Yaz aylarında sıcak havalarda en çok tüketilen yiyeceklerden biri dondurmadır. Uzmanlara göre kalitesiz dondurmanın sağlık açısında zararları bulunuyor. Son dönemde birçok farklı özellikte yapılan dondurmayı seçerken dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunuyor. Peki kaliteli dondurma nasıl seçilir, Doğru dondurma seçmenin püf noktalarını sizlerle paylaşıyoruz...