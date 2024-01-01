Anne-Oğula 90 Milyon Liralık Vurgun Suçlaması
Topraktan satış vaadiyle 57 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen anne ile oğlu, polis tarafından gözaltına alındı.
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Nevşehir?de emlakçı oğul ile annesi, 90 milyon liralık vurgun suçlamasıyla gözaltına alındı. Kentte, emlakçılık yapan A.K.İ. ve annesi Y.İ, topraktan ev satışı vaadiyle çok sayıda kişiye satış gerçekleştirdi.
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Dairelerin teslim edilmemesi üzerine hak sahipleri polis merkezine şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli anne ile oğlunun 57 kişiyi toplam 90 milyon TL dolandırdığını belirledi.
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Bu kapsamda 2 şüpheli Muğla?nın Fethiye ilçesinde yakalandı. Anne ve oğlu gözaltına alınarak, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü?ne getirildi.
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A.K.İ. ve annesi Y.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.