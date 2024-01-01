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Sivrisinek Ve Böcekleri Doğal Olarak Uzaklaştıran 15 Bitki

Yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte sivrisinek mevsimi geldi. Yaz aylarında çok rahatsız edici olan sivrisinekleri bazı bitkilerle uzaklaştırabilirsiniz.

  1. Yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte sivrisinek mevsimi geldi. Yaz aylarında çok rahatsız edici olan sivrisinekleri bazı bitkilerle uzaklaştırabilirsiniz. Evde bulunduracağınız çiçek ve bitkilerle hem evin havasını temizleyebilir hem de rahatsız edici sineklerden kurtulabilirsiniz. Peki sivrisinek ve böcek kovucu bitkiler nelerdir? İşte sivrisinekleri doğal yolla uzaklaştıracağınız bitkiler...

    Yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte sivrisinek mevsimi geldi. Yaz aylarında çok rahatsız edici olan sivrisinekleri bazı bitkilerle uzaklaştırabilirsiniz. Evde bulunduracağınız çiçek ve bitkilerle hem evin havasını temizleyebilir hem de rahatsız edici sineklerden kurtulabilirsiniz. Peki sivrisinek ve böcek kovucu bitkiler nelerdir? İşte sivrisinekleri doğal yolla uzaklaştıracağınız bitkiler...

  2. KEDİ NANESİ Kediler, kedi nanesini severken sivrisinekler bu bitkiden nefret eder. Bu nedenle kedi nanesini bahçenize veya evinizin içinde kullanabilirsiniz. Ya da suyla karıştırıp sivrisineklerin olduğu yerlere püskürtebilirsiniz.

    KEDİ NANESİ Kediler, kedi nanesini severken sivrisinekler bu bitkiden nefret eder. Bu nedenle kedi nanesini bahçenize veya evinizin içinde kullanabilirsiniz. Ya da suyla karıştırıp sivrisineklerin olduğu yerlere püskürtebilirsiniz.

  3. KASIMPATI Kasımpatı sadece güzel çiçeklere sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda harika bir böcek kovucu görevi görürler. Böceklerin sevmediği piretrin adı verilen bir madde üretirler. Böcekleri kovmak için kasımpatıları diğer bitkilerin yanına ekebilir ya da çiçeklerini sıcak suya ekleyerek karışımı giysilere püskürtebilirsiniz.

    KASIMPATI Kasımpatı sadece güzel çiçeklere sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda harika bir böcek kovucu görevi görürler. Böceklerin sevmediği piretrin adı verilen bir madde üretirler. Böcekleri kovmak için kasımpatıları diğer bitkilerin yanına ekebilir ya da çiçeklerini sıcak suya ekleyerek karışımı giysilere püskürtebilirsiniz.

  4. NANE Nane genellikle yemeklerde kullanılır ancak karıncaları engelleme konusunda da harika sonuçlar ortaya çıkarır. Karınca olan yerlere nane serptiğinizde sonucu hemen görebilirsiniz. Bu bitkinin yaydığı güçlü koku, istenmeyen böcekleri uzaklaştıracaktır. Nane yerine nane yağı da kullanabilirsiniz.

    NANE Nane genellikle yemeklerde kullanılır ancak karıncaları engelleme konusunda da harika sonuçlar ortaya çıkarır. Karınca olan yerlere nane serptiğinizde sonucu hemen görebilirsiniz. Bu bitkinin yaydığı güçlü koku, istenmeyen böcekleri uzaklaştıracaktır. Nane yerine nane yağı da kullanabilirsiniz.

  5. LAVANTA Lavanta, pire, meyve sineği ve hamamböceğini uzaklaştıran böcek ilacında bulunan 'linalool' adlı bir bileşen içerir. Bu nedenle böcek oluşumunu engellemek için bahçenize lavanta ekebilirsiniz. Ayrıca bir avuç lavanta yaprağı alıp suyla dolu bir sprey şişesine koyabilir, karışımı cildinize veya mobilyalarınıza sıkabilirsiniz.

