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35 Bin Dizüstü Bilgisayara Eşit

Türkiye'nin süper bilgisayarı ARF tanıtıldı

  1. Matematikçi ve bilim insanı Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf'in ismini taşıyan ARF Süper Bilgisayarı'nın tanıtımı için TÜBİTAK'ta tören düzenlendi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

    Matematikçi ve bilim insanı Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf'in ismini taşıyan ARF Süper Bilgisayarı'nın tanıtımı için TÜBİTAK'ta tören düzenlendi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

  2. 35 BİN DİZÜSTÜ BİLGİSAYARA EŞİT ARF Süper Bilgisayarı, 35 bin dizüstü bilgisayara eşit bilgi işlem kapasitesine sahip. ARF, dünyanın en donanımlı 313. süper bilgisayarı.

    35 BİN DİZÜSTÜ BİLGİSAYARA EŞİT ARF Süper Bilgisayarı, 35 bin dizüstü bilgisayara eşit bilgi işlem kapasitesine sahip. ARF, dünyanın en donanımlı 313. süper bilgisayarı.

  3. 55 BİN ÇEKİRDEKTEN OLUŞUYOR Yatırımı 2023?te gerçekleştirilen doğrudan sıvı soğutmalı süper bilgisayar ARF kümesi, yaklaşık 55 bin çekirdekten oluşuyor. Sistem, TRUBA?nın kaynak kapasitesi 80 binden fazla hesaplama çekirdeğine erişiyor.

    55 BİN ÇEKİRDEKTEN OLUŞUYOR Yatırımı 2023?te gerçekleştirilen doğrudan sıvı soğutmalı süper bilgisayar ARF kümesi, yaklaşık 55 bin çekirdekten oluşuyor. Sistem, TRUBA?nın kaynak kapasitesi 80 binden fazla hesaplama çekirdeğine erişiyor.

  4. ARF ile savunma sanayiinden üretim sektörüne, ilaç tasarımından hastalık tespitine kadar birçok alanda araştırmacıların ihtiyaç duyduğu simülasyonlar eş zamanlı gerçekleştirebilecek.

    ARF ile savunma sanayiinden üretim sektörüne, ilaç tasarımından hastalık tespitine kadar birçok alanda araştırmacıların ihtiyaç duyduğu simülasyonlar eş zamanlı gerçekleştirebilecek.

  5. Ayrıca, dijital ikizlerin oluşturulması, iklim değişiklikleri çalışmaları, yüksek doğruluklu aerodinamik tasarım ve doğrulama çalışmaları gibi büyük sistemlerin uzun süreli modellenmesi ve büyük yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ARF sayesinde mümkün olacak.

    Ayrıca, dijital ikizlerin oluşturulması, iklim değişiklikleri çalışmaları, yüksek doğruluklu aerodinamik tasarım ve doğrulama çalışmaları gibi büyük sistemlerin uzun süreli modellenmesi ve büyük yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ARF sayesinde mümkün olacak.