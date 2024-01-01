35 Bin Dizüstü Bilgisayara Eşit

Matematikçi ve bilim insanı Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf'in ismini taşıyan ARF Süper Bilgisayarı'nın tanıtımı için TÜBİTAK'ta tören düzenlendi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.