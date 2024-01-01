Dünyada 250 Milyona Yakın İnsan Türkçe Konuşuyor!
Resmi dili Türkçe olan ülkeler
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Milyarlarca insanın yuvası olan dünyanın dört bir köşesinde binlerce dil konuşuluyor. Peki, resmi dili Türkçe olan ülkeler hangileri? İşte tüm detaylar...
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Geniş çaplı bir kültürel etkiye ve tarihsel öneme sahip olan diller, bir ülkenin etnik kökenine ve sahip olduğu değerlere dair pek çok önemli bilgiyi sunuyor. Öyle ki dünya tarihi bugüne dek binlerce dil grubuna ev sahipliği yaptı.
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Peki, Türkçe dünyanın bambaşka noktalarında farklı kültür ve medeniyetlerin dili olabilir mi? Farklı lehçe ve şive biçimleri olsa dahi, Türkçe konuşan Orta Asya ve Orta Anadolu üzerinde oldukça fazla sayıda ülke yer alıyor.
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İşte hem resmi olarak hem de halkının bir kısmının Türkçe konuştuğu ülkeler...
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1. Türkiye
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2. Azerbaycan
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3. Kazakistan
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4. Türkmenistan
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5. Kırgızistan
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6. Özbekistan
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7. Moğolistan
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8. Çin
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9. Rusya
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10. İran
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11. Irak
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12. Suriye
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13. Bulgaristan
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14. Yunanistan
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Ve diğer Balkan ülkeleri...