Memur Ve Emekli Maaşı Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?
Memur ve emekli maaşı temmuz zammı beklentisi
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Memur ve emekli temmuz zammı için hesaplamalar, haziran ayı enflasyon verileri öncesinde milyonlarca memur ve emekli tarafından yapılmaya başladı. 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam alan emekliler, yılın ikinci 6 aylık döneminde ise alacağı zam oranını merak ediyor. Peki, 2024 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi?
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2024 EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.
Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu.
Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı.
Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak.
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MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zam hakkı elde etmiş oldu.
Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.
Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.
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EMEKLİYE REFAH PAYI BEKLENTİSİ
CHP'li Karatepe ve Bakan Şimşek'in görüşmesindeki asgari ücrete zam ve emekliye refah payı gündeme gelecek.
Emekli maaşlarını gündeme getireceğini belirten Karatepe, ?Enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması gerektiğini söyleyeceğiz? demişti.
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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN OLASI SENARYOLAR
Emekli maaş zammı büyük oranda netleşse de artışın kime nasıl yapılacağı yönünde kafalar karışık durumda.
Zam oranının kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına mı uygulanacağı merak ediliyor.
6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı normal koşullarda kök maaşa uygulanıyor.
Kök maaşlar enflasyon ile artmasına rağmen en düşük maaşın altında kalıyorsa, emekli en düşük emekli maaşını alıyor.
Emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösteren kök maaş, emekli maaşının ham hali anlamına geliyor.
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KÖK MAAŞLARA ZAM YAPILIRSA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?
Ocak ayında kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşı 10 bin lirada denkleştirilmişti.
Bu uygulamanın devam etmesi ve en düşük maaşın 6 aylık enflasyon oranında artırılması halinde emekliler 12 bin 500 lira olacak.
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6 AYLIK ENFLASYON FARKI TAHMİNİ
Merkez Bankası haziran ayı piyasa katılımcıları anketinde enflasyon tahmini haziran için yüzde 2,52 oldu.
Gelecek aylardaki enflasyon rakamları beklentilere paralel geldiği takdirde 6 aylık enflasyon yüzde 25'e yaklaşacak.
Haziran ayı enflasyon rakamları temmuzun ilk haftasında belli olacak.