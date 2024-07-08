Yaz Kur'an Kursu Ne Zaman Başlıyor?
İşte 2024 kurs başlangıç tarihi
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Yaz Kur'an kursu kayıtları devam ediyor. Söz konusu kayıtlar 10 Haziran-08 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Yatılı yaz Kur?an kurslarına kayıtlar; birinci dönem için 27 Mayıs-08 Temmuz 2024?te, ikinci dönem için 22 Temmuz-05 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak.
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YAZ KUR'AN KURSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur?an kurslarında açılan Yaz Kur?an Kursları bu yıl 1 Temmuz 2024 tarihinde eğitime başlayacak. Gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim 01 Temmuz-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.
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Yatılı Yaz Kur?an Kursları ise dörder haftalık iki dönem şeklinde uygulanacak. Birinci dönem; 01 Temmuz-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında; ikinci dönem 29 Temmuz-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.