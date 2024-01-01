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Dünyada 250 Milyona Yakın İnsan Türkçe Konuşuyor!

Resmi dili Türkçe olan ülkeler

  1. Milyarlarca insanın yuvası olan dünyanın dört bir köşesinde binlerce dil konuşuluyor. Peki, resmi dili Türkçe olan ülkeler hangileri? İşte tüm detaylar...

    Milyarlarca insanın yuvası olan dünyanın dört bir köşesinde binlerce dil konuşuluyor. Peki, resmi dili Türkçe olan ülkeler hangileri? İşte tüm detaylar...

  2. Geniş çaplı bir kültürel etkiye ve tarihsel öneme sahip olan diller, bir ülkenin etnik kökenine ve sahip olduğu değerlere dair pek çok önemli bilgiyi sunuyor. Öyle ki dünya tarihi bugüne dek binlerce dil grubuna ev sahipliği yaptı.

    Geniş çaplı bir kültürel etkiye ve tarihsel öneme sahip olan diller, bir ülkenin etnik kökenine ve sahip olduğu değerlere dair pek çok önemli bilgiyi sunuyor. Öyle ki dünya tarihi bugüne dek binlerce dil grubuna ev sahipliği yaptı.

  3. Peki, Türkçe dünyanın bambaşka noktalarında farklı kültür ve medeniyetlerin dili olabilir mi? Farklı lehçe ve şive biçimleri olsa dahi, Türkçe konuşan Orta Asya ve Orta Anadolu üzerinde oldukça fazla sayıda ülke yer alıyor.

    Peki, Türkçe dünyanın bambaşka noktalarında farklı kültür ve medeniyetlerin dili olabilir mi? Farklı lehçe ve şive biçimleri olsa dahi, Türkçe konuşan Orta Asya ve Orta Anadolu üzerinde oldukça fazla sayıda ülke yer alıyor.

  4. İşte hem resmi olarak hem de halkının bir kısmının Türkçe konuştuğu ülkeler...

    İşte hem resmi olarak hem de halkının bir kısmının Türkçe konuştuğu ülkeler...

  5. 1. Türkiye

    1. Türkiye

  6. 2. Azerbaycan

    2. Azerbaycan

  7. 3. Kazakistan

    3. Kazakistan

  8. 4. Türkmenistan

    4. Türkmenistan

  9. 5. Kırgızistan

    5. Kırgızistan

  10. 6. Özbekistan

    6. Özbekistan

  11. 7. Moğolistan

    7. Moğolistan

  12. 8. Çin

    8. Çin

  13. 9. Rusya

    9. Rusya

  14. 10. İran

    10. İran

  15. 11. Irak

    11. Irak

  16. 12. Suriye

    12. Suriye

  17. 13. Bulgaristan

    13. Bulgaristan

  18. 14. Yunanistan

    14. Yunanistan

  19. Ve diğer Balkan ülkeleri...

    Ve diğer Balkan ülkeleri...