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Evde Otururken, Çalışırken Güneş Kremi Sürelim Mi?

Uzmanlar son noktayı koydu

  1. Uzmanlar, dışarıda güneş kremi kullanımının cildi korumak için yapılan en faydalı önlemlerden biri olduğunu belirtiyor. Peki, tüm gün iç mekandaysanız güneş kremi kullanmaya gerek var mı? Uzmanlar nedenleriyle birlikte tek tek anlattı.

    Uzmanlar, dışarıda güneş kremi kullanımının cildi korumak için yapılan en faydalı önlemlerden biri olduğunu belirtiyor. Peki, tüm gün iç mekandaysanız güneş kremi kullanmaya gerek var mı? Uzmanlar nedenleriyle birlikte tek tek anlattı.

  2. Güneş ışığı ultraviyole radyasyon barındırır. Bu spektrumda ise iki ana ultraviyole ışın türü bulunuyor: UVA ve UVB. Bu ışınlara fazla maruz kalmak ise birçok cilt rahatsızlığını beraberinde getirebiliyor.

    Güneş ışığı ultraviyole radyasyon barındırır. Bu spektrumda ise iki ana ultraviyole ışın türü bulunuyor: UVA ve UVB. Bu ışınlara fazla maruz kalmak ise birçok cilt rahatsızlığını beraberinde getirebiliyor.

  3. UVB ışınları, daha kısa dalga boyuna sahiptir. O nedenle güneş yanıkları bu ışın nedeniyle gerçekleşir. UVA ışınları ise daha uzun dalga boyuna sahip olduğu için daha riskli sorunları doğurabilir. Özellikle ciltte renk değişikliği, ince çizgiler ve yaşlanma gibi sorunları beraberinde getirir.

    UVB ışınları, daha kısa dalga boyuna sahiptir. O nedenle güneş yanıkları bu ışın nedeniyle gerçekleşir. UVA ışınları ise daha uzun dalga boyuna sahip olduğu için daha riskli sorunları doğurabilir. Özellikle ciltte renk değişikliği, ince çizgiler ve yaşlanma gibi sorunları beraberinde getirir.

  4. Cam nesneler UVB ışınlarını yok ederken, UVA ışınları nüfuz etmeye devam edebilir. Bu durumda pencereden gelen güneş ışığının cildinize zarar verme olasılığı hâlâ çok yüksek oluyor. Bu ışınlar elastin ve kolajeni paramparça ederek yaşlanmayı hızlandırabiliyor.

    Cam nesneler UVB ışınlarını yok ederken, UVA ışınları nüfuz etmeye devam edebilir. Bu durumda pencereden gelen güneş ışığının cildinize zarar verme olasılığı hâlâ çok yüksek oluyor. Bu ışınlar elastin ve kolajeni paramparça ederek yaşlanmayı hızlandırabiliyor.

  5. Zamanla cilt hücrelerine zarar vererek cilt kanseri riskine neden olabilen bu sorundan kurtulmak için güneş kremi kullanmalısınız. Olası problemlerden koruyacak ve güneşin faydalı taraflarının tadını çıkarabilirsiniz.

    Zamanla cilt hücrelerine zarar vererek cilt kanseri riskine neden olabilen bu sorundan kurtulmak için güneş kremi kullanmalısınız. Olası problemlerden koruyacak ve güneşin faydalı taraflarının tadını çıkarabilirsiniz.

  6. İç mekanlarda güneş kremi kullanmanın bir diğer nedeni ise ekranlardan yayılan ışıktır. Gözle gördüğümüz kadarıyla bir sorun teşkil etmediği düşünülse de cep telefonları, bilgisayarlar ve televizyonlardan yayılan mavi ışık zararlıdır.

    İç mekanlarda güneş kremi kullanmanın bir diğer nedeni ise ekranlardan yayılan ışıktır. Gözle gördüğümüz kadarıyla bir sorun teşkil etmediği düşünülse de cep telefonları, bilgisayarlar ve televizyonlardan yayılan mavi ışık zararlıdır.

  7. Bu ışık, cilt yüzeyinin derinlerine etki ederek hiperpigmentasyon ve melazma gibi problemlerin yaşanmasına yol açabilir. Mavi ışıktan korunmak için özellikle demir oksit içeren güneş kremlerini tercih edebilirsiniz.

    Bu ışık, cilt yüzeyinin derinlerine etki ederek hiperpigmentasyon ve melazma gibi problemlerin yaşanmasına yol açabilir. Mavi ışıktan korunmak için özellikle demir oksit içeren güneş kremlerini tercih edebilirsiniz.