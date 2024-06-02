ATA-AÖF Bütünleme Sınavı Ne Zaman?
Bahar dönemi bütünleme takvimi
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Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) 2023-2024 bahar dönemi bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Takvim doğrultusunda ATA AÖF bütünleme sınavları temmuz ayı içerisinde yapılacak. İşte, Bahar dönemi bütünleme takvimi...
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Atatürk Üniversitesi yarıyıl sonu final sınavı, 01-02 Haziran 2024 tarihlerinde, üç oturumda ve yüz yüze gerçekleştirildi.
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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN? ATA AÖF bütünleme sınavı takvimi netleşti. Akademik takvimde yer alan bilgilere göre; Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 06-07 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.