Masterchef Yarışmacısı Annesini Ölü Bulmuş!
Sena hikayesi ile yürekleri dağladı!
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Yeni sezonun başladığı MasterChef, yarışmacılarıyla dikkat çekiyor. Elemeye katılan yarışmacılardan Sena'nın hayat hikayesi ise yürekleri dağladı. Genç kadın 9 yaşındayken annesini ölü bulduğunu anlattı.
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TV8?de yayınlanan yarışma programı MasterChef yeni sezon yarışmacılarıyla dikkat çekiyor.
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Elemeye katılan yarışmacılardan biri olan Sena ise yaptığı yemekten sonra anlattığı hikaye ile yürekleri dağladı.
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Ön elemeden geçen yarışmacılar, jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna?nın karşısında 5 dakikada hünerlerini sergileyerek yemek yapmaya çalıştılar.
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9 YAŞINDA ANNESİNİ ÖLÜ BULDU
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Dün yayınlanan bölümde ise yarışmacılardan Sena Düriyeli Halili adlı yarışmacının hayat hikayesi stüdyoda duygusal anlar yaşattı.
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Jüri üyelerine çıkardığı yemeği sunduktan sonra hayatı boyunca zorluklarla mücadele ettiğini belirten Halili, henüz 9 yaşındayken annesini ölü bulduğunu anlattı.
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Gece annesiyle beraber uyuduğunu ve sabah kalktığında öldüğünü fark eden Halili, "9 yaşında bir çocuksunuz annenizin öldüğünü biliyorsunuz ama öldü diyemiyorsunuz.
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Bir şey oldu kurtaralım diyorsunuz. Yani bu benim için çok travmatik bir süreçti" dedi.