15 Yıldır Yaşamını Teknede Sürdürüyor!
Ünlü oyuncudan yeni tekne pozları
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Ünlü oyuncu yeşim Büber, görüntü yönetmeni eşi Mehmet Aksın ve ikizleriyle birlikte 15 yıldır yaşadığı tekneden paylaştığı tadilat fotoğraflarıyla gündem olmuştu. Yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi gören değişimiyle şaşırttı. İşte Yeşim Büber'in inanılmaz değişimi...
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Bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Yeşim Büber, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
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"Aynalı Tahir" dizisi ile hafızalara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile nikah masasına oturmuştu.
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Oyunculuğu bırakıp görüntü yönetmeni eşi Mehmet Aksın ve ikiz çocuklarıyla teknede yaşayan Yeşim Büber, şimdilerde ?yüzen evinde? tadilat yapıyor.
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15 yıldır deniz üstünde yaşayan Yeşim Büber, şimdi ailesiyle Fethiye?de: ?Teknede yaşama alıştık. Şu anda Fethiye?de bir iskeledeyiz, buraya demirledik. Yılın 7-8 ayı ise seferi oluyoruz, devamlı dolaşıyoruz. Öyle düşünüldüğü gibi üşümüyoruz, sobamız, sıcak suyumuz var. Teknemiz fiber olmadığı için özel yalıtımlı ve ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahip.? Büber oyunculuğa dönüp dönmeyeceği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: ?Mesleği bırakmadım. İstediğim gibi bir proje olursa neden olmasın? Ama İstanbul?a yerleşmem gerekirse zor.?
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43 yaşındaki oyuncu paylaştığı karelerinin altına "Dün paylaştığım postu okuyanlar arasında durumuma üzülenler, acı çektiğimizi düşünenler olmuş. Ben de bir kaç keyifli fotoğraf koyayım dedim" notu düştü.
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Teknesinin mutfak lavabosuna oturmuş tezgahın kenarlarını kazırken çekilen fotoğrafını Instagram?da paylaşan Yeşim Büber, yaptığı işlemi ?Artık yenilenmesi şart olan mutfak ve banyo tezgahlarını sökmekle uğraşıyoruz? diye açıkladı. Oyuncu, tekne yaşamının zorluklarını da dile getirdi: ?Nadir hastalanan çocuklarımız tam da bugün hastalandı. Hep soruyorsunuz ya ?Teknede yaşamak zor değil mi?? diye. Evet bazen zor.?
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Yaklaşık 15 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.
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İşte değişimi ile de dikkat çeken Yeşim Büber'in son hali...
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Güzel oyuncu, daha önce 'Aynalı Tahir', 'Kırık Ayna', 'Bıçak Sırtı', 'Serseri Aşıklar' gibi dizilerin yanı sıra 'Barda', 'Kaybolan Yıllar' ve Sadri Alışık Ödülleri'nde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü aldığı 'İnşaat' gibi sinema filmlerinde rol almıştı.
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