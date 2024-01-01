Balıkçı Kayığıyla Hortumun İçinden Geçti

Bir de gücü çok az olduğundan dolayı çok büyük bir hortum olmadığından dolayı biraz yaklaştım ve içinden geçmeyi istedim, geçtim sonuçta çok küçük de olsa müthiş bir kuvvet suyu vakumlayarak 4-5 ton tekneyi böyle kaldırır gibi yaptı. Teknenin üzerindeki şamandıralar falan vardı, onları bayağı bir savurdu. Sağa sola bizi de anında ıslattı, bizi devireceğini zannetmiyorum yani küçüktü, fazla bir kuvveti olmadığını tahmin ettim. Onun için içine girdim. Hiç ömrüm boyunca o şekilde o yakınlıkta hortum görme şansım yok, en azından değerlendirmek istedim? diye konuştu.