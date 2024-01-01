35 Bin Dizüstü Bilgisayara Eşit
Türkiye'nin süper bilgisayarı ARF tanıtıldı
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Matematikçi ve bilim insanı Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf'in ismini taşıyan ARF Süper Bilgisayarı'nın tanıtımı için TÜBİTAK'ta tören düzenlendi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.
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35 BİN DİZÜSTÜ BİLGİSAYARA EŞİT ARF Süper Bilgisayarı, 35 bin dizüstü bilgisayara eşit bilgi işlem kapasitesine sahip. ARF, dünyanın en donanımlı 313. süper bilgisayarı.
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55 BİN ÇEKİRDEKTEN OLUŞUYOR Yatırımı 2023?te gerçekleştirilen doğrudan sıvı soğutmalı süper bilgisayar ARF kümesi, yaklaşık 55 bin çekirdekten oluşuyor. Sistem, TRUBA?nın kaynak kapasitesi 80 binden fazla hesaplama çekirdeğine erişiyor.
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ARF ile savunma sanayiinden üretim sektörüne, ilaç tasarımından hastalık tespitine kadar birçok alanda araştırmacıların ihtiyaç duyduğu simülasyonlar eş zamanlı gerçekleştirebilecek.
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Ayrıca, dijital ikizlerin oluşturulması, iklim değişiklikleri çalışmaları, yüksek doğruluklu aerodinamik tasarım ve doğrulama çalışmaları gibi büyük sistemlerin uzun süreli modellenmesi ve büyük yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ARF sayesinde mümkün olacak.