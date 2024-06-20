Ölü Ve Yaralılar Var

3 KİŞİ ÖLDÜ Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını belirterek, şöyle konuştu: "Otlar ve anız birlikte yanarak çok geniş alana yayılmış. Maalesef 3 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralandı. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ben de alandayım. Jandarma Komutanımız, kaymakamız, ekiplerimiz hepimiz alandayız. Şu anda söndürme çalışmalarını koordine içerisinde yürütüyoruz."