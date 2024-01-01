'Ah Kalbim' Diyerek Paylaştı!

Yaptığı yardımlarla iyilik meleği olarak adlandırılan Gamze Özçelik evlenir evlenmez Kurban bayramı yardımları için eşi Reshad Strik ile birlikte Tanzanya'ya gitti. Özçelik, sosyal medya hesabından 'Ah Kalbim' notuyla yaptığı paylaşım takdir gördü.