    LAVANTA Lavanta, pire, meyve sineği ve hamamböceğini uzaklaştıran böcek ilacında bulunan 'linalool' adlı bir bileşen içerir. Bu nedenle böcek oluşumunu engellemek için bahçenize lavanta ekebilirsiniz. Ayrıca bir avuç lavanta yaprağı alıp suyla dolu bir sprey şişesine koyabilir, karışımı cildinize veya mobilyalarınıza sıkabilirsiniz.

  6. BERGAMOT Arı balsamı olarak da bilinen bergamot, sinekleri ve arıları cezbeder, ancak köklerinin pestisit olarak da önemli bir rolü vardır. Ayrıca yeraltı zararlılarını uzak tutabilen timol maddesi içerirler.

    BERGAMOT Arı balsamı olarak da bilinen bergamot, sinekleri ve arıları cezbeder, ancak köklerinin pestisit olarak da önemli bir rolü vardır. Ayrıca yeraltı zararlılarını uzak tutabilen timol maddesi içerirler.

  7. ADAÇAYI Adaçayı, sivrisineklerin ve böceklerin sevmediği karyofillen adı verilen doğal bir bileşene sahiptir. Bu bileşen yüksek ısıda daha iyi aktive olur. Bu nedenle evinizde adaçayı yakarak böceklere veda edebilirsiniz.

    ADAÇAYI Adaçayı, sivrisineklerin ve böceklerin sevmediği karyofillen adı verilen doğal bir bileşene sahiptir. Bu bileşen yüksek ısıda daha iyi aktive olur. Bu nedenle evinizde adaçayı yakarak böceklere veda edebilirsiniz.

  8. BİBERİYE Biberiye yemeklere güzel bir aroma katmakla kalmıyor, aynı zamanda sivrisinekleri bulunduğu ortamdan uzaklaştırıyor. Böceklerden doğal yolla kurtulmak için bir litre suya bir bardak kuru biberiye ekleyin, kaynatın, soğumaya bırakın ve karışımı bir sprey şişesine koyun. Doğrudan cildinize veya evcil hayvanlarınıza uygulayabilirsiniz.

    BİBERİYE Biberiye yemeklere güzel bir aroma katmakla kalmıyor, aynı zamanda sivrisinekleri bulunduğu ortamdan uzaklaştırıyor. Böceklerden doğal yolla kurtulmak için bir litre suya bir bardak kuru biberiye ekleyin, kaynatın, soğumaya bırakın ve karışımı bir sprey şişesine koyun. Doğrudan cildinize veya evcil hayvanlarınıza uygulayabilirsiniz.

  9. LİMON OTU Limon otu, sahip olduğu sitronelal bileşeni sayesinde güzel bir koku yayar ancak böcekler bu aromayı pek sevmez. Kokunun daha güçlü olabilmesi için yapraklarını ezebilir ve cildinize sürebilirsiniz.

    LİMON OTU Limon otu, sahip olduğu sitronelal bileşeni sayesinde güzel bir koku yayar ancak böcekler bu aromayı pek sevmez. Kokunun daha güçlü olabilmesi için yapraklarını ezebilir ve cildinize sürebilirsiniz.

  10. HODAN Bahçenizde domates veya lahana yetiştiriyorsanız, hodan en iyi arkadaşınız olacaktır. Zararlı böcekleri uzaklaştırdıkları için onları sebzelerinizin yanına ekebilirsiniz.

    HODAN Bahçenizde domates veya lahana yetiştiriyorsanız, hodan en iyi arkadaşınız olacaktır. Zararlı böcekleri uzaklaştırdıkları için onları sebzelerinizin yanına ekebilirsiniz.

  11. FESLEĞEN Fesleğenin kokusu o kadar güçlüdür ki, hem yemeklerde ağzınızı sulandırır hem de böcekleri kaçırır. Yapraklarında 4 adet kovucu bileşen bulunur. Sivrisineklerin evinize girmesini önlemek için pencere kenarlarına biraz fesleğen koyabilirsiniz.

    FESLEĞEN Fesleğenin kokusu o kadar güçlüdür ki, hem yemeklerde ağzınızı sulandırır hem de böcekleri kaçırır. Yapraklarında 4 adet kovucu bileşen bulunur. Sivrisineklerin evinize girmesini önlemek için pencere kenarlarına biraz fesleğen koyabilirsiniz.

