arabasını valeden almaya doğru giderken "Yasemin beni eziyordu" dedi.

    İlk tanışma anlarının İstinye Park'ta yaşandığını söyleyen Tatlıses, arabasını valeden almaya doğru giderken "Yasemin beni eziyordu" dedi.

  4. Bu olayda Yasemin'in kendisiyle hiç ilgilenmediğine bozulan Tatlıses, instagram hesabından bir paylaşım yaparak "İstinye Park'taki sarışın kız beni bul" yazmış.

    Bu olayda Yasemin'in kendisiyle hiç ilgilenmediğine bozulan Tatlıses, instagram hesabından bir paylaşım yaparak "İstinye Park'taki sarışın kız beni bul" yazmış.

  5. 2021 yılında dünya evine giren ünlü çift, 2024 yılının ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına aldı.

    2021 yılında dünya evine giren ünlü çift, 2024 yılının ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına aldı.

  6. TEKLİF GELMEMİŞ

    TEKLİF GELMEMİŞ

  7. Yasemin Şefkatli, 2 kez tektaş almasına rağmen hiç evlilik teklifi almadığını da itiraf etti.

    Yasemin Şefkatli, 2 kez tektaş almasına rağmen hiç evlilik teklifi almadığını da itiraf etti.