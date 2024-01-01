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Yaz Aylarında Gece Yemelerine Dikkat!

Sıcaklarda nasıl beslenmeli

  1. Uzun gecelerin yaşandığı yaz mevsiminde gece geç saatlere kadar yemek yemek daha çok kilo alımına sebep olduğu için uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, vücudu yaza hazırlamanın önemini ve gece geç saatle yenilen yemeklerle dikkat çeken uyarıda bulundu. İşte o açıklamalar....

    Uzun gecelerin yaşandığı yaz mevsiminde gece geç saatlere kadar yemek yemek daha çok kilo alımına sebep olduğu için uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, vücudu yaza hazırlamanın önemini ve gece geç saatle yenilen yemeklerle dikkat çeken uyarıda bulundu. İşte o açıklamalar....

  2. Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, yaz aylarında bunaltıcı sıcak havalarda son günlerde birçok kişinin problemi olan duygu durumlarının değişkenlik göstermesiyle birlikte sıcak havalarda nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmeli, seçimlerinizi nelerden yana yapılması ile ilgili tüm merak edilenleri açıkladı.

    Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, yaz aylarında bunaltıcı sıcak havalarda son günlerde birçok kişinin problemi olan duygu durumlarının değişkenlik göstermesiyle birlikte sıcak havalarda nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmeli, seçimlerinizi nelerden yana yapılması ile ilgili tüm merak edilenleri açıkladı.

  3. Tayşi, havaların ısınması ile öncelikle uyuma saatlerimizde aksamalar olabileceğini belirterek, "Bu düzende geç kahvaltı yaptığınızda öğlen yemeğinin yerini alıyor. Bununla birlikte kilo kontrolüne de dikkat etmeye çalışıyorsak öğleden sonrada küçük bile olsa bir ara öğün alınması akşam yemeğini fazla yemenizi engellemiş olur. Mümkünse akşam yemeklerinizi daha erken saatlere almanız sizler için avantaj sağlayacaktır. Uzun yaz akşamlarında gece yemelerine dikkat etmek gerekir" dedi.

    Tayşi, havaların ısınması ile öncelikle uyuma saatlerimizde aksamalar olabileceğini belirterek, "Bu düzende geç kahvaltı yaptığınızda öğlen yemeğinin yerini alıyor. Bununla birlikte kilo kontrolüne de dikkat etmeye çalışıyorsak öğleden sonrada küçük bile olsa bir ara öğün alınması akşam yemeğini fazla yemenizi engellemiş olur. Mümkünse akşam yemeklerinizi daha erken saatlere almanız sizler için avantaj sağlayacaktır. Uzun yaz akşamlarında gece yemelerine dikkat etmek gerekir" dedi.

  4. RENKLERİ İLE CEZBEDEN MEYVELERE DİKKAT! Meyveyi fazla tüketmenin kilo yaptığının altını çizen Diyetisyen Saadet Tayşi, "Meyveleri günlük hayatta tüketelim vücudumuzun vitamin ve mineral desteğini sağladığı gibi, lif yönünden de zengindir. Tabi kontrolü sağlayarak günde 2-3 porsiyon tüketilmelidir. Unutmamak gerekir, meyvenin fazlası da sizlere kilo yapar demekte fayda var. Her sağlıklı yiyecek gibi fazla tüketim yapmayınız. Meyve tüketimi fazla yapan bir kişi iseniz yanında peynir veya yoğurt gibi protein kaynağı ile tüketmek porsiyon kontrolünüzü sağlamada sizlere yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı

    RENKLERİ İLE CEZBEDEN MEYVELERE DİKKAT! Meyveyi fazla tüketmenin kilo yaptığının altını çizen Diyetisyen Saadet Tayşi, "Meyveleri günlük hayatta tüketelim vücudumuzun vitamin ve mineral desteğini sağladığı gibi, lif yönünden de zengindir. Tabi kontrolü sağlayarak günde 2-3 porsiyon tüketilmelidir. Unutmamak gerekir, meyvenin fazlası da sizlere kilo yapar demekte fayda var. Her sağlıklı yiyecek gibi fazla tüketim yapmayınız. Meyve tüketimi fazla yapan bir kişi iseniz yanında peynir veya yoğurt gibi protein kaynağı ile tüketmek porsiyon kontrolünüzü sağlamada sizlere yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı

