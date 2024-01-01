'Ah Kalbim' Diyerek Paylaştı!
O anlar takdir gördü
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Yaptığı yardımlarla iyilik meleği olarak adlandırılan Gamze Özçelik evlenir evlenmez Kurban bayramı yardımları için eşi Reshad Strik ile birlikte Tanzanya'ya gitti. Özçelik, sosyal medya hesabından 'Ah Kalbim' notuyla yaptığı paylaşım takdir gördü.
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Geçtiğimiz günlerde ünlü belgesel sunucusu Reshad Strik nikah masasına oturan Gamze Özçelik balayı yerine Tanzanya'ya gitti.
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Kurban Bayramında ihtiyaç sahiplerine yardım götüren Özçelik, son paylaşımlarıyla takdir gördü.
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Tanzanya'da yardım götürdüğü sırada çocukları da unutmayarak onlara balon dağıtan ünlü isim o anlar duygusal notlar düştü.İşte o paylaşımlar...
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"Ah Kalbim"
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"Dünyanın en güzel gülüşleri"
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"Tüm çocukların hakettiği kacaman gülüşler"
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