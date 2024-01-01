Konserve Ürünlere Dikkat!

Bakan Şimşek: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır
Bakan Şimşek: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır
Benzer kaskoyu yarı fiyatına satın alın
Benzer kaskoyu yarı fiyatına satın alın
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan Cumhur İttifakı vurgusu: MHP ile omuz omuza yürüyoruz
Erdoğan'dan Cumhur İttifakı vurgusu: MHP ile omuz omuza yürüyoruz
Adalet Bakanı Tunç'tan 9'uncu Yargı Paketi açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 9'uncu Yargı Paketi açıklaması
Emeklilerin vakıflarda çalışmasına sınırlama
Emeklilerin vakıflarda çalışmasına sınırlama
Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan cevapladı
Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan cevapladı
TCMB faiz kararını yarın açıklayacak
TCMB faiz kararını yarın açıklayacak
Kıdem tazminatı tavanı artıyor: İşte beklenen rakamlar
Kıdem tazminatı tavanı artıyor: İşte beklenen rakamlar
İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni
İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun tam metni
Kocaeli'de lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Kocaeli'de lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Bakanlık'tan '18 milyar liralık kamu zararı' iddiasına yalanlama
Bakanlık'tan '18 milyar liralık kamu zararı' iddiasına yalanlama
Türkiye'de yılın otomobili belli oldu
Türkiye'de yılın otomobili belli oldu
Doktorlar her reçete için bir kuğu emojisi atmış
Doktorlar her reçete için bir kuğu emojisi atmış
Onaylı randevu sistemi genişletildi!
Onaylı randevu sistemi genişletildi!
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Niğde'de zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü
Niğde'de zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü
Yeni vergi paketiyle kayıplar en aza indirilecek!
Yeni vergi paketiyle kayıplar en aza indirilecek!
Erdoğan'dan kurmaylarına sokak köpeği talimatı
Erdoğan'dan kurmaylarına sokak köpeği talimatı
Sıfır araç güvenlik yönetmeliği uygulaması ertelendi
Sıfır araç güvenlik yönetmeliği uygulaması ertelendi
Kripto varlıklara ilişkin düzenleme Genel Kurulda
Kripto varlıklara ilişkin düzenleme Genel Kurulda
Bakanlıktan İYİ Partili Çömez hakkında suç duyurusu
Bakanlıktan İYİ Partili Çömez hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Bahçeli ile görüşecek
TBMM 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
TBMM 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
Gözler faiz kararına çevrildi: MB'den yeni adım gelir mi?
Gözler faiz kararına çevrildi: MB'den yeni adım gelir mi?
Ali Yalçın'dan 4688 sayılı Kanun'da değişiklik talebi
Ali Yalçın'dan 4688 sayılı Kanun'da değişiklik talebi
Bakan Şimşek: Memnun olacaksanız bisiklete binerim
Bakan Şimşek: Memnun olacaksanız bisiklete binerim
EKK: Cari açık önemli ölçüde azaldı, rezervler güçlendi
EKK: Cari açık önemli ölçüde azaldı, rezervler güçlendi
Togg 6'ncı yılında Avrupa'ya açılmaya hazırlanıyor
Togg 6'ncı yılında Avrupa'ya açılmaya hazırlanıyor
Memur maaşları ne kadar olacak? İşte tahmini rakamlar
Memur maaşları ne kadar olacak? İşte tahmini rakamlar
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama

Konserve Ürünlere Dikkat!

Uzmanlardan botulinum uyarısı

  1. Yazın gelmesiyle evlerde kışlık konserve hazırlıkları başladı. Ancak uzmanlar en güçlü zehir olarak adlandırdıkları ve konserve gıdalarda oluşabilen öldürücü olabilecek ''botulinum'' bakterisine karşı uyarıyor.

    Yazın gelmesiyle evlerde kışlık konserve hazırlıkları başladı. Ancak uzmanlar en güçlü zehir olarak adlandırdıkları ve konserve gıdalarda oluşabilen öldürücü olabilecek ''botulinum'' bakterisine karşı uyarıyor.

