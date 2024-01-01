Yalı Çapkını'nın Yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan Tatil Pozu

Ünlü oyuncu, "Karakterlerin saf duygularının filtresinin bir şekilde seyirciye ulaşması nedeniyle bu kadar rahat şekilde benimsendiğini düşünüyorum. Hepimiz benzer kırgınlıkları, unutulmuşlukları ve yok sayılışları deneyimliyoruz, SeyFer için en büyük etken gençlikleriyle gelen o duygu yoğunluğunu hissetmekti" demişti.