Yaz Sıcağında Klimasız Çabucak Serinlemenin 12 Basit Yolu
Yaz mevsiminde bazı illerde ibreler 40 dereceyi göstermesiyle birlikte birçok kişi sıcaklardan bunalıp serinlemek için ne yapılabilir sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
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Yaz mevsiminde bazı illerde ibreler 40 dereceyi göstermesiyle birlikte birçok kişi sıcaklardan bunalıp serinlemek için ne yapılabilir sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Sizler için yaz sıcaklarından bir nebzede olsa kurtulmanın bazı püf noktalarını araştırdık. Terlemeden sıcak yaz geçirmek istiyorsanız haberimizin içeriğine bakmayı unutmayın...
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1- Esinti yapmaya çalışın Dışarda olan hava kuru ve içerideki havadan daha serin olduğunda mutlka bir çarşafı ıslatıp asın. Asacağınız nemli çarşaf evin içerisnin serinelemesini sağlayacaktır.
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2- Perde ve güneşlikleri kapatın Bütün evin perde ve güneşliklerini kapatarak eve giren ısı miktarını yüzde 45'e kadar azaltmanız mümkün.
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3- Kendi klimanızı kendiniz yapın Sıcak yaz günlerindeserinlemenin yollarından biri de evde bulunan vantilatörün içine bir kase buz koymaktır.
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Buzlar vantilatör karşısında eriyip buhrarlaştıkça ortama serinlik verecektir.
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4- Soğuk sprey su şişesi hazırlayın Evde boş şişenin içine buzdolabından su şişesi koyup sıcak havalardan bunaldığınızda direk kendinize doğru püskürtüp rahatlayabilirsiniz. Uzmanlar bunu ?termal dengeleme? olarak adlandırıyor.
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Su buharlaştıkça vücut da soğuyor. Vücut ısısını düşürmek için kendinizi ıslatmaya bileklerinden başlamanız serinleme sürecini hızlandıracaktır.
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5- Bilgisayarınızı kapatın. Evde bulunan bilgisayarı 10 dakikadan fazla kullanmayacaksanız uyku moduna alabilirsiniz. Böylelikle dışarıya daha az sıcak hava etkisi olacaktır. Akşam üstü ise tamamen kullanıma kapatmak için makinenin kapatma düğmesine basın.
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6- Hafif be bol giysiler tercih edin Yaz günlerinde sıcak havalardan fazla etkilenmemek için hafif tiril tiril kıyafetler tercih edebilirsiniz. Özellikle tene yapışmayan elbiseler seçmeye özen gösterin.
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7-Bulaşıklarınızı havayla kurutun Bulaşıkları makinede yıkadıktan sonra kurutmaya geçtiğinde makineyi kapatıp kurumalrını sağlamak için makinenin kapısını açık bırakın.
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8-Çıplak ayakla gezin Evde çıplak ayakla gezerseniz ayaklarınızdaki ter buharlaştıkça ayaklarınızdaki kanı soğutur. Uzmanlar ?Kan damarları daha sonra bu kanı vücudun diğer bölgelerine de ulaştırır, böylece daha fazla serinlik hissi elde edersiniz" diyor.
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9-Baharatlı, acılı bir şeyler yiyin
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Acı biber, daha kolay terlememize yardımcı olan bir kimyasal bileşik olan kapsaisin içerir. Ter buharlaştığında da kısa bir rahatlama yaşarsınız.
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10-Bol meyve ve sebze tüketin Yaz aylarında daha hafif yiyecekler yiyebilirsiniz. Özellikle sebze ve meyveleri tüketebilirsiniz. Çünkü sebze ve meyveler bir et yemeğinden daha kolay sindirilirler, bu da kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.
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11-Flüoresan ampul kullanın Evde bulunan ampülleri flüoresan olmasına özen gösterin. Çünkü uzun ömürlü flüoresan ampuller, standart ampullerden yaklaşık yüzde 70 daha az ısı üretir. Eğer ampülleri değiştiremiyorsanız sıcak günlerde ışıkları kapatarak evin sıcak olmasını bir nebzede olsa engelleyebilirsiniz.
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12-Soğuk kompres yapın Pamuklu bir çorabı pirinçle doldurun, çorabın ağzını iple bağlayın ve ve yatmadan önce iki saat dondurucuda soğutun.
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Yoğun ve nişastalı olduğu için pirinç soğuğu uzun süre muhafaza eder. Daha sonra bu çorabı vücudunuza kompres yaparak serinleyebilirsiniz. Serinlemek için kullanılan en ilginç yöntemlerden biri olan bu yöntemle akşamları rahat bir uyku çekebilirsiniz.