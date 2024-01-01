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Masterchef Yarışmacısı Annesini Ölü Bulmuş!

Sena hikayesi ile yürekleri dağladı!

  1. Yeni sezonun başladığı MasterChef, yarışmacılarıyla dikkat çekiyor. Elemeye katılan yarışmacılardan Sena'nın hayat hikayesi ise yürekleri dağladı. Genç kadın 9 yaşındayken annesini ölü bulduğunu anlattı.

    Yeni sezonun başladığı MasterChef, yarışmacılarıyla dikkat çekiyor. Elemeye katılan yarışmacılardan Sena'nın hayat hikayesi ise yürekleri dağladı. Genç kadın 9 yaşındayken annesini ölü bulduğunu anlattı.

  2. TV8?de yayınlanan yarışma programı MasterChef yeni sezon yarışmacılarıyla dikkat çekiyor.

    TV8?de yayınlanan yarışma programı MasterChef yeni sezon yarışmacılarıyla dikkat çekiyor.

  3. Elemeye katılan yarışmacılardan biri olan Sena ise yaptığı yemekten sonra anlattığı hikaye ile yürekleri dağladı.

    Elemeye katılan yarışmacılardan biri olan Sena ise yaptığı yemekten sonra anlattığı hikaye ile yürekleri dağladı.

  4. Ön elemeden geçen yarışmacılar, jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna?nın karşısında 5 dakikada hünerlerini sergileyerek yemek yapmaya çalıştılar.

    Ön elemeden geçen yarışmacılar, jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna?nın karşısında 5 dakikada hünerlerini sergileyerek yemek yapmaya çalıştılar.

  5. 9 YAŞINDA ANNESİNİ ÖLÜ BULDU

    9 YAŞINDA ANNESİNİ ÖLÜ BULDU

  6. Dün yayınlanan bölümde ise yarışmacılardan Sena Düriyeli Halili adlı yarışmacının hayat hikayesi stüdyoda duygusal anlar yaşattı.

    Dün yayınlanan bölümde ise yarışmacılardan Sena Düriyeli Halili adlı yarışmacının hayat hikayesi stüdyoda duygusal anlar yaşattı.

  7. Jüri üyelerine çıkardığı yemeği sunduktan sonra hayatı boyunca zorluklarla mücadele ettiğini belirten Halili, henüz 9 yaşındayken annesini ölü bulduğunu anlattı.

    Jüri üyelerine çıkardığı yemeği sunduktan sonra hayatı boyunca zorluklarla mücadele ettiğini belirten Halili, henüz 9 yaşındayken annesini ölü bulduğunu anlattı.

  8. Gece annesiyle beraber uyuduğunu ve sabah kalktığında öldüğünü fark eden Halili, "9 yaşında bir çocuksunuz annenizin öldüğünü biliyorsunuz ama öldü diyemiyorsunuz.

    Gece annesiyle beraber uyuduğunu ve sabah kalktığında öldüğünü fark eden Halili, "9 yaşında bir çocuksunuz annenizin öldüğünü biliyorsunuz ama öldü diyemiyorsunuz.

  9. Bir şey oldu kurtaralım diyorsunuz. Yani bu benim için çok travmatik bir süreçti" dedi.

    Bir şey oldu kurtaralım diyorsunuz. Yani bu benim için çok travmatik bir süreçti" dedi.