Konserve Ürünlere Dikkat!
Uzmanlardan botulinum uyarısı
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Yazın gelmesiyle evlerde kışlık konserve hazırlıkları başladı. Ancak uzmanlar en güçlü zehir olarak adlandırdıkları ve konserve gıdalarda oluşabilen öldürücü olabilecek ''botulinum'' bakterisine karşı uyarıyor.
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Uygun koşullarda hazırlanmayan konserve tehlikesine dikkat çeken TÜKONFED Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, "Konserveye özellikle yaralı bereli olmayan kesik yarık olmayan sebzelerin konulması lazım. Çünkü botenilyum bakterisi toprak ve su kaynaklı bulaşabilir. Yarık kesik çatlak ürünün arasına girebilir ve içine girebilir. Bu söylediğimiz bakteri 121 derece ve üzerinde ölür ve 20 dakikadan fazla kaynatmak gerekir. Bunu ev koşullarda yapmak mümkün değil. Özel otoklav özelliinde nitelikli bi düdüklü tencereniz basınçlı ayarlanır tencereniz varsa tamam" değerlendirmesinde bulundu.
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Konserve yaparken cam kavanoz kullanımı, ekipmanların kaynar suyla steril edilmesi ve ürünlerin 120 derece üstünde kaynatılması gibi önemli noktalar var.
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Sırma, "Bunu tüketmeden önce mutlaka kapağın üst kısmına bakın boşluk kısmında renk değişikliği gaz oluşumu köpürme bir tuhaflık var mı basınç şeklinde bir şey var mı. Kapak kısmının paslı olmaması tek kullanımlık olması konserve yapılmasına özen gösterilim. Bir kere kapağını açar açmaz tüketmeye yönelmeyin bir bakın kokusu nasıl ekşi normal dışı koku var mı? Mutlaka tüketmeden önce tencereye koyup pişirin ve kaynatın." uyarısında bulundu.
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Uzmanlar evde yapılan konservenin üzerine tarih yazılmasını da öneriyor. Dışarıdan alınan konserve ürünlerinde dikkat edilmesi gerekenleri açıklayan Sırma, "Konservenin dış kısmının bombe yaptığını görebilirsiniz. Veya dışarıyı bası yapan şişkin bir gövde burada da dikkatli olun açar açmaz kontrol edin hatta şişkin olan konserveleri hiç tüketmeyin. ALO 147 gıda hattına ihbar edin." dedi.