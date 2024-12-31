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Ehliyeti Olanlar Süre Daralıyor!

Yapmayana para cezası hem de geçersiz sayılacak

  1. Milyonlarca sürücü eskiyen ehliyetlerini yılbaşına kadar yenilemesi gerekiyor. Alınan yeni karara göre yılbaşı itibarıyla eski ehliyetler yürürlükten kalkacak. Eski ehliyetini yenilemeyen sürücülere ise herhangi bir polis kontrolünde ceza uygulanacak. Yeni karar ne zaman yürürlüğe girecek? Eski kimliklerini yenilemeyenlere ne kadar ceza yazılacak? İşte detaylar....

    Milyonlarca sürücü eskiyen ehliyetlerini yılbaşına kadar yenilemesi gerekiyor. Alınan yeni karara göre yılbaşı itibarıyla eski ehliyetler yürürlükten kalkacak. Eski ehliyetini yenilemeyen sürücülere ise herhangi bir polis kontrolünde ceza uygulanacak. Yeni karar ne zaman yürürlüğe girecek? Eski kimliklerini yenilemeyenlere ne kadar ceza yazılacak? İşte detaylar....

  2. Alınan yeni karara göre milyonlarca sürücü eskiyen ehliyetini yılbaşına kadar yenilemesi gerekiyor. Kimlik ve ehliyet yenilemek için randevu olarak nüfus müdürlükleri vasıtasıyla çok kısa sürede çıkartılabilir. Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi bulunmazken ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olacak.

    Alınan yeni karara göre milyonlarca sürücü eskiyen ehliyetini yılbaşına kadar yenilemesi gerekiyor. Kimlik ve ehliyet yenilemek için randevu olarak nüfus müdürlükleri vasıtasıyla çok kısa sürede çıkartılabilir. Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi bulunmazken ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olacak.

  3. Hürriyet'in haberine göre; Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sadece 6 ay kaldı. 6 ay içinde sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet verilen adrese kısa sürede kargolanıyor. Ehliyet değişimi yapılacağı için arada geçecek ehliyetsiz süre için de evrak veriliyor ve 1 ay süreyle ehliyet yerine geçiyor. Yeni ehliyet teslim edildikten sonra geçici evrak imha edilebilir.

    Hürriyet'in haberine göre; Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sadece 6 ay kaldı. 6 ay içinde sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet verilen adrese kısa sürede kargolanıyor. Ehliyet değişimi yapılacağı için arada geçecek ehliyetsiz süre için de evrak veriliyor ve 1 ay süreyle ehliyet yerine geçiyor. Yeni ehliyet teslim edildikten sonra geçici evrak imha edilebilir.

  4. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olarak belirlendi. C1 sınıfı 7500 Kg'a kadar kamyon ve çekici, C1E sınıfı 12000 Kg' kadar kamyon ve çekici, C sınıfı Kamyon ve Çekici, CE sınıfı Römorklu Kamyon ve Çekici, D1 sınıfı Minibüs, D1E sınıfı Römorklu Minibüs, D sınıfı Minübüs ve Otobüs, DE sınıfı Römorklu Minibüs ve Otobüs 5 yıl süreyle, M sınıfı Motorlu Bisiklet, A1 sınıfı 11 KW'yı geçmeyen motosiklet, A2 sınıfı 35 KW'yı geçmeyen motosiklet, A sınıfı 35 KW'yı geçen motosiklet, B1 sınıfı 4 tekerlekli motosiklet, B sınıfı Otomobil - Kamyonet, BE sınıfı Römorklu Otomobil - Kamyonet, F sınıfı Traktör, G sınıfı İş Makinası 10 yıl süreyle yeni ehliyetle kullanılıyor.

    Yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olarak belirlendi. C1 sınıfı 7500 Kg'a kadar kamyon ve çekici, C1E sınıfı 12000 Kg' kadar kamyon ve çekici, C sınıfı Kamyon ve Çekici, CE sınıfı Römorklu Kamyon ve Çekici, D1 sınıfı Minibüs, D1E sınıfı Römorklu Minibüs, D sınıfı Minübüs ve Otobüs, DE sınıfı Römorklu Minibüs ve Otobüs 5 yıl süreyle, M sınıfı Motorlu Bisiklet, A1 sınıfı 11 KW'yı geçmeyen motosiklet, A2 sınıfı 35 KW'yı geçmeyen motosiklet, A sınıfı 35 KW'yı geçen motosiklet, B1 sınıfı 4 tekerlekli motosiklet, B sınıfı Otomobil - Kamyonet, BE sınıfı Römorklu Otomobil - Kamyonet, F sınıfı Traktör, G sınıfı İş Makinası 10 yıl süreyle yeni ehliyetle kullanılıyor.

  5. Ehliyetsiz araç kullanmak 12.978 TL, ehliyetine el konulan birinin araç kullanması 12.978 TL, ehliyeti iptal edilen birinin araç kullanması 12.978 TL, ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak 6.440 TL, geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak 2.610 TL, yönetmelikle sınırlanan süre ve sınırlara uymadan farklı ülkelerin ehliyetleri ile araç kullanmak 2.610 TL cezaya tabi tutulacak.

    Ehliyetsiz araç kullanmak 12.978 TL, ehliyetine el konulan birinin araç kullanması 12.978 TL, ehliyeti iptal edilen birinin araç kullanması 12.978 TL, ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak 6.440 TL, geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak 2.610 TL, yönetmelikle sınırlanan süre ve sınırlara uymadan farklı ülkelerin ehliyetleri ile araç kullanmak 2.610 TL cezaya tabi tutulacak.

  6. Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203; ?Vakıf Hizmet Bedeli? Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2 TL, ?Değerli Kâğıt Bedeli? Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13 TL, Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203; ?Vakıf Hizmet Bedeli? Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230 TL, ?Değerli Kâğıt Bedeli? Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990 TL, İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin ?Vakıf Hizmet Bedeli? Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230,00 TL, ?

    Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde​​​​​​ ?Vakıf Hizmet Bedeli? Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2 TL, ?Değerli Kâğıt Bedeli? Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13 TL, Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde​​​​​​ ?Vakıf Hizmet Bedeli? Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230 TL, ?Değerli Kâğıt Bedeli? Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990 TL, İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin ?Vakıf Hizmet Bedeli? Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230,00 TL, ?

  7. Değerli Kâğıt Bedeli? Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990,00 TL, ?A, A1, A2, F? sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1.308,40 TL, ?B? sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 3.945,40 TL, ?B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M? sınıfları için Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 6.583,50 TL ödeme yapılması gerekiyor.

    Değerli Kâğıt Bedeli? Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990,00 TL, ?A, A1, A2, F? sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1.308,40 TL, ?B? sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 3.945,40 TL, ?B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M? sınıfları için Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 6.583,50 TL ödeme yapılması gerekiyor.

  8. Son 2 yıl içinde ehliyete dair tespitlerin yer olduğu sağlık raporunuz varsa bunu yeni alacağınız ehliyet için de kullanabilirsiniz. Sağlık raporuna e-Devlet üzerinden e-Nabız uygulamasından erişebiliyorsunuz. Sağlık raporu daha önce almadıysanız zamandan tasarruf etmek için e-Devlet'ten "Kişisel Sağlık Bilgi Formu"nu doldurabilirsiniz.

    Son 2 yıl içinde ehliyete dair tespitlerin yer olduğu sağlık raporunuz varsa bunu yeni alacağınız ehliyet için de kullanabilirsiniz. Sağlık raporuna e-Devlet üzerinden e-Nabız uygulamasından erişebiliyorsunuz. Sağlık raporu daha önce almadıysanız zamandan tasarruf etmek için e-Devlet'ten "Kişisel Sağlık Bilgi Formu"nu doldurabilirsiniz.