Somer Sivrioğlu'nu Şoke Eden Yarışmacı!
Ünlü şefe öyle bir şey söyledi ki
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Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye jürisinde yer almaya devam ediyor. MasterChef yarışmasına katılan bir yarışmacı, Somer Sivrioğlu'yla ilgili söyledikleriyle oldukça şaşırttı.
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Somer Sivrioğlu'nun Instagram paylaşımlarıyla ilgili yorumda bulunan yarışmacı, "Siz hiç çocuklarınızla paylaşım yapmıyorsunuz" dedi. Kızı Derin'in fotoğraf çekilmeyi istemediğini belirten Sivrioğlu, o sebeple paylaşımda bulunmadığını söyledi.
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Konuşmalarına devam eden yarışmacıya Mehmet Şef, "Nerede görüyorsunuz Somer Şef'i" şeklinde soru yöneltti. Yarışmacıysa bu soruya, "Bir kere magazinde gördüm, yakalanmıştınız" cevabını verdi.
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