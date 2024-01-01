Esirleri Canlı Canlı Parçalara Ayırdılar, Veba Bulaştırdılar

Mart 1945'in sonunda, savaşın sona ermesinden sadece birkaç ay önce, deneme süresindeki teknisyen olarak birliğe katılan adam, yakın zamanda verdiği bir röportajda, "Ordunun ne olduğu ya da özellikle ne yaptığı hakkında hiçbir şey bilmiyordum" dedi. Shimizu, bir fabrikaya gönderildiğini düşündüğünü söyledi. Ancak köyünden beş çocukla birlikte 731. Birim'in laboratuarlarında çalışmaya başlamak üzere Çin'e giden bir trene bindirildi. Temmuz 1945'te insan vücudu parçaları içeren, bazıları bir yetişkin boyunda olan kavanozlarla dolu olan numune odasına götürüldüğü günü şimdi bile kâbuslarında gördüğünü söylüyor.