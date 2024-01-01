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Epilepsi Hastası Çocuk Kafasına Yerleştirilen Cihazla İyileşti

Tıp tarihinde bir ilk!

  1. İngiltere'de tıp tarihinde bir ilk gerçekleşti. Londra yaşayan 13 yaşındaki çocuğun epilepsi nöbetleri, kafatasına yerleştirilen elektronik cihazla kontrol altına alındı. 3 yaşından beri tedaviye dirençli bir epilepsi türüne sahip olan "Oran Knowlson", günde 20 ile 100 arasında nöbet geçiriyordu.

    İngiltere'de tıp tarihinde bir ilk gerçekleşti. Londra yaşayan 13 yaşındaki çocuğun epilepsi nöbetleri, kafatasına yerleştirilen elektronik cihazla kontrol altına alındı. 3 yaşından beri tedaviye dirençli bir epilepsi türüne sahip olan "Oran Knowlson", günde 20 ile 100 arasında nöbet geçiriyordu.

  2. Geçen yıl Ekim ayında 8 saatlik bir ameliyatla beynine iki adet elektrot yerleştirildi. Elektrik sinyallerini üreten cihaz ise çocuğun kafatasına sabitlendi. İngiliz beyin cerrahları, elektriksel uyarımla, beyinde epilepsiye yol açan anormal sinyalleri engellemeyi başardıklarını söylüyor.

    Geçen yıl Ekim ayında 8 saatlik bir ameliyatla beynine iki adet elektrot yerleştirildi. Elektrik sinyallerini üreten cihaz ise çocuğun kafatasına sabitlendi. İngiliz beyin cerrahları, elektriksel uyarımla, beyinde epilepsiye yol açan anormal sinyalleri engellemeyi başardıklarını söylüyor.

  3. Otizim ve hiperaktivite bozukluğu da olan Oran, kafasına yerleştirilen nörostimülatör sayesinde epilepsi nöbetlerinden büyük ölçüde kurtuldu.

    Otizim ve hiperaktivite bozukluğu da olan Oran, kafasına yerleştirilen nörostimülatör sayesinde epilepsi nöbetlerinden büyük ölçüde kurtuldu.

  4. Kibrit kutusu büyüklüğünde ve yaklaşık yarım santimetre kalınığındaki cihaz kablosuz olarak şarj edilebiliyor. 7 aylık süreçte Epilepsi nöbetlerini yüzde 80 oranında azalttığı ifade ediliyor.

    Kibrit kutusu büyüklüğünde ve yaklaşık yarım santimetre kalınığındaki cihaz kablosuz olarak şarj edilebiliyor. 7 aylık süreçte Epilepsi nöbetlerini yüzde 80 oranında azalttığı ifade ediliyor.

  5. Picostim adlı cihaz geçen yıl Parkinson hastalarının da tedavisinde kullanılmıştı. Cihazın uzun vadeli etkilerini test eden bilim insanları gelecekte epilepsi nöbetlerinin tarihe karışabileceğini söylüyor.

    Picostim adlı cihaz geçen yıl Parkinson hastalarının da tedavisinde kullanılmıştı. Cihazın uzun vadeli etkilerini test eden bilim insanları gelecekte epilepsi nöbetlerinin tarihe karışabileceğini söylüyor.