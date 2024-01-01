Konserve Ürünlere Dikkat!

Sırma, "Bunu tüketmeden önce mutlaka kapağın üst kısmına bakın boşluk kısmında renk değişikliği gaz oluşumu köpürme bir tuhaflık var mı basınç şeklinde bir şey var mı. Kapak kısmının paslı olmaması tek kullanımlık olması konserve yapılmasına özen gösterilim. Bir kere kapağını açar açmaz tüketmeye yönelmeyin bir bakın kokusu nasıl ekşi normal dışı koku var mı? Mutlaka tüketmeden önce tencereye koyup pişirin ve kaynatın." uyarısında bulundu.