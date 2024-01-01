Epilepsi Hastası Çocuk Kafasına Yerleştirilen Cihazla İyileşti
Tıp tarihinde bir ilk!
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İngiltere'de tıp tarihinde bir ilk gerçekleşti. Londra yaşayan 13 yaşındaki çocuğun epilepsi nöbetleri, kafatasına yerleştirilen elektronik cihazla kontrol altına alındı. 3 yaşından beri tedaviye dirençli bir epilepsi türüne sahip olan "Oran Knowlson", günde 20 ile 100 arasında nöbet geçiriyordu.
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Geçen yıl Ekim ayında 8 saatlik bir ameliyatla beynine iki adet elektrot yerleştirildi. Elektrik sinyallerini üreten cihaz ise çocuğun kafatasına sabitlendi. İngiliz beyin cerrahları, elektriksel uyarımla, beyinde epilepsiye yol açan anormal sinyalleri engellemeyi başardıklarını söylüyor.
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Otizim ve hiperaktivite bozukluğu da olan Oran, kafasına yerleştirilen nörostimülatör sayesinde epilepsi nöbetlerinden büyük ölçüde kurtuldu.
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Kibrit kutusu büyüklüğünde ve yaklaşık yarım santimetre kalınığındaki cihaz kablosuz olarak şarj edilebiliyor. 7 aylık süreçte Epilepsi nöbetlerini yüzde 80 oranında azalttığı ifade ediliyor.
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Picostim adlı cihaz geçen yıl Parkinson hastalarının da tedavisinde kullanılmıştı. Cihazın uzun vadeli etkilerini test eden bilim insanları gelecekte epilepsi nöbetlerinin tarihe karışabileceğini söylüyor.