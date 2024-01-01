15 Yıldır Yaşamını Teknede Sürdürüyor!

15 yıldır deniz üstünde yaşayan Yeşim Büber, şimdi ailesiyle Fethiye?de: ?Teknede yaşama alıştık. Şu anda Fethiye?de bir iskeledeyiz, buraya demirledik. Yılın 7-8 ayı ise seferi oluyoruz, devamlı dolaşıyoruz. Öyle düşünüldüğü gibi üşümüyoruz, sobamız, sıcak suyumuz var. Teknemiz fiber olmadığı için özel yalıtımlı ve ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahip.? Büber oyunculuğa dönüp dönmeyeceği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: ?Mesleği bırakmadım. İstediğim gibi bir proje olursa neden olmasın? Ama İstanbul?a yerleşmem gerekirse zor.?