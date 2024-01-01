Yalı Çapkını'nın Yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan Tatil Pozu
İki sezondur Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu, sezon finali sonrası soluğu tatilde aldı.
-
Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran Korhan karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, yeni sezon öncesi dinlenmek için tatile çıktı.
-
İSPANYA'YA GİTTİ Tatil için yurt dışını tercih eden ve İspanya'ya giden Afra Saraçoğlu, deniz kenarında verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
-
Her fırsatta Yalı Çapkını projesini ve Seyran karkaterini çok sevdiğinden bahseden ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.
-
"HEPİMİZ BENZER ŞEYLER DENEYİMLİYORUZ" Öte yandan Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda Seyran ve Ferit'in neden bu kadar sevildiği sorusunu yanıtlamıştı.
-
Ünlü oyuncu, "Karakterlerin saf duygularının filtresinin bir şekilde seyirciye ulaşması nedeniyle bu kadar rahat şekilde benimsendiğini düşünüyorum. Hepimiz benzer kırgınlıkları, unutulmuşlukları ve yok sayılışları deneyimliyoruz, SeyFer için en büyük etken gençlikleriyle gelen o duygu yoğunluğunu hissetmekti" demişti.
-
SEYRAN ÖLECEK Mİ? Yalı Çapkını'nın 7 Haziran akşamı yayınlanan sezon finaline Halis Ağa'nın şaşırtan planı ve "Seyran öldü mü?" sorusu damga vurdu.