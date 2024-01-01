En Riskli Ve En Güvenli İlçeler Belli Oldu

Güncellemede en dikkat çeken detay ise fay hattının geçiş noktasından çok ilçelerin zemin yapısı ve binaların temeli oldu. Binaları en eski olan ilçeler ise kırmızı çizgi içinde yer aldı. Öte yandan yeni ilçelerinde kırmızı hatta olmasının altında kaçak yapı ve yumuşak zemin baz alındı.