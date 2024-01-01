Evde Otururken, Çalışırken Güneş Kremi Sürelim Mi?

UVB ışınları, daha kısa dalga boyuna sahiptir. O nedenle güneş yanıkları bu ışın nedeniyle gerçekleşir. UVA ışınları ise daha uzun dalga boyuna sahip olduğu için daha riskli sorunları doğurabilir. Özellikle ciltte renk değişikliği, ince çizgiler ve yaşlanma gibi sorunları beraberinde getirir.