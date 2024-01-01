Somer Sivrioğlu'nu Şoke Eden Yarışmacı!

Somer Sivrioğlu'nun Instagram paylaşımlarıyla ilgili yorumda bulunan yarışmacı, "Siz hiç çocuklarınızla paylaşım yapmıyorsunuz" dedi. Kızı Derin'in fotoğraf çekilmeyi istemediğini belirten Sivrioğlu, o sebeple paylaşımda bulunmadığını söyledi.