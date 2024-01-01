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Gençleşmek İçin Estetik Yaptırdı! İşte Son Hali...

İşte İbrahim Tatlıses'in oğlunun annesi Derya Tuna'nın son hali...

  1. Son zamanlarda sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde adından söz ettiren Derya Tuna, genç görünmek için ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu geçirdi. İşte İbrahim Tatlıses'in oğlunun annesi Derya Tuna'nın son hali...

    Son zamanlarda sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde adından söz ettiren Derya Tuna, genç görünmek için ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu geçirdi. İşte İbrahim Tatlıses'in oğlunun annesi Derya Tuna'nın son hali...

  2. Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, 1983'te aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. İkilinin şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 2021'de Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.

    Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, 1983'te aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. İkilinin şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 2021'de Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.

  3. İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses'in ikiz bebeklerinin doğmasıyla babaanne olmanın sevincini yaşayan Derya Tuna, son olarak değişimiyle gündeme geldi.

    İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses'in ikiz bebeklerinin doğmasıyla babaanne olmanın sevincini yaşayan Derya Tuna, son olarak değişimiyle gündeme geldi.

  4. GENÇLEŞMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

    GENÇLEŞMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

  5. Babaanne olduğu için çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren 59 yaşındaki Derya Tuna, gençleşmek için harekete geçti ve doktorunun kapısını çaldı.

    Babaanne olduğu için çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren 59 yaşındaki Derya Tuna, gençleşmek için harekete geçti ve doktorunun kapısını çaldı.

  6. DEĞİŞİMİ OLAY OLDU Yaptırdığı işlemlerden sonra yeni halini sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sunan Derya Tuna'nın değişimi çok konuşuldu.

    DEĞİŞİMİ OLAY OLDU Yaptırdığı işlemlerden sonra yeni halini sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sunan Derya Tuna'nın değişimi çok konuşuldu.

  7. YÜZÜNÜ GERDİRDİ Ameliyatsız bir şekilde yüz gerdirme operasyonu yaptıran Tuna'nın son hali büyük yankı uyandırdı.

    YÜZÜNÜ GERDİRDİ Ameliyatsız bir şekilde yüz gerdirme operasyonu yaptıran Tuna'nın son hali büyük yankı uyandırdı.

  8. Operasyon sonrası doktoru ile kamera karşısına geçen Tuna "Çok mutlu ayrıldım, doğal ve ağrısız" dedi. Kırışıklarından kurtulan ünlü ismin son halini gören sevenleri "Çok doğal ve güzel olmuş" yorumu yaptı.

    Operasyon sonrası doktoru ile kamera karşısına geçen Tuna "Çok mutlu ayrıldım, doğal ve ağrısız" dedi. Kırışıklarından kurtulan ünlü ismin son halini gören sevenleri "Çok doğal ve güzel olmuş" yorumu yaptı.

  9. İşte Derya Tuna'nın son hali...

    İşte Derya Tuna'nın son hali...