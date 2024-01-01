Yapay Zekayla Yeşilçam Oyuncularına Benzetildiler!

Başarılı kariyer hayatlarının yanı sıra özel hayatlarıyla da adlarından sık sık bahsettiren Yeşilçam'ın ünlü isimleri bu kez günümüzde kendilerine benzetilen isimlerle gündeme geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı yapay zeka kullanarak günümüz güzel kadınlarının benzetildiği Yeşilçam oyuncularını resmetti. Kısa süre içerisinde hızla yayılan o görseller sosyal medyada gündem oldu.