  12. KADİFE ÇİÇEĞİ Kasımpatı gibi, kadife çiçeği de piretrin içerir ve böcek kovmak için kullanılabilir. Doğal kür için bir avuç kadife çiçeği ve suyu karıştırıp 2 gün karanlık, serin bir yerde ara sıra sallayarak dinlenmeye bırakın. Sıvıyı, bir sprey şişesine koyun ve böceklerin olduğu yere püskürtün.

    KADİFE ÇİÇEĞİ Kasımpatı gibi, kadife çiçeği de piretrin içerir ve böcek kovmak için kullanılabilir. Doğal kür için bir avuç kadife çiçeği ve suyu karıştırıp 2 gün karanlık, serin bir yerde ara sıra sallayarak dinlenmeye bırakın. Sıvıyı, bir sprey şişesine koyun ve böceklerin olduğu yere püskürtün.

  13. KEKİK Birçok kişi yemeklerine eklemek için evde kekik yetiştirir. Ancak böcekler bu bitkinin kokusunu sevmez. Böcekleri kekik ile evden uzaklaştırmak için bir avuç kekik yaprağını ezin. Daha sonra güneşli bir yerde su dolu bir kaba koyun ve bir gece bekletin. Karışıma sıvı bulaşık sabunu ekleyip süzün ve suyu bir sprey şişesi yardımıyla böceklerin olduğu yerlere püskürtün. Ayrıca böceklerin olduğu yere kuru kekik serpebilirsiniz.

    KEKİK Birçok kişi yemeklerine eklemek için evde kekik yetiştirir. Ancak böcekler bu bitkinin kokusunu sevmez. Böcekleri kekik ile evden uzaklaştırmak için bir avuç kekik yaprağını ezin. Daha sonra güneşli bir yerde su dolu bir kaba koyun ve bir gece bekletin. Karışıma sıvı bulaşık sabunu ekleyip süzün ve suyu bir sprey şişesi yardımıyla böceklerin olduğu yerlere püskürtün. Ayrıca böceklerin olduğu yere kuru kekik serpebilirsiniz.

  14. PELİN OTU Kedi veya köpek sahibiyseniz pelin otu mutlaka işinize yarayacaktır. Bu bitki hayvanlardan pireleri uzaklaştırır. Ancak koku hayvanlara ağır gelebileceğinden fazla kullanmamaya dikkat etmekte fayda var.

    PELİN OTU Kedi veya köpek sahibiyseniz pelin otu mutlaka işinize yarayacaktır. Bu bitki hayvanlardan pireleri uzaklaştırır. Ancak koku hayvanlara ağır gelebileceğinden fazla kullanmamaya dikkat etmekte fayda var.

  15. SOLUCAN OTU Solucan otu da, sinek kovucu özelliğiyle ünlüdür.

    SOLUCAN OTU Solucan otu da, sinek kovucu özelliğiyle ünlüdür.

  16. DİŞ İPİ ÇİÇEĞİ Diş ipi çiçeği genellikle parfümlerde kullanılır ancak sivrisinek kovucu olarak da tavsiye edilir. Kumarin adı verilen bir bileşen içerdiklerinden vazolara yerleştirebilir ya da suyunu çıkarıp etrafa püskürtebilirsiniz.

    DİŞ İPİ ÇİÇEĞİ Diş ipi çiçeği genellikle parfümlerde kullanılır ancak sivrisinek kovucu olarak da tavsiye edilir. Kumarin adı verilen bir bileşen içerdiklerinden vazolara yerleştirebilir ya da suyunu çıkarıp etrafa püskürtebilirsiniz.

  17. MONARDA Arı Balsamı olarak da bilinen monarda, sinekleri ve arıları cezbeder, ancak köklerinin pestisit olarak da önemli bir rolü vardır. Yeraltı zararlılarını uzak tutabilen timol içerirler.

    MONARDA Arı Balsamı olarak da bilinen monarda, sinekleri ve arıları cezbeder, ancak köklerinin pestisit olarak da önemli bir rolü vardır. Yeraltı zararlılarını uzak tutabilen timol içerirler.