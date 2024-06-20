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Ölü Ve Yaralılar Var

Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını

  1. Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

    Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

  2. 3 KİŞİ ÖLDÜ Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını belirterek, şöyle konuştu: "Otlar ve anız birlikte yanarak çok geniş alana yayılmış. Maalesef 3 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ben de alandayım. Jandarma Komutanımız, kaymakamız, ekiplerimiz hepimiz alandayız. Şu anda söndürme çalışmalarını koordine içerisinde yürütüyoruz."

    3 KİŞİ ÖLDÜ Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını belirterek, şöyle konuştu: "Otlar ve anız birlikte yanarak çok geniş alana yayılmış. Maalesef 3 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ben de alandayım. Jandarma Komutanımız, kaymakamız, ekiplerimiz hepimiz alandayız. Şu anda söndürme çalışmalarını koordine içerisinde yürütüyoruz."

  3. MARDİN'DE 1 ÖLÜ, 10 YARALI Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "20.06.2024 tarihinde Diyarbakır?ın Çınar ilçesi Köksalan Mahallesi kırsal alanlarında başlayan yangın, Mardin?in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler Mahallesi istikametine doğru ilerlemiş, yangın bölgesine ilk andan itibaren itfaiye ve orman işletme müdürlüğümüze bağlı araçlar ve ekipler sevk edilmiştir. Yangının çıkmasına müteakip Köksalan ve Yücebağ Mahalleleri arasında yangına müdahale etmeye çalışan 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 10 vatandaşımız yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Mazıdağı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır. Sözkonusu yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir."

    MARDİN'DE 1 ÖLÜ, 10 YARALI Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "20.06.2024 tarihinde Diyarbakır?ın Çınar ilçesi Köksalan Mahallesi kırsal alanlarında başlayan yangın, Mardin?in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler Mahallesi istikametine doğru ilerlemiş, yangın bölgesine ilk andan itibaren itfaiye ve orman işletme müdürlüğümüze bağlı araçlar ve ekipler sevk edilmiştir. Yangının çıkmasına müteakip Köksalan ve Yücebağ Mahalleleri arasında yangına müdahale etmeye çalışan 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 10 vatandaşımız yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Mazıdağı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır. Sözkonusu yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir."

  4. SİİRT'TE YANGIN Kezer Çayı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

    SİİRT'TE YANGIN Kezer Çayı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.