  2. Uygun koşullarda hazırlanmayan konserve tehlikesine dikkat çeken TÜKONFED Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, "Konserveye özellikle yaralı bereli olmayan kesik yarık olmayan sebzelerin konulması lazım. Çünkü botenilyum bakterisi toprak ve su kaynaklı bulaşabilir. Yarık kesik çatlak ürünün arasına girebilir ve içine girebilir. Bu söylediğimiz bakteri 121 derece ve üzerinde ölür ve 20 dakikadan fazla kaynatmak gerekir. Bunu ev koşullarda yapmak mümkün değil. Özel otoklav özelliinde nitelikli bi düdüklü tencereniz basınçlı ayarlanır tencereniz varsa tamam" değerlendirmesinde bulundu.

    Uygun koşullarda hazırlanmayan konserve tehlikesine dikkat çeken TÜKONFED Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, "Konserveye özellikle yaralı bereli olmayan kesik yarık olmayan sebzelerin konulması lazım. Çünkü botenilyum bakterisi toprak ve su kaynaklı bulaşabilir. Yarık kesik çatlak ürünün arasına girebilir ve içine girebilir. Bu söylediğimiz bakteri 121 derece ve üzerinde ölür ve 20 dakikadan fazla kaynatmak gerekir. Bunu ev koşullarda yapmak mümkün değil. Özel otoklav özelliinde nitelikli bi düdüklü tencereniz basınçlı ayarlanır tencereniz varsa tamam" değerlendirmesinde bulundu.

  3. Konserve yaparken cam kavanoz kullanımı, ekipmanların kaynar suyla steril edilmesi ve ürünlerin 120 derece üstünde kaynatılması gibi önemli noktalar var.

    Konserve yaparken cam kavanoz kullanımı, ekipmanların kaynar suyla steril edilmesi ve ürünlerin 120 derece üstünde kaynatılması gibi önemli noktalar var.

  4. Sırma, "Bunu tüketmeden önce mutlaka kapağın üst kısmına bakın boşluk kısmında renk değişikliği gaz oluşumu köpürme bir tuhaflık var mı basınç şeklinde bir şey var mı. Kapak kısmının paslı olmaması tek kullanımlık olması konserve yapılmasına özen gösterilim. Bir kere kapağını açar açmaz tüketmeye yönelmeyin bir bakın kokusu nasıl ekşi normal dışı koku var mı? Mutlaka tüketmeden önce tencereye koyup pişirin ve kaynatın." uyarısında bulundu.

    Sırma, "Bunu tüketmeden önce mutlaka kapağın üst kısmına bakın boşluk kısmında renk değişikliği gaz oluşumu köpürme bir tuhaflık var mı basınç şeklinde bir şey var mı. Kapak kısmının paslı olmaması tek kullanımlık olması konserve yapılmasına özen gösterilim. Bir kere kapağını açar açmaz tüketmeye yönelmeyin bir bakın kokusu nasıl ekşi normal dışı koku var mı? Mutlaka tüketmeden önce tencereye koyup pişirin ve kaynatın." uyarısında bulundu.

  5. Uzmanlar evde yapılan konservenin üzerine tarih yazılmasını da öneriyor. Dışarıdan alınan konserve ürünlerinde dikkat edilmesi gerekenleri açıklayan Sırma, "Konservenin dış kısmının bombe yaptığını görebilirsiniz. Veya dışarıyı bası yapan şişkin bir gövde burada da dikkatli olun açar açmaz kontrol edin hatta şişkin olan konserveleri hiç tüketmeyin. ALO 147 gıda hattına ihbar edin." dedi.

    Uzmanlar evde yapılan konservenin üzerine tarih yazılmasını da öneriyor. Dışarıdan alınan konserve ürünlerinde dikkat edilmesi gerekenleri açıklayan Sırma, "Konservenin dış kısmının bombe yaptığını görebilirsiniz. Veya dışarıyı bası yapan şişkin bir gövde burada da dikkatli olun açar açmaz kontrol edin hatta şişkin olan konserveleri hiç tüketmeyin. ALO 147 gıda hattına ihbar edin." dedi.