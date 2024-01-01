Yapay Zekayla Yeşilçam Oyuncularına Benzetildiler!
Pınar Altuğ kendini tutamadı...
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Başarılı kariyer hayatlarının yanı sıra özel hayatlarıyla da adlarından sık sık bahsettiren Yeşilçam'ın ünlü isimleri bu kez günümüzde kendilerine benzetilen isimlerle gündeme geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı yapay zeka kullanarak günümüz güzel kadınlarının benzetildiği Yeşilçam oyuncularını resmetti. Kısa süre içerisinde hızla yayılan o görseller sosyal medyada gündem oldu.
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Fahriye Evcen, Burcu Biricik, Beren Saat ve Pınar Altuğ gibi birçok ünlü oyuncunun resmedildiği karelere Pınar Altuğ kayıtsız kalamadı.
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Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, yapay zeka ile Gülşen Bubikoğlu'na benzetildi.
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Yapay zeka ile tasarlanan fotoğrafı "Çok hayranı olduğum Gülşen Bubikoğlu'na benzetilmek..." notuyla sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Altuğ, kısa süre içerisinde adeta beğeni yağmuruna tutuldu.
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İşte, Pınar Altuğ ve yapay zeka ile Yeşilçam oyuncularına benzetilen diğer ünlüler...
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