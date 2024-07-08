Yaz Kur'an Kursu Ne Zaman Başlıyor?

YAZ KUR'AN KURSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur?an kurslarında açılan Yaz Kur?an Kursları bu yıl 1 Temmuz 2024 tarihinde eğitime başlayacak. Gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim 01 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.