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Balıkçı Kayığıyla Hortumun İçinden Geçti

Ordu?da geçen akşam saatlerinde etkili olan hortum esnasında bir balıkçı, kayığıyla horumun içinden geçti.

  1. Ordu?da 26 Haziran tarihi akşam saatlerinde denizde hortum etkili oldu. Fatsa ilçesinde hortum kıyıya yaklaşırken, bir balıkçı adeta hortuma kafa tutarak, kayığıyla içerisinden geçti.

    Ordu?da 26 Haziran tarihi akşam saatlerinde denizde hortum etkili oldu. Fatsa ilçesinde hortum kıyıya yaklaşırken, bir balıkçı adeta hortuma kafa tutarak, kayığıyla içerisinden geçti.

  2. Hortumun meydana geldiği anlarda Fatsa Motor İskelesi istikametinden kayığıyla gelen bir balıkçı, hortumun gittiği yöne doğru gitmekle kalmayıp, bir de geri dönüp içerisinden geçti. Bu sırada balıkçı kayığının sallandığı ve içerisindeki av malzemelerinin denize düştüğü görüldü.

    Hortumun meydana geldiği anlarda Fatsa Motor İskelesi istikametinden kayığıyla gelen bir balıkçı, hortumun gittiği yöne doğru gitmekle kalmayıp, bir de geri dönüp içerisinden geçti. Bu sırada balıkçı kayığının sallandığı ve içerisindeki av malzemelerinin denize düştüğü görüldü.

  3. ?5 TONLUK TEKNEYİ KALDIRIR GİBİ YAPTI? Yaklaşık 50 yıldır balıkçılık yapan Mahmut Oktay, adrenalin yaşamak için hortumun içerisinden geçtiğini söyledi. Oktay, ?Daha önce böyle bir hortum Fatsa´da görülmedi, böyle açıktan geçerdi. O esnada 2 tane açıkta vardı, bir tane burada vardı ona da ben yakındım, ?nasıl bir şey? Şöyle birkaç metre yaklaşayım? Dedim. Nasıl bir duygu, nasıl bir dönme şekli o suyun böyle vakumlayıp da yukarı doğru çekmesi merak ettim.

    ?5 TONLUK TEKNEYİ KALDIRIR GİBİ YAPTI? Yaklaşık 50 yıldır balıkçılık yapan Mahmut Oktay, adrenalin yaşamak için hortumun içerisinden geçtiğini söyledi. Oktay, ?Daha önce böyle bir hortum Fatsa´da görülmedi, böyle açıktan geçerdi. O esnada 2 tane açıkta vardı, bir tane burada vardı ona da ben yakındım, ?nasıl bir şey? Şöyle birkaç metre yaklaşayım? Dedim. Nasıl bir duygu, nasıl bir dönme şekli o suyun böyle vakumlayıp da yukarı doğru çekmesi merak ettim.

  4. Bir de gücü çok az olduğundan dolayı çok büyük bir hortum olmadığından dolayı biraz yaklaştım ve içinden geçmeyi istedim, geçtim sonuçta çok küçük de olsa müthiş bir kuvvet suyu vakumlayarak 4-5 ton tekneyi böyle kaldırır gibi yaptı. Teknenin üzerindeki şamandıralar falan vardı, onları bayağı bir savurdu. Sağa sola bizi de anında ıslattı, bizi devireceğini zannetmiyorum yani küçüktü, fazla bir kuvveti olmadığını tahmin ettim. Onun için içine girdim. Hiç ömrüm boyunca o şekilde o yakınlıkta hortum görme şansım yok, en azından değerlendirmek istedim? diye konuştu.

    Bir de gücü çok az olduğundan dolayı çok büyük bir hortum olmadığından dolayı biraz yaklaştım ve içinden geçmeyi istedim, geçtim sonuçta çok küçük de olsa müthiş bir kuvvet suyu vakumlayarak 4-5 ton tekneyi böyle kaldırır gibi yaptı. Teknenin üzerindeki şamandıralar falan vardı, onları bayağı bir savurdu. Sağa sola bizi de anında ıslattı, bizi devireceğini zannetmiyorum yani küçüktü, fazla bir kuvveti olmadığını tahmin ettim. Onun için içine girdim. Hiç ömrüm boyunca o şekilde o yakınlıkta hortum görme şansım yok, en azından değerlendirmek istedim? diye konuştu.

  5. Hortumun olduğu esnada balıkçı teknesini cep telefonu kamerası ile kaydeden İbrahim Karacı, ?Balık tutuyorduk. O ara adaların oradan bir ara hortum çıktı, bayağı bir büyük hortum yükseldi. O daha kaybolmadan burada Yalıköy tarafında ikincisi gözüktü. Bu esnada bir tane kayık hortumun çevresinde iki üç tur attı, sonunda o girdabın içine daldı. Kayığın üzerindeki mantarlar, ağlar denize düştü. Polisler burada sahili boşaltıyordu, bağırdılar ve kayığı oradan gönderdiler? ifadelerine yer verdi.

    Hortumun olduğu esnada balıkçı teknesini cep telefonu kamerası ile kaydeden İbrahim Karacı, ?Balık tutuyorduk. O ara adaların oradan bir ara hortum çıktı, bayağı bir büyük hortum yükseldi. O daha kaybolmadan burada Yalıköy tarafında ikincisi gözüktü. Bu esnada bir tane kayık hortumun çevresinde iki üç tur attı, sonunda o girdabın içine daldı. Kayığın üzerindeki mantarlar, ağlar denize düştü. Polisler burada sahili boşaltıyordu, bağırdılar ve kayığı oradan gönderdiler? ifadelerine yer verdi.