  5. DONDURMA UYARISINDA BULUNDU Tayşi, en serinletici tatlı olarak bilinen dondurmaları küçükten büyüğe sevmeyenin bulunmadığını belirterek, "Şeker ve yağ içeriği yüksek olan dondurmalara dikkat. Bunlar yerine gerçek süt ile yapılmış dondurma daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Kilo verme girişiminde iseniz tabakta tüketim yapmak size daha fayda sağlayacaktır. Dondurmayı haftada 1-2 kez tercih edebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

    DONDURMA UYARISINDA BULUNDU Tayşi, en serinletici tatlı olarak bilinen dondurmaları küçükten büyüğe sevmeyenin bulunmadığını belirterek, "Şeker ve yağ içeriği yüksek olan dondurmalara dikkat. Bunlar yerine gerçek süt ile yapılmış dondurma daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Kilo verme girişiminde iseniz tabakta tüketim yapmak size daha fayda sağlayacaktır. Dondurmayı haftada 1-2 kez tercih edebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

  6. "YAZ MEVSİMİNDE 3 LİTRE SU TÜKETİLMELİDİR" Diyetisyen Tayşi, yaz döneminde bol miktarda da su içilmesini önererek, "Vücudumuzdaki sıvı kaybı; ter, solunum, dışkı ve idrar ile olur. Yani sıcak havada nefes alıp vermek bile sıvı kaybına sebeptir. Terlediğinizi görmeniz şart değil. Kadınların günde ortalama 2 litre, erkeklerin ise 2.5 litre suya ihtiyacı vardır. Ancak egzersiz yapıldığında, bu miktara her yarım saat için 1-2 bardak daha eklenmelidir. Maksimum su ihtiyacı 3 litredir, denilebilir. Susamayı beklemeden su tüketin, mutlaka düzenli için. Ama su tüketmek zor geliyorsa, suyun içine bir-iki damla meyve suyu veya taze meyve parçaları, nane ve limon ekleyerek de içebilirsiniz" şeklinde konuştu.

    "YAZ MEVSİMİNDE 3 LİTRE SU TÜKETİLMELİDİR" Diyetisyen Tayşi, yaz döneminde bol miktarda da su içilmesini önererek, "Vücudumuzdaki sıvı kaybı; ter, solunum, dışkı ve idrar ile olur. Yani sıcak havada nefes alıp vermek bile sıvı kaybına sebeptir. Terlediğinizi görmeniz şart değil. Kadınların günde ortalama 2 litre, erkeklerin ise 2.5 litre suya ihtiyacı vardır. Ancak egzersiz yapıldığında, bu miktara her yarım saat için 1-2 bardak daha eklenmelidir. Maksimum su ihtiyacı 3 litredir, denilebilir. Susamayı beklemeden su tüketin, mutlaka düzenli için. Ama su tüketmek zor geliyorsa, suyun içine bir-iki damla meyve suyu veya taze meyve parçaları, nane ve limon ekleyerek de içebilirsiniz" şeklinde konuştu.

  7. SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİN Tayşi, sofralarda sebze tüketilmesi önerisinde bulunarak, "Sofranızı renklendirecek salatalara yer verin. Mis kokulu yeşillikler ile salatalara veya cacıklara sofranızda mutlaka bulundurun. İştah kontrolünü sağlamakta ve metabolizmanızı hızlandırmak için günde 3-4 porsiyon sebzeye yer verin" diye konuştu.

    SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİN Tayşi, sofralarda sebze tüketilmesi önerisinde bulunarak, "Sofranızı renklendirecek salatalara yer verin. Mis kokulu yeşillikler ile salatalara veya cacıklara sofranızda mutlaka bulundurun. İştah kontrolünü sağlamakta ve metabolizmanızı hızlandırmak için günde 3-4 porsiyon sebzeye yer verin" diye konuştu.